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Новости. Экономика
09:10, 06 Августа 2018

Принят закон о повышении НДС до 20%

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает повышение ставки НДС с 18% до 20%.

Об этом сообщает RNS. Госдума 24 июля приняла законопроект о повышении НДС с 18% до 20%.

Документ также предполагает снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%.

Еще нас жду изменения в связи с подписанием данного документа, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Справедливорос
2018-08-06 09:28:19
М-да , этот закон приведет к росту цен , снижению спроса и развалу малого и среднего бизнеса и как следствие , к дальнейшему обнищанию граждан .
User
2018-08-06 09:54:47
Справедливорос, так уже началось.
"Учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС на 2 процентных пункта предлагает Минэкономразвития. Это необходимо для того, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства."
Финансовое состояние населения побоку.
User
2018-08-06 09:24:57
Слово российского чиновника не стоит и ломанного гроша. Спросите хоть Силуанова, обещавшего 6 лет налоги не трогать.
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