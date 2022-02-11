Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей электроэнергии о работе на сетях

В рамках Ремонтной программы на 2022 год АО «ПСК» продолжает неотложные ремонты в электрических сетях в зоне ответственности компании. Также продолжаются работы по технологическому присоединению к электросетям и по расчистке трасс ЛЭП.

В АО «ПСК» просят жителей республики отнестись с пониманием ко временным неудобствам.

С 14 по 20 февраля временные отключения потребителей возможны:

Калевальский национальный район:

- 15 февраля с 12.00 до 16.00. Поселки Луусалми, Кепа.

Кемский муниципальный район:

- С 15 по 20 февраля с 9.00 до 18.00. Поселок Панозеро, деревня Панозеро. Потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции.

- 16 февраля с 8.00 до 9.00 и с 18.00 до 19.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 40, 42, 44, 46, 50).

- 18 февраля с 12.30 до 16.00. Город Кемь: промышленная зона.

Кондопожский муниципальный район:

- 14 и 15 февраля с 10.00 до 15.00. Поселок Ватнаволок.

Костомукшский городской округ:

- 14 февраля с 10.00 до 11.30. Город Костомукша: улицы Березовая, Рябиновая, переулки 1-й Финский, 2-й Финский. Здание «Скорой помощи».

- 15 февраля с 9.30 до 12.00. Поселок Заречный: СНТ «Озерная», «Хвоинка», «Заря», «Заречье», «Стройматериалы», «Руда», «Остров», ООО «Лессервис».

- 15 февраля с 14.00 до 16.00. Город Костомукша: здание гимназии № 4.

- 16 и 17 февраля с 10.30 до 16.00. Город Костомукша: улицы Перттунена (частично), Калевальская, Совхозная (частично).

Лоухский муниципальный район:

- 15 и 17 февраля с 10.00 до 17.00. Поселок Амбарный.

- 15 февраля с 10.00 до 14.00. Поселок Чкаловский: улицы Школьная, Набережная, Коммунальная, Лесная, Клубная, переулок Зеленый, здания гостиницы, «Почты России», ФАПа, вышки «Ростелеком» и «Мегафон».

- 16 февраля с 9.30 до 12.00. Поселок Сосновый: улица Первомайская, здание пилорамы.

- 16 февраля с 12.30 до 15.00. Поселок Сосновый: улица 34-й километр.

- 17 февраля с 10.00 до 14.00. Поселок Плотина: улицы Набережная, Гористая, Шахтерская, центральная, Клубная, переулок Строительный, здания «Почты России», магазина РайПо, ФАПа, поселковой администрации.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 14 по 18 февраля с 9.00 до 16.00. Поселок Сергиево: улицы Центральная (дома 18, 20), Гагарина (дома 6-11, 13, 14, 14-А), Зеленая (дома 21-23), переулок Родниковый (дома 1, 3, 3-А).

- 14 и 15 февраля с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улица Кемская (дом 4-А).

Олонецкий национальный район:

- 15 и 16 февраля с 10.00 до 16.00. Деревня Ковера: улицы 60-летия Великого Октября (дома 16-28, 60), Лесная.

- 17 февраля с 10.00 до 11.00. Город Олонец: улица Онежская, переулок Онежский.

- 17 февраля с 14.00 до 15.00. Деревня Мегрега: улица Новая.

- 18 февраля с 10.00 до 11.00. Поселок Нурмойла: улица Озерная.

Прионежский муниципальный район:

- 14 февраля с 10.00 до 15.00. Деревня Верхний Бесовец: ДНТ «Сфера».

- 14 и 15 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улица Советская.

- 15 и 16 февраля с 10.00 до 17.00. Деревня Верховье: улицы Озерная, Рябиновая, Светлая.

- 16 февраля с 10.00 до 15.00. Поселок Мелиоративный: улица Лесная, здания ООО «Ремтехника».

- 16 февраля с 10.00 до 16.00. Деревня Ревсельга.

- 17 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Парковая, Новоселов, Молодежная, Якручейная, Советская (частично).

- 18 февраля с 10.00 до 16.00. Деревня Педасельга: переулок Сиреневый.

Пряжинский национальный район:

- 14 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Шоссейная (частично), Шевченко.

- 15 февраля с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Заречная, Калинина, Октябрьская.

- С 14 по 18 февраля с 10.00 до 17.00. Деревня Падозеро: СНТ «Падозеро», 31-й километр.

Петрозаводский городской округ:

- 17 февраля с 10.00 до 17.00. Поселок Соломенное: улицы Горная, Ботаническая (частично), проезды Громовский и Брекчиевый.

Сегежский муниципальный район:

- С 15 по 18 февраля с 9.00 до 17.00. Поселок Табой Порог.

Лахденпохский муниципальный район:

- С 15 по 18 февраля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Фанерная, здания магазина и Евангелическо-Лютеранской Церкви.