Прионежская сетевая компания информирует потребителей электроэнергии о временных отключениях 

Энергетики предупреждают: в зоне ответственности АО «ПСК» идут работы на энергообъектах в рамках Ремонтной программы на 2023 год

На следующей неделе пройдут ремонты в 9 районах Карелии.

АО «ПСК» приносит извинения жителям республики за доставленные неудобства.

Временные отключения потребителей от электроэнергии с 19 по 22 февраля возможны:

Калевальский национальный район:

— 20, 21 и 22 февраля с 9.30 до 12.00. Поселок Калевала: улицы 70-я Октября, Ленина (дома 85, 87). Здание насосной станции. Переулок Дорожный; хутор Ухтинский.

— 21 февраля с 9.00 до 12.00. Поселок Боровой: улица Вокзальная (дома 14, 18).

Кемский муниципальный район:

— 20 февраля с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Октябрьская, Кедроручьевая. Переулок Октябрьский.

— 21 февраля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Машинистов (дома 32-111), Строителей.

Кондопожский муниципальный район:

— 20 и 21 февраля с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Коммунальная, Заводская.

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 19 по 21 февраля с 9.00. до 17.00. Деревня Венгигора.

— С 19 по 21 февраля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Маслозеро.

Олонецкий национальный район:

— 21 и 22 февраля с 9.00 до 16.00. Деревня Нурмолицы: дом № 1.

— 21 февраля с 14.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Егорова (дома 7-41), Мичурина, Совхозная (дома 1, 2-А, 6-А, 6-В), Свободы (дома 43, 45), Солнечная (дома 1, 2, 3), Володарского (дома 36-49); деревня Судалица (дома 1, 3, 5).

Прионежский муниципальный район:

— 20 февраля с 10.00 до 13.00. СНТ «Лесовод».

— 20 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Советская (дома 162- 184), Комсомольская (частично). Переулок Ивенский.

— 21 февраля с 10.00 до 16.00. Деревня Кузьминки; поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 1 — 37), Советская (дома 1 — 65).

— 21 февраля с 14.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Набережная.

— 22 февраля с 10.00 до 15.00. Станция Шуйская: Кондопожское шоссе (частично).

Пряжинский национальный район:

— 21 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Кутижма.

Петрозаводский городской округ:

— 20 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Тепличный: здания шиномонтажа, АЗС.

— 22 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Соломенное: улицы Громовский проезд, Никольско-Шуйская, Горная, Ботаническая (частично). Переулок Монастырский.

Сегежский муниципальный район:

— 20 февраля с 13.30 до 16.00. Деревня Надвоицы: улицы Лесная, Южная, Скалистая, Каменистая, Карельская, Зеленая, Водников, Набережная, Новая, Подхозная, Старая деревня, Новая деревня.

— 21 февраля с 13.30 до 16.00. Окрестности г. Сегежа: СНТ «Ромашка», «Яблоня», «Малина», «Строитель», «Лесовик», «Рябина», «Ягода», «Ранта», «Колосок», «Сосновый бор», «Брусника», «Бытовик»; город Сегежа: улицы Спиридонова (дома 33, 34, 35, 36), Строителей (дом 5). Проезд Монтажников (дома 6, 7, 8).