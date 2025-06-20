Прионежская сетевая компания информирует о плановых отключениях электричества на этой неделе

Ремонтные работы на ЛЭП и подстанциях проводятся строго по ранее запланированному графику.

Энергетики напоминают, что ремонты невозможно проводить без временных отключений электроэнергии и приносят извинения потребителям за доставленные неудобства.

Временные отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами, согласованы с муниципальными властями. Ремонтная Программа компании утверждена органами республиканской власти.

Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38.

С 30 июня по 6 июля временные отключения возможны:

Кемский муниципальный район:

— 30 июня с 9.30 до 12.00. Город Кемь: улица Фрунзе (дома 1, 2, 5).

— 30 июня с 13.30 до 16.00. Город Кемь: здание Центра культуры и спорта.

— 1 июля с 9.30 до 15.00. Город Кемь: улицы Красноармейская, Советская, Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Павлика Морозова.

— 1 июля с 13.30 до 15.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 26-А, 26, 28, 30, 34, 34-А, 36).

— 2 июля с 9.00 до 15.00. Город Кемь: улицы Сенная, Набережная (дома 19-А, 20-25), Заречная (дом 9).

— 2 июля с 9.30 до 12.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Паровая, Набережная, Вокзальная, Поморская.

— 2 июля с 15.00 до 16.30. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 1, 2-А, 4-А, 4, 5-27). Переулок Юбилейный (дом 1).

— 3 июля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: 4 км (заправка), промышленная зона.

Кондопожский муниципальный район:

— 2 июля с 9.00 до 12.00. Город Кондопога улицы Октябрьское шоссе (дома 35, 37, 39, 41), Шежемского (дома 20, 26, 28).

Костомукшский городской округ:

— С 30 июня по 6 июля с 9.00 до 17.00. Город Костомукша: здания ИП «Воробьёв», ООО «Агрокос».

Лоухский муниципальный район:

— 30 июня с 11.00 до 16.00. Поселок Чупа: улицы Прибрежная (дома 6, 12, 13, 15, 19), Железнодорожная (дома 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37).

— 2 июля с 11.00 до 16.00. Поселок Чупа: улицы Платонова (дома 10, 11, 16, 17, 19, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26), Чупинка (дома 20, 21, 23, 24).

— 3 и 4 июля с 11.00 до 16.00. Поселок Плотина: улицы Школьная (дома 1, 5, 7, 9, 6, 8, 14, 10, 12, 16), Центральная (дома 2, 8, 15, 16, 17), Набережная (дома 4, 6, 12), Лесная (дома 1, 2, 3, 5, 6, 12-А, 18, 17, 19, 20, 9, 7, 10).

Медвежьегорский муниципальный район:

— 30 июня с 9.00 до 17.00. Село Паданы: улицы Свердлова, Коммунистов, Гористая, Григорьева, Каменистая, Ленина; город Медвежьегорск: улицы Первомайская, Новая.

— 30 июня с 13.00 до 17.00 и 3 июля с 9.00 до 17.00. Поселки Челмужи, Возрицы, Волозеро, Тихвин Бор, Сергиево, Данилово, Огорелыши, Немино.

— 1 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Паданы.

— 2 июля с 12.00 до 16.00. Поселки Сергиево, Данилово, Огорелыши.

— 4 июля с 12.00 до 16.00. Деревни Кяппесельга, Шайдома, Уница.

Муезерский муниципальный район:

— 30 июня с 13.00 до 14.00. Поселок Лендеры: улицы Набережная, Первомайская, 43-летия Октября.

— 2 июля с 11.00 до 16.00. Поселок Тикша: улицы Речная, Озерная, Невинская.

— 2 июля с 10.00 до 11.00. Поселок Суккозеро: улица Терешковой.

Олонецкий национальный муниципальный район:

— 30 июня с 9.00 до 10.00. Город Олонец: улицы Урицкого (дома 11, 13, 15), Свирских Дивизий (дом 2).

— 30 июня с 14.00 до 16.00. Поселок Верхнеолонецкий: улицы Школьная, Молодежная.

— 1 июля с 9.00 до 10.00. Город Олонец: улицы Ленина (дома 36-54), Брендоева, Цветочная, Никитская, Луговая, Полевая (дома 1-5, 7-35). Переулки Красноармейский (дома 6-8), Ладожский.

— 1 июля с 9.00 до 12.00. Деревня Рыпушкалицы: дома 20-А, 25-А, 26-Б, 68-А, 69-А, 70-А, 71-А, 72-А, 73-А.

— 1 июля с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Свирских Дивизий (дом 26), Инженерная, Ладожская, Строительная (дома 2-12).

— 1 июля с 10.00 до 12.00. Город Олонец: улица Студитова.

— 1 июля с 14.30 до 17.00. Город Олонец: улицы Карла Маркса (дома 13, 14), Речная (дома 2-А, 3), Урицкого (дома 23, 23-А, 25).

— 1 июля с 16.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Строительная (дом 1), Ленина (дома 15-55), Петроградских Курсантов, Урицкого (дома 2-А, 4, 4-А, 6, 12, 13-А, 15-А, 26, 30, 30-А, 32), Егорова, Полевая, Звездиной, Свободы (дома 16-45), Володарского, Мичурина, Красноармейская, Чкалова, Свирских Дивизий (дома 7-25, 27-41), Заводская, Цветочная, Брендоева, Карла Маркса (дома 13-50), Луговая, Никитская, Совхозная (дома 1, 2-А, 6-А, 6-В), Солнечная (дома 1-3). Переулки Красноармейский, Полевой; деревня Судалица (дома 1, 3, 5).

— 2 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Ильинский: улицы Украинская (дома 38-А — 48), Сосновый бор (дома 1-8, 10-19), Старозаводская.

— 2 июля с 15.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Свирских Дивизий (дом 1), Карла Маркса (дома 1, 1-А, 2, 3-А, 4, 5, 6, 7, 8), Речная, Розы Люксембург, Пушкина.

— 3 и 4 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Устье Видлицы: улицы Ладожская (дома 10-63), Песочная.

Питкярантский муниципальный округ:

— 30 июня с 9.00 до 10.00. Город Питкяранта: здание бассейна.

— 1 июля с 9.30 до 15.00. Поселок Харлу (частично).

— 3 июля с 9.30 до 13.00. Поселок Хийденсельга (частично).

Петрозаводский городской округ:

— 2 июля с 10.00 до 13.00. Город Петрозаводск: улицы Садовая, Ботаническая, Ялгубское шоссе (частично), Горная (частично), Приозерная, Пришвина (частично), Лесопильная (частично).

Прионежский муниципальный район:

— 30 июня с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Пионерская (частично). Переулок Ивовый; железнодорожная станция Деревянка: улицы Новинка, Мира (частично), Заречная, Привокзальная. Переулки Садовый, Школьный.

— 2 и 3 июля с 10.00 до 16.00. Окрестности железнодорожной станции Орзега: СОТ «Тайми», СНТ «Станкостроитель», СНТ «Заречье», СОТ «Дорожник», СОТ «Ручеек»; местечко Нелокса: СНТ «Контакт», СНТ «Надежда».

— 3 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Ладвинская, Станционная, Некрасова, Крылова.

— 4 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Набережная (частично), Заречная (частично), Квятковского (частично), Горная (частично), Молодёжная.

Пряжинский национальный муниципальный район:

— 1 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Заречная, Новореченская (частично). Переулки Зеленый, Юбилейный.

— 4 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Шевченко, Октябрьская (частично).

Сегежский муниципальный округ:

— 2 июля с 10.00 до 13.00. Поселок Надвоицы: улица Металлургов (дом 14).

— 3 июля с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Каменистая, Гористая (дом 85-95).