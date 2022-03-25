Приняты новые меры господдержки бизнеса Карелии в условиях санкций

Власти Карелии в дополнение к принятым ранее мерам решили добавить еще несколько видов господдержки бизнеса.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Инвесторы с проектами стоимостью от 30 млн рублей могут воспользоваться субсидиями на частичное возмещение своих затрат: приобретение техники, оборудования или уплату процентов по кредитам.

Снижены налоги для предприятий сферы лесозаготовок, строительства, добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств.

Кроме того, торговые организации получат выплаты до 2 млн рублей на приобретение новых автомагазинов для обслуживания удаленных и труднодоступных поселков и деревень.

Будут компенсироваться расходы социальных предпринимателей на развитие бизнеса.

О принятых ранее мерах господдержки читайте в статье «Господдержка бизнеса Карелии в условиях санкций: главное».