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Принято постановление о новых отраслях экономики, пострадавших от эпидемии

Новости. Экономика
20:28, 11 Апреля 2020
фото: pixabay
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, добавляющее в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения коронавируса, кинопрокат и стоматологию.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"Раздел "Культура, организация досуга и развлечений" дополнен деятельностью в области демонстрации кинофильмов. Кроме того, в перечень включён новый раздел "Деятельность в области здравоохранения", который содержит позицию "стоматологическая практика", — говорится в комментарии к документу.

Какие еще отрасли входят в перечень, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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