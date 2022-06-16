Прионежская сетевая компания предупреждает о временных отключениях электроэнергии в связи с ремонтными работами 

В АО «ПСК» продолжают выполнять Ремонтную программу на 2022 год

В зоне ответственности компании идут работы по ремонту и модернизации энергообъектов, а также по расчистке трасс ЛЭП и присоединению новых потребителей к электросетям.

Энергетики напоминают, что эти работы не могут быть выполнены без временных отключений потребителей от электроэнергии и просят отнестись к этому с пониманием.

Временные отключения с 27 июня по 3 июля возможны:

Калевальский национальный район:

— 27 июня с 10.00 до 17.00. Поселок Луусалми; поселок Кепа.

— 27 июня с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: улица Советская (дома 24-А, 26-Б, 30, 34-А).

— 27 июня с 22.00 по 28 июня до 6.00. Поселок Новое Юшкозеро, деревня Юшкозеро.

— С 28 июня по 1 июля с 13.30 до 17.30. Поселок Калевала: улицы Вяйнямёйнена, Марии Михеевой.

— 29 июня с 9.00 до 14.00. Деревня Юшкозеро: здание детского сада.

Кемский муниципальный район:

— С 27 июня по 1 июля с 8.30 до 17.00. Город Кемь: улица Подгорная (дома 1, 2, 3, 4, 8).

— 27 июня с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Фрунзе (дома 1, 2, 5, 4-А), Береговая.

— 28 июня с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Советская, П. Морозова, Красноармейская, Ломоносова, Речная, Чапаева, Северная, Пионерская.

Кондопожский муниципальный район:

— 27 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Гирвас: улицы Красная, Западная, Чапаева.

— 28 июня с 13.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Комсомольская, здание пекарни.

— 29 июня с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: Сандальская набережная.

— 29 июня с 14.00 до 15.00. Город Кондопога: здание ГСК.

— 2 июля с 9.00 до 13.00. Город Кондопога: улицы Нигозерская, Карельская набережная, Пашкова, переулок Нигозерский.

Костомукшский городской округ:

— 30 июня с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: поселок Заречный, ТСН «Озерное», СНТ «Хвоинка», СНТ «Заря», СНТ «Заречье», СНТ «Стройматериалы», СНТ «Руда», СНТ «Остров», здания ООО «Лессервис».

Лоухский муниципальный район:

— 27 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Кестеньга: улицы Северная, Вокзальная, переулок Железнодорожный.

— 28 июня с 10.30 до 14.30. Поселок Амбарный: улица Школьная; здания ФАПа, средней школы, котельной.

— С 28 июня с 11.00 по 29 июня до 6.00. Поселок Сосновый; окрестности поселка Сосновый: СОТ «Сампо»; поселки Кестеньга, Косалма, Новый Софпорог, Софпорог, Тунгозеро, Пяозерский.

— 30 июня с 11.00 до 13.00. Поселок Чупа.

Медвежьегорский муниципальный район:

— 27 июня с 9.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Карла Маркса (дом 13), Советская (дома 2, 4); здания Дома детского творчества, станции сотовой связи ПАО «МТС», ГИМС, ФБУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия».

— 27 июня с 9.00 до 17.00. Деревни Евгора, Сельги, Терманы, Ахвенламби, Юккогуба, Сяргозеро, Шалговаара, Венгигора; поселки Паданы, Маслозеро, Сесьярви, Падун, Чебино, Шалговаара.

— 27 июня с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Северная, Урицкого (обе частично).

— С 28 июня по 1 июля с 8.00 до 19.00. Деревня Жарниково.

Прионежский муниципальный район:

— 27 июля с 10.00 до 17.00. Деревня Верховье: улицы Хутор, Биричево, переулок Нагорный; поселок Мелиоративный: улица Лесная (частично).

— 27 июня с 13.00 до 16.00. Село Заозерье: улицы Ялгубское шоссе, Наволокская, Родниковая, Озерная.

— С 27 по 30 июня с 10.00 до 17.00. Станция Деревянка: улицы Деповская, Зеленая, Лесная, Комсомольская, Хвойная, переулок Лесной.

— С 27 июня по 1 июля. Окрестности станции Орзега: СНТ «Березка-2», «Виктория», «Елочка», «Озерки», «Ветерок», «Светофор», «Строитель», «Мелодия», местечко Елчезеро.

— 28 июня с 9.00 до 17.00. Село Деревянное: улицы Онежская, Лесная, Заводская, Березовая.

— 28 июня с 10.00 до 15.00. Местечко Бараний Берег.

— 29 июня с 10.00 до 15.00. Станция Шуйская: улицы Привокзальная, Молодежная.

— 29 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Новоселов, Парковая, Молодежная, Ягручейная, Советская, Комсомольская, Пролетарская, Набережная, Совхозная, Полевая, переулок Северный.

— 30 июня с 10.00 до 15.00. Деревня Педасельга: здание ООО «Орзенский бор».

— 30 июня с 10.00 до 17.00. Местечко Лососинное: здания «Русского Севера»; деревня Лососинное.

— 1 июля с 10.00 до 15.00. Деревня Лососинное: улицы Екатерининская, Ленина, Березовая, Солнечная.

— 1 июля с 10.00 до 13.00. Деревня Верховье: улицы Хутор, Биричево, переулок Нагорный.

— 1 июля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Хутор, Озерная, Береговая, Садовая.

— 1 июля с 11.00 до 15.00. Село Деревянное: улицы Коммунская корба, Хутор; здание ООО «Нелукса», СОТы: «Сосенка», «Тайми», «Контакт», «Строитель», «Ручеек», «Заречье», «Надежда», «Дорожник».

Петрозаводский городской округ:

— С 6 по 30 июня с 10.00 до 17.00 (кратковременные отключения). Район Сулажгорского кирпичного завода.

— 30 июня с 10.00 до 16.00. Соломенное: улица Прибрежная.

Сегежский муниципальный район:

— 27 и 28 июня с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Южная, Гористая (дома 55-85), Речная, Заречная, переулки Речной и Подгорный.

— 29 июня с 10.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Пушкина, Озерная, Нагорная.

Сортавальский муниципальный район:

— С 27 по 30 июня с 8.00 до 17.00. Поселок Лахденкюля.