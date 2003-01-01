Прионежская сетевая компания предупредила о возможных отключениях электроэнергии

Кратковременные отключения электроэнергии возможны в районах Карелии с 20 по 26 октября.

Прионежская сетевая компания продолжает модернизацию электросетей Карелии. Энергетики предупреждают, что работы на энергообъектах не могут вестись без временных отключений потребителей от электроэнергии. АО «ПСК» приносит извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.

— Все работы в обязательном порядке согласуются с муниципальными властями и их сроки своевременно доводятся до потребителей электроэнергии, — сообщает АО «ПСК».



Ремонтная и Инвестиционная программы АО «ПСК» утверждена органами республиканской власти. Кратковременные отключения электроэнергии с 20 по 26 октября возможны:

Калевальский национальный муниципальный район:

— 20 октября с 11.00 до 14.00. Поселок Новое Юшкозеро.

— 21 октября с 9.00 до 11.00. Поселок Боровой: улица Гористая (дома 4, 6).

— 21и 22 октября с 9.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми: улицы Советская (дома 15-25), Центральная (дома 29, 31-45).

Кемский муниципальный район:

— 24 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск (частично).

Кондопожский муниципальный район:

— 22 октября с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Кондопожская.

— 21 и 23 октября с 9.00 до 17.00. Город Кондопога: улицы Петрозаводская, Красноармейская, Лесная.

— 24 октября с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: улицы Рябиновая, Березовая.

Муезерский муниципальный район:

— 20 октября с 12.00 до 17.00. Поселок Мотко: улицы Школьная, Лесная, Мира.

— 21 и 22 октября с 9.00 до 12.00. Поселок Лендеры: улицы Доценко, Набережная.

— 21 октября с 13.00 до 17.00. Поселок Лендеры: улица Советская.

— С 21 по 23 октября с 9.00 до 17.00. Поселки Суккозеро, Тумба, Мотко, Лендеры. На время ремонтных работ населенные пункты будут получать электроэнергию от передвижных дизельэлектростанций.

— 22 октября с 13.00 до 17.00. Поселок Лендеры: улицы Озерная, Комсомольская.

— 24 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Мотко: улицы Комсомольская, Первомайская, Приозерная.

— 20 и 22 октября с 12.00 до 16.00. Поселок Волома: улица 23-го Съезда КПСС.

Медвежьегорский муниципальный район:

— 20 октября с 10.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Северная (частично), Урицкого (частично), Западная (частично), Верхняя (частично).

Прионежский муниципальный район:

— С 20 по 23 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Нижний Бесовец: улица Нижняя. Переулок Речной.

— 23 октября с 9.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Пионерская, Совхозная, Ветеранов.

— 23 октября с 14.00 до 16.00. Деревня Верховье: жилой массив «Тихий дом».

— 24 октября с 10.00 до 14.00. Деревня Бесовец: жилой массив «Лесная слобода», улица Мирная.

— 24 октября с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СНТ «Подсолнух».

Пряжинский национальный муниципальный район:

— 24 октября с 14.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Северная, Цветочная, Кленовая, Сущевича, Березовая, Светлая, Дружинина, Новая.

Лахденпохский муниципальный район:

— С 21 по 26 октября с 8.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Заозёрная (частично).

Сегежский муниципальный округ:

— 23 октября с 9.30 до 16.00. Поселок Надвоицы: улицы Карельская, Скалистая, Школьная.

— 24 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Табой Порог.

Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (81-42) 59-13-38.