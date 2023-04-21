Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей электроэнергии о временных отключениях, связанных с производством ремонтов на энергообъектах

АО «ПСК» продолжает выполнение своей Ремонтной программы на 2023 год

В компании отмечают, что проводимые ремонтные работы направлены на повышение надежности энергоснабжения и проводятся в рамках подготовки энергообъектов к работе в условиях осенне-зимнего сезона 2023-2024 гг.

Временные отключения электроэнергии с 26 июня по 2 июля возможны:

Прионежский муниципальный район:

- С 26 по 30 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (частично), Советская(частично).

- С 26 июня по 2 июля с 8.30 до 16.30. Поселок Пухта, деревня Педасельга.

- 27 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Пяжиева Сельга: улицы Железнодорожная, Поселковая, Почтовая, Пяжиева; село Деревянное: улицы Совхозная, Ветеранов, Пионерская, переулок Ивовый; деревня Уя: НППЛЭ «Уя-электро».

- 28 июня с 10.00 до 16.00. СНТ в окрестностях местечка Сургуба.

- 29 июня с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Вехручейная, Пионерская, Онежская (частично). Переулки Пайский, Онежский, Крымский, Полевой. Здание РТПЦ.

Пряжинский национальный район:

- 26 июня с 10.00 до 16.00. Станция Виллагора; деревня Кутижма.

- 26, 27 и 29 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Первомайская, Ленина.

- 28 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Первомайская, Ленина, Мира, Школьная, Молодежная, Рябиновая, Радужная, Брусничная, Тенистая. Переулок Больничный.

Петрозаводский городской округ:

- 27 июня с 8.00 до 18.00. Местечко Лососинное.

- 28 июня с 9.00 до 16.00. Микрорайон Птицефабрика.

- 29 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Соломенное: улица Лесопильная.

Калевальский национальный район:

- С 26 по 28 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Боровой: улица Железнодорожная (частично).

- С 26 по 30 июня с 13.00 до 17.00. Поселок Новое Юшкозеро; деревня Юшкозеро.

Кемский муниципальный район:

- 26 июня с 9.00 до 13.00. Город Кемь: улицы Большой Пудас, Мельничная, Малышева (дом 3).

- 27 июня с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улица Каменева (дома 14, 16, 18, 20).

- 27 июня с 9.00 до 13.00. Город Кемь: улицы Пуэтная, Свердлова.

- 28 и 29 июня с 8.30 до 13.00. Город Кемь: улица Каменева (дома 14, 16, 18, 20).

- 29 июня с 9.00 до 15.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 34-А, 36), улица Некрасова.

- 30 июня с 9.00 до 13.00. Город Кемь: Шоссе 1-го Мая (дома 18-95). Переулок Дорожный (дома 1-9).

Кондопожский муниципальный район:

- 26 июня с 00.00 до 1.00. Город Кондопога: улицы Октябрьское Шоссе (дома 31, 33), Максима Горького (дом 26-А), Заводская (дом 25), Советов (дом 33).

- 26 июня с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Надежды (частично). Переулок Радужный (частично).

- 27 июня с 00.00 до 1.00. Город Кондопога: улицы Юности (дома 11, 11-А), Октябрьское Шоссе (дома 8, 91, 93, 95).

- 27 июня с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: Онежская набережная (частично).

Костомукшский городской округ:

- 27 и 28 июня с 10.00 до 12.00. Город Костомукша: улица Антикайнена (дома 11, 9-Б, 27).

- 29 июня с 10.00 до 12.00. Поселок Заречный: улицы Строителей, Дачная.

Лоухский муниципальный район:

- С 27 июня с 22.00 до 28 июня до 6.00 и с 29 июня с 20.00 до 30 июня до 6.00. Поселки Пяозерский, Тунгозеро, Сосновый, Кестеньга, Софпорог, Новый Софпорог.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 26 июня с 10.00 до 11.30. Город Медвежьегорск: улица Магистральная.

Муезерский муниципальный район:

- 27, 28, 30 июня с 9.00 до 17.00 и 29 июня с 9.00 до 20.00. Поселки Мотко, Лендеры.

- 27 июня с 13.00 до 16.00 и 28 июня с 12.00 до 17.00. Поселок Волома.

Олонецкий муниципальный район:

- 26 июня с 9.00 до 15.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта.

- С 26 по 30 июня с 9.00 до 16.30. Поселок Ковера; поселок Черная Речка; поселок Речная Сельга: улицы Школьная, Садовая; деревня Куйтежа: улицы Пушная, Молодежная.

- 27 июня с 9.00 до 16.00. Деревня Нурмолица: 2 многоквартирных дома.

- 27 и 28 июня с 9.00 до 16.30. Город Олонец: улицы Ленина (дома 28, 30, 32), Красноармейская (дом 16).

- 28 и 29 июня с 9.00 до 16.30. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 3-А -11), Луначарского (дома 3-18).

- 30 июня с 9.00 до 16.30. Город Олонец: улица Володарского (дома 55, 56).

Сегежский муниципальный район:

- 26 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Попов Порог: Старый поселок.

- 27 и 28 июня с 10.00 до 18.00. Поселки Кяргозеро, Попов Порог, Табой Порог.

- 28 июня с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Южная, Гористая, Речная, Заречная. Переулки Речной, Подгорный; окрестности г.Сегежа: СОТы «Осинка», «Сосенка», «ЛЭП», «Труд-700», «Василек», «Елочка», «Юхгуба», «Выгозерский».

- 28 июня с 10.00 до 12.00. Поселок Черный Порог: улицы Лесная, Новая, Речная.

- 29 июня с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Спортивная, 13-го Съезда ВЛКСМ.

- 29 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Кочкома.

- 30 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Кочкома: улицы Центральная, Гористая.

- 30 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Кяргозеро.

Сортавальский муниципальный район:

- С 26 по 30 июня с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: улица Ленина. Переулок Железнодорожный.

- 29 июня с 10.00 до 17.00. Окрестности поселка Вяртсиля: базы отдыха.

Лахденпохский муниципальный район:

- 27 июня с 10.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Каменистая, Северная, Советская, Ленина, Лесная, Бусалова.