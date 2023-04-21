Реклама

В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28
Знаменитую советскую стелу «Туризм – лучший отдых» воссоздали на набережной Петрозаводска
22.06.2023 14:11

Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей электроэнергии о временных отключениях, связанных с производством ремонтов на энергообъектах

Новости. Общество
10:25, 26 Июня 2023
фото: © АО «ПСК»

Новости партнеров

АО «ПСК» продолжает выполнение своей Ремонтной программы на 2023 год

В компании отмечают, что проводимые ремонтные работы направлены на повышение надежности энергоснабжения и проводятся в рамках подготовки энергообъектов к работе в условиях осенне-зимнего сезона 2023-2024 гг.

Временные отключения электроэнергии с 26 июня по 2 июля возможны:

Прионежский муниципальный район:
- С 26 по 30 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (частично), Советская(частично).
- С 26 июня по 2 июля с 8.30 до 16.30. Поселок Пухта, деревня Педасельга.
- 27 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Пяжиева Сельга: улицы Железнодорожная, Поселковая, Почтовая, Пяжиева; село Деревянное: улицы Совхозная, Ветеранов, Пионерская, переулок Ивовый; деревня Уя: НППЛЭ «Уя-электро».
- 28 июня с 10.00 до 16.00. СНТ в окрестностях местечка Сургуба.
- 29 июня с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Вехручейная, Пионерская, Онежская (частично). Переулки Пайский, Онежский, Крымский, Полевой. Здание РТПЦ.

Пряжинский национальный район:
- 26 июня с 10.00 до 16.00. Станция Виллагора; деревня Кутижма.
- 26, 27 и 29 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Первомайская, Ленина.
- 28 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Первомайская, Ленина, Мира, Школьная, Молодежная, Рябиновая, Радужная, Брусничная, Тенистая. Переулок Больничный.

Петрозаводский городской округ:
- 27 июня с 8.00 до 18.00. Местечко Лососинное.
- 28 июня с 9.00 до 16.00. Микрорайон Птицефабрика.
- 29 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Соломенное: улица Лесопильная.

Калевальский национальный район:
- С 26 по 28 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Боровой: улица Железнодорожная (частично).
- С 26 по 30 июня с 13.00 до 17.00. Поселок Новое Юшкозеро; деревня Юшкозеро.

Кемский муниципальный район:
- 26 июня с 9.00 до 13.00. Город Кемь: улицы Большой Пудас, Мельничная, Малышева (дом 3).
- 27 июня с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улица Каменева (дома 14, 16, 18, 20).
- 27 июня с 9.00 до 13.00. Город Кемь: улицы Пуэтная, Свердлова.
- 28 и 29 июня с 8.30 до 13.00. Город Кемь: улица Каменева (дома 14, 16, 18, 20).
- 29 июня с 9.00 до 15.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 34-А, 36), улица Некрасова.
- 30 июня с 9.00 до 13.00. Город Кемь: Шоссе 1-го Мая (дома 18-95). Переулок Дорожный (дома 1-9).

Кондопожский муниципальный район:
- 26 июня с 00.00 до 1.00. Город Кондопога: улицы Октябрьское Шоссе (дома 31, 33), Максима Горького (дом 26-А), Заводская (дом 25), Советов (дом 33).
- 26 июня с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Надежды (частично). Переулок Радужный (частично).
- 27 июня с 00.00 до 1.00. Город Кондопога: улицы Юности (дома 11, 11-А), Октябрьское Шоссе (дома 8, 91, 93, 95).
- 27 июня с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: Онежская набережная (частично).

Костомукшский городской округ:
- 27 и 28 июня с 10.00 до 12.00. Город Костомукша: улица Антикайнена (дома 11, 9-Б, 27).
- 29 июня с 10.00 до 12.00. Поселок Заречный: улицы Строителей, Дачная.

Лоухский муниципальный район:
- С 27 июня с 22.00 до 28 июня до 6.00 и с 29 июня с 20.00 до 30 июня до 6.00. Поселки Пяозерский, Тунгозеро, Сосновый, Кестеньга, Софпорог, Новый Софпорог.

Медвежьегорский муниципальный район:
- 26 июня с 10.00 до 11.30. Город Медвежьегорск: улица Магистральная.

Муезерский муниципальный район:
- 27, 28, 30 июня с 9.00 до 17.00 и 29 июня с 9.00 до 20.00. Поселки Мотко, Лендеры.
- 27 июня с 13.00 до 16.00 и 28 июня с 12.00 до 17.00. Поселок Волома.

Олонецкий муниципальный район:
- 26 июня с 9.00 до 15.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта.
- С 26 по 30 июня с 9.00 до 16.30. Поселок Ковера; поселок Черная Речка; поселок Речная Сельга: улицы Школьная, Садовая; деревня Куйтежа: улицы Пушная, Молодежная.
- 27 июня с 9.00 до 16.00. Деревня Нурмолица: 2 многоквартирных дома.
- 27 и 28 июня с 9.00 до 16.30. Город Олонец: улицы Ленина (дома 28, 30, 32), Красноармейская (дом 16).
- 28 и 29 июня с 9.00 до 16.30. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 3-А -11), Луначарского (дома 3-18).
- 30 июня с 9.00 до 16.30. Город Олонец: улица Володарского (дома 55, 56).

Сегежский муниципальный район:
- 26 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Попов Порог: Старый поселок.
- 27 и 28 июня с 10.00 до 18.00. Поселки Кяргозеро, Попов Порог, Табой Порог.
- 28 июня с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Южная, Гористая, Речная, Заречная. Переулки Речной, Подгорный; окрестности г.Сегежа: СОТы «Осинка», «Сосенка», «ЛЭП», «Труд-700», «Василек», «Елочка», «Юхгуба», «Выгозерский».
- 28 июня с 10.00 до 12.00. Поселок Черный Порог: улицы Лесная, Новая, Речная.
- 29 июня с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Спортивная, 13-го Съезда ВЛКСМ.
- 29 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Кочкома.
- 30 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Кочкома: улицы Центральная, Гористая.
- 30 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Кяргозеро.

Сортавальский муниципальный район:
- С 26 по 30 июня с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: улица Ленина. Переулок Железнодорожный.
- 29 июня с 10.00 до 17.00. Окрестности поселка Вяртсиля: базы отдыха.

Лахденпохский муниципальный район:
- 27 июня с 10.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Каменистая, Северная, Советская, Ленина, Лесная, Бусалова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.06.2023, 15:27
На севере Карелии простились с подростком, пропавшим три года назад
20.06.2023, 08:20
Десятки людей голышом забегают в Ладожское озеро, устремляя руки к небу
22.06.2023, 08:48
Билеты на самолет до Сочи подорожали в несколько раз
24.06.2023, 11:04
Любарский призвал жителей Петрозаводска к бдительности и осторожности
23.06.2023, 08:30
«Мы уже никогда в прежней стране жить не будем» — глава Петрозаводска объяснил, почему идет на СВО
20.06.2023, 10:24
Стало известно, кто будет управлять Петрозаводском вместо Владимира Любарского

Чтиво

02.06.2023 14:28
Спецпроект
Что портит Ваши красивые ноги?
Больше не нужно ехать в другой город в поисках решения проблемы. Теперь удалить сосудистые образования на ногах Криолазером можно и в Петрозаводске! Как это работает, вы узнаете из статьи.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.