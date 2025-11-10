Прионежская сетевая компания готовит энергообъекты Карелии к работе в зимний сезон

Ремонты в электрических сетях значительно повышают надежность энергоснабжения потребителей.

Работы в рамках Ремонтной программы АО «ПСК» на 2025 год проходят в соответствии с утвержденным карельским правительством графиком



Энергетики напоминают, что все работы в обязательном порядке согласуются с муниципальными властями и их сроки своевременно доводятся до потребителей электроэнергии.



Ремонтная и Инвестиционная программы АО «ПСК» утверждена органами республиканской власти.

Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38.

Кратковременные отключения электроэнергии с 10 по 16 ноября возможны:

Калевальский национальный район:

- 10 ноября с 9.30 до 11.00. Поселок Калевала: улицы Полевая (дома 1, 3, 5, 8), Красноармейская (дома 12, 14, 16, 24, 21).

- 11 и 12 ноября с 9.30 до 11.00. Поселок Калевала: улицы Гагарина, Студенческая, Каменистая, Родниковая, Северная, Карельская (дом 31); деревня Юшкозеро: улица Добрыниной (частично).

- 14 ноября с 9.00 до 11.00. Поселок Боровой: улицы Речная, Набережная, Советская, Почтовая.

Кемский муниципальный район:

- 10 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Кузема: улицы Дачная, Приморская.

- С 11 по 14 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Авнепорог: улицы Советская (дома 1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 3-Б, 3-В, 5), Набережная, Школьная.

Кондопожский муниципальный район:

- 11 ноября с 9.00 до 10.00. Город Кондопога: улицы Пролетарская (дома 12, 16, 18), Комсомольская (дома 3-А, 5-А, 7), Максима Горького (дома 13, 13-А, 15, 15-А).

- 11 ноября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Пролетарская (дома 16, 18), Максима Горького (дома 13, 13-А, 15, 15-А).

- 13 ноября с 9.00 до 13.00. Город Кондопога: улица Бумажников.

Лоухский муниципальный район:

- 12 ноября с 11.00 до 15.00. Поселок Пяозерский: улица Молодёжная (частично).

- 13 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Пяозерский: улицы Молодежная (частично), Дружбы (дом 17).

- 14 ноября с 11.00 до 15.00. Поселок Сосновый: улица Школьная.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 10 ноября с 10.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Лесная (дома 1-23, кроме 10, 12, 14), Дзержинского (дома 18-А, 20, 22, 22-А, 22-Б, 26), 3-й Пятилетки (дома 17, 21), Максима Горького (дом 27).

- С 11 ноября с 23.00 по 12 ноября до 01.00. Город Медвежьегорск: улицы Карла Либкнехта (дома 5-20), Дзержинского (дома 1-19), Максима Горького (дома 23, 25, 27, 28, 28-А), 3-й Пятилетки (дома 5, 6, 7, 11, 15, 19).

Муезерский муниципальный район:

- 10 и 11 ноября с 8.00 до 9.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улицы Северная, Сосновая, Антикайнена, Привокзальная.

- 11 ноября с 10.00 до 11.30. Поселок Суккозеро: улицы Краснодонская. Переулки Лесной, Гористый.

- С 12 по 16 ноября с 8.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Муезерский (северная часть).

- 12 ноября с 11.00 до 16.00. Поселок Ледмозеро: улицы Пионерская, Лисицыной.

- С 13 по 16 ноября с 8.00 до 9.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улицы Гагарина, Северная, 8-го Марта, Охотничья.

Олонецкий национальный муниципальный район:

- С 10 по 13 ноября с 10.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Лесная, Майская (дома 12-А, 13), Станция Олонец, Луначарского (дома 24-А, 32-Б).

- 13 ноября с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улицы Звездиной (дома 1, 3, 7, 9, 11), Егорова (дома 4-16). Переулок Егорова (дома 1-10).

- 14 ноября с 9.00 до 12.00. Село Нурмойла: улица Ладожская (дома 22, 27, 42, 45-49, 52, 54).

- 14 ноября с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улица Октябрьская (дома 3-А – 9). Переулок Будённого (дома 8-А, 13, 15).

Прионежский муниципальный район:

- 10 ноября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Набережная (частично).

- 11 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Речная, Советская, Ивинская; поселок Шуя: здания ООО «СП-4», ООО «Вега»; железнодорожная станция Шуйская: здание ООО «РТИТС»; деревня Верховье: улицы Хутор, Биричево, Верховье (частично), Верхняя, Водонасосная. Переулки Владимирский, Нагорный; окрестности деревни Верховье: СОТ «Верховье-1», «Верховье-2».

- 12 ноября с 10.00 до 16.00. Железнодорожная станция Деревянка: улицы Новинка, Мира (частично), Заречная, Привокзальная. Переулки Садовый, Школьный.

- 13 и 14 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Царевичи.

- 14 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Набережная (частично), Заречная (частично), Горная (частично), Подгорная.

Сегежский муниципальный округ:

- 11 и 13 ноября с 9.30 до 13.00. Поселок Надвоицы: улицы Карельская, Скалистая, Школьная.

- 11 ноября с 10.00 до 11.00. Поселок Полга.

- 12 ноября с 9.30 до 15.00. Поселок Кочкома.

- 14 ноября с 9.30 до 12.00. Поселок Идель: улицы Славная, Советская.

Сортавальский муниципальный округ:

- 10 ноября с 10.00 до 17.00. Город Сортавала: улица Промышленная.