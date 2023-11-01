Прионежская сетевая компания начинает капитальный ремонт линии электропередачи в Сортавальском районе

Энергетики предупреждают население поселка Хелюля о возможных отключениях электроэнергии

АО «Прионежская сетевая компания» сообщает, что Северо-Западное Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору согласовало отключения потребителей в поселке Хелюля с 7 ноября по 8 декабря нынешнего года ежедневно (включая выходные дни) с 9.00 до 16.00.

Отключения вызваны работами по капитальному ремонту ЛЭП напряжением 10 кВ, которые невозможно вести без ее обесточивания.

На время ремонта возможны отключения потребителей на улице Мюллюкюля и в переулках Рябиновый, Новый, Еловый, Родниковый, Речной.

В Прионежской сетевой компании пояснили, что отключения потребителей не будут ежедневными: «Мы максимально сократим время отключений. Кроме этого, все потребители не будут отключаться одномоментно. Линия будет ремонтироваться частями и, соответственно, будут отключаться лишь те, кто присоединен к ремонтируемому на сегодняшний день участку».

АО «ПСК» приносит извинения потребителям поселка Хелюля за доставленные неудобства и просит отнестись к этой ситуации с пониманием.