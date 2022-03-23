Принят закон, позволяющий увеличить число жителей Карелии с правом на бесплатную землю

Парламент Карелии сегодня принял закон, предусматривающий бесплатное выделение земельных участков еще одной категории специалистов — работникам дополнительного образования.
Согласно документу, предлагается наделить их правом получать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование на срок не более чем шесть лет для индивидуального жилищного строительства.
С этой целью внесены изменения в закон «О некоторых вопросах реализации в Республике Карелия пункта 2 статьи 3910 Земельного кодекса Российской Федерации».
Возможность бесплатно получать земельные участки под ИЖС появилась у работающих на селе и в городских поселениях специалистов в Карелии в 2017 году. Таким правом сейчас могут воспользоваться работники сфер образования и здравоохранения, социальной и культурной сферы, специалисты лесного, сельского хозяйства и пожарные.
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