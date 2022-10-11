Принят закон о новом пособии на детей вместо нескольких старых

Госдума приняла закон о едином государственном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое объединит несколько действующих пособий.

Как сообщает Lenta, ru, единое пособие объединит ряд действующих мер поддержки, включая пособие беременным женщинам, на раннем сроке вставшим на учет; выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трех лет, а также на детей в возрасте от трех до семи лет и от 8 до 17 лет.

Пособие будут получать семьи, чей доход ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.

Правительств с 1 января 2023 года должно обеспечить сопровождение внедрения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе контроль правильности его назначения, начисления и своевременности выплаты.