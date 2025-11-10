РЕКЛАМА
Канализационные стоки Заозерья продолжают сливать просто в лес
11 ноября, 12:15 Статьи
Самая розовая конференция: главное BEATY-событие года состоялось в Петрозаводске
10 ноября, 21:20 Статьи
«Карелия — первая в стране»: депутаты Заксобрания обсудили реализацию масштабной программы по расселению аварийного жилья
10 ноября, 06:36 Статьи
РСХБ запустил тариф «Меню возможностей» для бизнеса в сфере HoReCa

16:00

Мощнейшая в году вспышка произошла на Солнце

15:54

Новый светофор начал работу на выезде с Пряжинского шоссе на трассу «Кола» около Петрозаводска

15:43

Минцифры предложило предложило отслеживать просмотры пользователей в онлайн-кинотеатрах

15:34

В новом Доме молодежи создадут дополнительные пространства для творчества и профориентации

15:20

Прионежская сетевая компания готовит энергообъекты Карелии к работе в зимний сезон

15:08

С 2026 года для выезда детей за границу потребуется загранпаспорт

15:02

Жители жилого комплекса «Александровский» перекрыли проезд по улице Казарменской

14:32

До 1 декабря жители Карелии могут поменять компанию для управления пенсионными накоплениями

14:13

Новые качели установили в Иссерсоновском сквере в Петрозаводске

13:52

Вепсы могут получить бесплатный участок земли на пчеловодство или художественные промыслы

13:39

Для социального центра в Хийтоле уже залили фундамент

13:30

Стали известны подробности ДТП под Петрозаводском, где иномарка улетела в отбойник

13:20

69-летняя жительница Пудожа напала с ножом на собственного сына

12:53

В Карелии резко снизилась заболеваемость ОРВИ

12:37

Седьмой центр общения пенсионеров открыли в Карелии

12:23

В Карелии пройдет ярмарка вакансий с зарплатами до 200 тысяч рублей

12:01

Минприроды Карелии проведет расследование по факту загрязнения Лососинки нефтепродуктами

11:44

Погодные качели: карельские синоптики сделали прогноз на неделю

11:29

Петрозаводский аэропорт обслужил более 75 тысяч пассажиров с начала года

11:16

Врач из Петрозаводска отметил 103-й день рождения

11:00

Новые автобусные маршруты Петрозаводска стали народными всего за три месяца

10:49

Женщину с редкой патологией беременности спасли врачи из Петрозаводска

10:43

Стало известно, кто погиб 10 ноября в страшной аварии на трассе «Кола» в Карелии

10:19

«Не хватило желания выйти и воевать»: после победы в Череповце «Динамо-Карелия» проиграла домашний матч

10:08

Три человека пострадали в ночной аварии в Петрозаводске

09:53

Житель Карелии ударил гостью кочергой по голове во время ссоры

09:47

Огурцы сильно подорожали, бензин подешевел: как менялись цены в Карелии в первую неделю ноября

09:25

Шестая серия замеров: «Шокшинский кварцит» подтверждает соответствие требованиям экологического законодательства

09:10

В Петрозаводске проходит двойной рейд Госавтоинспекции

08:59

Магнитная буря накроет Землю

08:39

Первый российский антропоморфный робот-эмпат с ИИ будет представлен в Москве

08:29

Выплаты по больничным листам вырастут в России с 2026 года

07:59

Новая система ОФЭКТ для ранней диагностики рака появится в Карелии в 2026 году

07:39

Врачи призывают жителей Карелии не забывать о профилактике рака легких

07:19

«Мы выступили достойно и получили бесценный опыт»: танцоры из Карелии стали финалистами чемпионата мира в Южной Корее

06:59

В Петрозаводске объявлен кастинг на участие в молодежном фильме о здоровом образе жизни

06:39

Ученые: использование смартфона перед сном повышает риск инфаркта и инсульта

00:10

В результате лобового столкновения на трассе «Кола» в Карелии погиб водитель

22:40

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

22:20

Защита несовершеннолетних и борьба с ботами: в России могут сделать вход в интернет через «Госуслуги»

21:52

В Петрозаводске прошло главное BEATY-событие года на Северо-западе

21:23

Служба занятости Карелии трудоустроила каждого второго соискателя с инвалидностью

20:42

В Карелии составили более 860 протоколов за нарушение тишины

20:05

«Почему так дорого?»: житель Петрозаводска выставил на продажу 200-рублевую купюру за 222 миллиона рублей

19:42

Двое сообщников и девять кооперативов: как предприниматель из Петербурга осваивал бюджетные деньги в Карелии

19:15

Умер старейший преподаватель института иностранных языков ПетрГУ Эрнест Цыпкин

19:01

Житель Петрозаводска оштрафован на 200 тысяч рублей за управление электровелосипедом в пьяном виде

18:32

Ростовую икону грузинского старца-чудотворца привезли в Сортавалу

18:03

Библиотека в Приладожье прошла отбор на получение федеральной субсидии

17:41

Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты

17:20

В Петрозаводске начинают судить бизнесмена, обвиняемого в хищениях и взятке экс-министру Лабинову

17:15

Туман и заморозки до -7°С придут в Карелию 11 ноября

17:01

Железнодорожный вокзал в Петрозаводске снова проверяли после сигнала о заминировании

16:56

Стало известно, сколько пьяных водителей рассекали по Петрозаводску в выходные дни

16:48

«Не просто спорт»: более 160 спортсменов собрали чемпионат и первенство Карелии по самбо в Петрозаводске

16:34

За срубленные в Карелии ель и березу пенсионер ответит перед законом

16:15

«Ходим к врачу с удовольствием»: 17 новых фельдшерско-акушерских и амбулаторий построят в Карелии до конца года

16:02

Карельский предприниматель вывозил в Ленобласть древесину с карантинного по жукам-усачам района

15:43

Валентина Пивненко: У нас «незнаковых» объектов нет

15:30

Участок трассы «Кола» полностью перекроют для автомобилистов

15:22

Глава Карелии проверил ход строительства межпоселкового газопровода в Питкяранте

15:11

Максимальный размер больничного увеличится в России

15:04

В правительстве Карелии прокомментировали рост платы за капремонт

14:46

Установлены родственники одного из двух найденных в Карелии бойцов Великой Отечественной войны

14:32

Пять цистерн с мазутом сошли с рельсов в соседней с Карелией Мурманской области

14:16

Квартиру в «Talojarvi» можно купить по минимальной фиксированной цене

14:10

На севере Карелии закрылась навигация для маломерных судов

14:01

В Карелии назвали главную причину отказов в переводе земель в сельхозназначение

13:40

Карелия занимает 33 место в зарплатном рейтинге российских регионов

13:23

«Дастер» улетел на отбойник в аварии недалеко от Петрозаводска

13:01

«Автоваз» снял ограничения с продаж автомобилей Lada Largus

12:54

Стало известно, кто пострадал в жестком ДТП под Сортавалой

12:34

Женщина-водитель пострадала в ДТП в Петрозаводске

12:21

В Минздраве рассказали о популярном у подростков напитке

12:13

Жителю Карелии вынесен приговор за хранение оружия и наркотиков

11:57

Аукцион на право торговли елками объявили в Петрозаводске

11:43

Традиционная благотворительная акция «Рождество в каждый дом» стартовала в Карелии

11:28

Студент из Кондопоги перевел мошенникам более 600 тысяч рублей

11:11

Ликвидирована огромная лесная свалка в Суоярвском районе

10:55

Супруги Морозовы из Олонецкого района отметили сапфировую свадьбу

10:42

Регионы России начали массовый набор добровольцев-резервистов для защиты важных объектов

10:21

Задержанный из-за схода вагонов в Ленобласти поезд прибыл в Петрозаводск

10:05

Три человека пострадали в ДТП в Сортавальском округе Карелии

09:47

В Колежме на севере Карелии отремонтировали мост, на состояние которого жаловались жители

09:22

В МВД перечислили ключевые фразы телефонных мошенников с дипфейками

08:59

Стало известно, когда поезд Деда Мороза прибудет в Карелию

08:41

Искусственный интеллект раскрыл главный секрет долголетия

08:23

Более 225 тысяч пассажиров перевезли новые автобусы в Петрозаводске

08:02

В Кондопоге простятся с погибшим на СВО земляком

07:41

Велосипедист протаранил скандальный шлагбаум в Петрозаводске

07:24

Поезд «Санкт-Петербург — Петрозаводск» задерживается после схода грузовых вагонов в Ленобласти

07:02

Карелия получила рекордный федеральный транш на расселение аварийного жилья

06:42

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Приладожье

00:13
Прионежская сетевая компания готовит энергообъекты Карелии к работе в зимний сезон
Сегодня 15:08 Общество
Ремонты в электрических сетях значительно повышают надежность энергоснабжения потребителей.

фото: © АО «ПСК»

Работы в рамках Ремонтной программы АО «ПСК» на 2025 год проходят в соответствии с утвержденным карельским правительством графиком

Энергетики напоминают, что все работы в обязательном порядке согласуются с муниципальными властями и их сроки своевременно доводятся до потребителей электроэнергии.

Ремонтная и Инвестиционная программы АО «ПСК» утверждена органами республиканской власти.

Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38.

Кратковременные отключения электроэнергии с 10 по 16 ноября возможны:

Калевальский национальный район:
- 10 ноября с 9.30 до 11.00. Поселок Калевала: улицы Полевая (дома 1, 3, 5, 8), Красноармейская (дома 12, 14, 16, 24, 21).
- 11 и 12 ноября с 9.30 до 11.00. Поселок Калевала: улицы Гагарина, Студенческая, Каменистая, Родниковая, Северная, Карельская (дом 31); деревня Юшкозеро: улица Добрыниной (частично).
- 14 ноября с 9.00 до 11.00. Поселок Боровой: улицы Речная, Набережная, Советская, Почтовая.

Кемский муниципальный район:
- 10 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Кузема: улицы Дачная, Приморская.
- С 11 по 14 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Авнепорог: улицы Советская (дома 1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 3-Б, 3-В, 5), Набережная, Школьная.

Кондопожский муниципальный район:
- 11 ноября с 9.00 до 10.00. Город Кондопога: улицы Пролетарская (дома 12, 16, 18), Комсомольская (дома 3-А, 5-А, 7), Максима Горького (дома 13, 13-А, 15, 15-А).
- 11 ноября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Пролетарская (дома 16, 18), Максима Горького (дома 13, 13-А, 15, 15-А).
- 13 ноября с 9.00 до 13.00. Город Кондопога: улица Бумажников.

Лоухский муниципальный район:
- 12 ноября с 11.00 до 15.00. Поселок Пяозерский: улица Молодёжная (частично).
- 13 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Пяозерский: улицы Молодежная (частично), Дружбы (дом 17).
- 14 ноября с 11.00 до 15.00. Поселок Сосновый: улица Школьная.

Медвежьегорский муниципальный район:
- 10 ноября с 10.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Лесная (дома 1-23, кроме 10, 12, 14), Дзержинского (дома 18-А, 20, 22, 22-А, 22-Б, 26), 3-й Пятилетки (дома 17, 21), Максима Горького (дом 27).
- С 11 ноября с 23.00 по 12 ноября до 01.00. Город Медвежьегорск: улицы Карла Либкнехта (дома 5-20), Дзержинского (дома 1-19), Максима Горького (дома 23, 25, 27, 28, 28-А), 3-й Пятилетки (дома 5, 6, 7, 11, 15, 19).

Муезерский муниципальный район:
- 10 и 11 ноября с 8.00 до 9.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улицы Северная, Сосновая, Антикайнена, Привокзальная.
- 11 ноября с 10.00 до 11.30. Поселок Суккозеро: улицы Краснодонская. Переулки Лесной, Гористый.
- С 12 по 16 ноября с 8.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Муезерский (северная часть).
- 12 ноября с 11.00 до 16.00. Поселок Ледмозеро: улицы Пионерская, Лисицыной.
- С 13 по 16 ноября с 8.00 до 9.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улицы Гагарина, Северная, 8-го Марта, Охотничья.

Олонецкий национальный муниципальный район:
- С 10 по 13 ноября с 10.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Лесная, Майская (дома 12-А, 13), Станция Олонец, Луначарского (дома 24-А, 32-Б).
- 13 ноября с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улицы Звездиной (дома 1, 3, 7, 9, 11), Егорова (дома 4-16). Переулок Егорова (дома 1-10).
- 14 ноября с 9.00 до 12.00. Село Нурмойла: улица Ладожская (дома 22, 27, 42, 45-49, 52, 54).
- 14 ноября с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улица Октябрьская (дома 3-А – 9). Переулок Будённого (дома 8-А, 13, 15).

Прионежский муниципальный район:
- 10 ноября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Набережная (частично).
- 11 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Речная, Советская, Ивинская; поселок Шуя: здания ООО «СП-4», ООО «Вега»; железнодорожная станция Шуйская: здание ООО «РТИТС»; деревня Верховье: улицы Хутор, Биричево, Верховье (частично), Верхняя, Водонасосная. Переулки Владимирский, Нагорный; окрестности деревни Верховье: СОТ «Верховье-1», «Верховье-2».
- 12 ноября с 10.00 до 16.00. Железнодорожная станция Деревянка: улицы Новинка, Мира (частично), Заречная, Привокзальная. Переулки Садовый, Школьный.
- 13 и 14 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Царевичи.
- 14 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Набережная (частично), Заречная (частично), Горная (частично), Подгорная.

Сегежский муниципальный округ:
- 11 и 13 ноября с 9.30 до 13.00. Поселок Надвоицы: улицы Карельская, Скалистая, Школьная.
- 11 ноября с 10.00 до 11.00. Поселок Полга.
- 12 ноября с 9.30 до 15.00. Поселок Кочкома.
- 14 ноября с 9.30 до 12.00. Поселок Идель: улицы Славная, Советская.

Сортавальский муниципальный округ:
- 10 ноября с 10.00 до 17.00. Город Сортавала: улица Промышленная.

