Принято решение по ключевой ставке в России

В Центробанке России определились с условиями проводимой денежно-кредитной политики на продолжительный период.

Совет директоров Банка России сегодня, 25 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку в стране на уровне 21% годовых, сообщили в пресс-службе Нацбанка Карелии.

Инфляционное давление, по данным Банка России, снижается, хотя и остается высоким. По оперативным данным, экономика страны начала возвращаться к сбалансированному росту.

В Центробанке утвердили проведение жесткой денежно-кредитной политики в продолжительный период для возвращения к цели инфляции в 2026 году.

Дальнейшие ожидания предполагают снижение ключевой ставки в 2025 году до 19.5 — 21.5%, а в 2026 году — до 13-14%. По прогнозу Центробанка годовая инфляция должна снизиться до 7-8% в 2025 году и до 4% в 2026 году.

По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9.5%. В Карелии годовая инфляция ускорилась до 8.6%.