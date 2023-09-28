Прионежская сетевая компания на текущей неделе проведет очередной этап неотложных ремонтов энергообъектов в зоне своей ответственности

Плановые ремонты энергообъектов идут в районах республики в соответствии с Ремонтной программой на 2023 год, утвержденной Правительством региона

Энергетики предупреждают, что на время проведения ремонтных работ возможны временные отключения потребителей от электроэнергии.

Важно! Все отключения на время ремонтных работ согласовываются с администрациями муниципальных образований и Ростехнадзором.

Временные отключения со 2 по 8 октября возможны:

Кондопожский муниципальный район:

- 2 октября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улицы Гирвасская, Комсомольская (дома 19, 19-А, 21, 21-А).

- 2 октября с 12.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Комсомольская (дома 15, 31).

- 2 октября с 14.00 до 17.00. Город Кондопога: улица Заводская (дома 7,13, 15).

- 2 и 3 октября с 10.00 до 15.00. Деревня Лижма.

- С 2 по 8 октября с 9.00 до 17.00. Город Кондопога: улица Кондопожская; окрестности г.Кондопога: СОТы «Заря», «Надежда»; деревни Улитина Новинка, Еркоева Новинка, Голышева Новинка, Подгорная, Горка, Кулмукса, Большое Гангозеро, Малое Гангозеро.

- 3 октября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Бумажников (дома 12, 14, 14/корпус 2).

- 3 октября с 13.00 до 14.30. Город Кондопога: переулок Октябрьский (дома 2, 4).

- 3 октября с 15.00 до 17.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (дома 21, 23, 27).

- 4 октября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (дома 11, 13).

- 4 октября с 12.00 до 15.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (дома 35, 37, 39).

- 4 октября с 13.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Комсомольская (дома 3-А, 5-А).

- 4 октября с 15.00 до 17.00. Город Кондопога: улица Пролетарская (дом 17-А).

- 5 октября с 9.00 до 11.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (дом 63).

- 5 октября с 11.00 до 13.00. Город Кондопога: улицы Бумажников (дом 4-А), Комсомольская (дом 1-А).

- 5 октября с 13.00 до 16.00. Город Кондопога: улицы Заводская (дом 20), Пролетарская (дома 37, 39, 41, 43), Октябрьское шоссе (дом 15).

- 6 октября с 9.00 до 11.00. Город Кондопога: улица Гирвасская (дома 13, 17).

- 6 октября с 12.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Кондопожская (дома 92-Б, 100, 102).

- 7 октября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Максима Горького (дома 23, 25).

- 7 октября с 12.30 до 14.30. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (дом 17). Октябрьский переулок (дома 5, 6).

- 7 октября с 14.30 до 16.30. Город Кондопога: улица Комсомольская (дома 2, 4).

- 8 октября с 9.00 до 13.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (дома 91, 97).

Кемский муниципальный район:

- 2 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улицы Кольцевая (дом 9), Подужемская, Белопорожская (дома 6, 7).

- 3 октября с 9.00 до 11.30. Город Кемь: улицы Карельская (дом 22), Бланки (дом 5), Пролетарский проспект (дом 12).

- 3 октября с 13.30 до 15.00. Город Кемь: Пролетарский (дома 37-49/нечетная сторона, 49).

- 4 октября с 9.00 до 11.00. Поселок Рабочеостровск: улица Советская (дома 16-22).

- 4 октября с 10.00 до 17.00. Поселок Рабочеостровск: улицы 1-й Пятилетки, Портовая, Набережная, Вокзальная, Поморская, Советская, Комсомольская.

- 4 октября с 13.00 до 15.00. Город Кемь: улица Береговая.

- 5 октября с 9.00 до 11.00. Город Кемь: улица Мосорина (дома 2, 6).

- 6 октября с 9.00 до 11.00. Город Кемь: улица Слободская. Переулок Рыбацкий.

- 6 октября с 13.30 до 15.00. Город Кемь: Шоссе 1 Мая (дома 46-115).

- 6 октября с 15.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Машинистов, Строителей, Кирова (дома 1-17).

Прионежский муниципальный район:

- 2 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа: улица Береговая.

- 3 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная (частично), Интернациональная. Переулки Балтийский, Черноморский, Садовый, Еловый; деревня Орзега.

- 4 октября с 10.00 до 15.00. Коттеджный поселок «Карельская деревня»; деревня Верховье: ДНТ «Фауна», СНТ «Верховье-2», СНТ «Верховье-1».

- 4 октября с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СНТ «Природа»; Поселок Ладва-Ветка: улицы Советская (частично), Речная, Ивинская.

Костомукшский городской округ:

- 4 октября с 10.00 до 15.00. Город Костомукша: улицы Березовая, Антикайнена (обе частично).

- 5 октября с 10.00 до 14.00. Окрестности г.Костомукша: СНТ «Руда».

Сортавальский муниципальный район:

- 3 октября с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улица Советских космонавтов (частично).

Олонецкий национальный район:

- 2 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улица Пионерская.

- 3 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Гушкала.

- 4 и 5 октября с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Зелёная, Новая, Ключевая, Светлая.

- 6 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Устье Видлицы: улицы Ладожская (дом 1-9), Кротова, Привокзальная, Песочная. Переулок Ладожский.

Сегежский муниципальный район:

- 2 октября с 9.30 до 10.30. Поселок Идель: улицы Центральная, Гористая, Молодежная.

- 3 октября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Лесная (дома 7-А, 8-А, 16, 16-А).

- 5 октября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Антикайнена (дом 15-А).

Калевальский национальный район:

- 3 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Боровой: улица Сосновая.

Лоухский муниципальный район:

- 6 октября с 13.00 до 19.00. Поселки Коккосалма, Софпорог, Новый Софпорог, Тунгозеро, Пяозерский.

Муезерский муниципальный район:

- 2 октября с 15.00 до 17.00. Поселок Муезерский (частично).

Медвежьегорский муниципальный район:

- 2 октября с 9.00 до 16.30. Поселок Пиндуши: улицы Кожпром, Санаторная, Лесная, Терешковой, Нефтебазы.

- 2 октября с 9.00 до 15.00. Поселок Шалговаара: улицы Набережная, Приозерная, Школьная.

Пряжинский национальный район:

- С 2 по 6 октября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Калинина (частично), Октябрьская (частично), Заречная (частично), Шоссейная (частично), Шевченко, Луговая, Таёжная, Весенняя, Падозерская, Авиаторов. Турбаза «Авиатор».