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Новости. Политика
13:07, 17 Ноября 2018
фото: пресс-служба Заксобрания Карелии

Принятие профицитного бюджета в Карелии объяснили возможностью снизить госдолг на 847 млн рублей

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Минфин Карелии заявил, что утверждение на 2019 год бюджета республики с профицитом позволит значительно сократить госдолг.

Напомним, на заседании Законодательного собрания Карелии 15 ноября депутаты одобрили проект бюджета республики на следующий год в первом чтении. В проекте запланированы доходы в объеме 40 млрд рублей, расходы – 39,3 млрд рублей, профицит составит 760 млн рублей.

Это вызвало недоумение - в ходе обсуждения в адрес правительства была высказана справедливая критика. В частности, возникли вопросы о целесообразности принятия профицитного бюджета при нерешенных острых социальных проблемах. По мнению оппозиционных депутатов, 760 млн рублей можно было бы заложить в бюджет на социальную сферу.

Комментируя необходимость утверждения профицитного бюджета в Минфине Карелии заявили, что это часть выполнения условий заключенных с Министерством финансов РФ соглашений, которые требуют продолжения работы по снижению долговой нагрузки. По состоянию на начало 2018 года Карелия входила в число субъектов с наиболее сложной долговой нагрузкой – объем государственного долга составлял 124% по отношению к объему налоговых и неналоговых доходов. По информации Минфина Карелии, превышение плановых доходов над расходами позволит снизить государственный долг в 2019 году на 847 млн рублей, или на 3,5%. В результате долговая нагрузка бюджета снизится до уровня 94%.

Вместе с тем, по мнению некоторых депутатов, в таком виде бюджет является профанацией.

"Документ не имеет ничего общего с реальным положением дел в Карелии, это просто подгонка цифр, чтобы угодить Минфину Российской Федерации. Чтобы отчитаться. Но эти нереальные цифры на деле оборачиваются преступлением против жителей республики, считает депутат от КПРФ Евгений Ульянов. - Как можно принимать профицитный бюджет, когда у нас в районах от нехватки средств закрываются школы, детские сады, филиалы колледжей, отделения больниц и т.д.? Как можно принимать профицитный бюджет, если у нас в районах люди возят покойников в морг за свой счет за 200 километров? Если у нас между деревнями не ездят автобусы, и люди вообще оторваны от мира?

В Карелии - глубокий кризис. С каждый годом он усугубляется. Этот бюджет не решает ни одну из социальных проблем. Наоборот, ухудшает и без того сложное положение".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-11-17 14:32:58
По Сеньке и шапка.
Михаил
2018-11-17 14:15:54
Вот как-то стыдно за всё это....Долго будет Карелия сниться ?
Гость
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