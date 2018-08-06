Принят закон о повышении НДС до 20%

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает повышение ставки НДС с 18% до 20%.

Об этом сообщает RNS. Госдума 24 июля приняла законопроект о повышении НДС с 18% до 20%.

Документ также предполагает снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%.

Еще нас жду изменения в связи с подписанием данного документа, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".