Приняты новые меры господдержки бизнеса Карелии в условиях санкций

Власти Карелии в дополнение к принятым ранее мерам решили добавить еще несколько видов господдержки бизнеса.
Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
Инвесторы с проектами стоимостью от 30 млн рублей могут воспользоваться субсидиями на частичное возмещение своих затрат: приобретение техники, оборудования или уплату процентов по кредитам.
Снижены налоги для предприятий сферы лесозаготовок, строительства, добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств.
Кроме того, торговые организации получат выплаты до 2 млн рублей на приобретение новых автомагазинов для обслуживания удаленных и труднодоступных поселков и деревень.
Будут компенсироваться расходы социальных предпринимателей на развитие бизнеса.
О принятых ранее мерах господдержки читайте в статье «Господдержка бизнеса Карелии в условиях санкций: главное».
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