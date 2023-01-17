Реклама

Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02
Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
31.01.2023 16:45

Прионежская сетевая компания информирует потребителей электроэнергии о временных отключениях 

Новости. Общество
10:30, 20 Февраля 2023
фото: © АО «ПСК»

Новости партнеров

Энергетики предупреждают: в зоне ответственности АО «ПСК» идут работы на энергообъектах в рамках Ремонтной программы на 2023 год

На следующей неделе пройдут ремонты в 9 районах Карелии.

АО «ПСК» приносит извинения жителям республики за доставленные неудобства.

Временные отключения потребителей от электроэнергии с 19 по 22 февраля возможны:

Калевальский национальный район:

— 20, 21 и 22 февраля с 9.30 до 12.00. Поселок Калевала: улицы 70-я Октября, Ленина (дома 85, 87). Здание насосной станции. Переулок Дорожный; хутор Ухтинский.

— 21 февраля с 9.00 до 12.00. Поселок Боровой: улица Вокзальная (дома 14, 18).

Кемский муниципальный район:

— 20 февраля с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Октябрьская, Кедроручьевая. Переулок Октябрьский.

— 21 февраля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Машинистов (дома 32-111), Строителей.

Кондопожский муниципальный район:

— 20 и 21 февраля с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Коммунальная, Заводская.

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 19 по 21 февраля с 9.00. до 17.00. Деревня Венгигора.

— С 19 по 21 февраля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Маслозеро.

Олонецкий национальный район:

— 21 и 22 февраля с 9.00 до 16.00. Деревня Нурмолицы: дом № 1.

— 21 февраля с 14.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Егорова (дома 7-41), Мичурина, Совхозная (дома 1, 2-А, 6-А, 6-В), Свободы (дома 43, 45), Солнечная (дома 1, 2, 3), Володарского (дома 36-49); деревня Судалица (дома 1, 3, 5).

Прионежский муниципальный район:

— 20 февраля с 10.00 до 13.00. СНТ «Лесовод».

— 20 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Советская (дома 162- 184), Комсомольская (частично). Переулок Ивенский.

— 21 февраля с 10.00 до 16.00. Деревня Кузьминки; поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 1 — 37), Советская (дома 1 — 65).

— 21 февраля с 14.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Набережная.

— 22 февраля с 10.00 до 15.00. Станция Шуйская: Кондопожское шоссе (частично).

Пряжинский национальный район:

— 21 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Кутижма.

Петрозаводский городской округ:

— 20 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Тепличный: здания шиномонтажа, АЗС.

— 22 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Соломенное: улицы Громовский проезд, Никольско-Шуйская, Горная, Ботаническая (частично). Переулок Монастырский.

Сегежский муниципальный район:

— 20 февраля с 13.30 до 16.00. Деревня Надвоицы: улицы Лесная, Южная, Скалистая, Каменистая, Карельская, Зеленая, Водников, Набережная, Новая, Подхозная, Старая деревня, Новая деревня.

— 21 февраля с 13.30 до 16.00. Окрестности г. Сегежа: СНТ «Ромашка», «Яблоня», «Малина», «Строитель», «Лесовик», «Рябина», «Ягода», «Ранта», «Колосок», «Сосновый бор», «Брусника», «Бытовик»; город Сегежа: улицы Спиридонова (дома 33, 34, 35, 36), Строителей (дом 5). Проезд Монтажников (дома 6, 7, 8).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.02.2023, 00:10
Эксперт назвал простой способ освободить память смартфона
16.02.2023, 16:44
Полиция просит помочь узнать, чьи тела найдены на окраинах Петрозаводска (ФОТО)
18.02.2023, 08:29
Один из пограничных пунктов на границе России и Финляндии с марта перестанет работать круглосуточно
19.02.2023, 08:50
Человечеству грозят прионные болезни, заявил глава Минздрава Карелии (ВИДЕО)
17.02.2023, 10:50
На побережье Ладожского озера в Карелии появилась охраняемая дорога (ФОТО)
18.02.2023, 09:32
Юная певица из Петрозаводска не прошла в заключительный этап шоу «Голос. Дети» (ВИДЕО)

Чтиво

Сегодня 09:26
Без политики
Молоко на блины
В Петрозаводске 83-летняя бабушка Люба ищет еду на помойке, потому что пенсии на жизнь не хватает.
Секреты бьюти-мастеров
17.02.2023 14:59
Серый кардинал сцены
10.02.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.