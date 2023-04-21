Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей электроэнергии в Лоухском районе республики

На следующей неделе в ряде населенных пунктов района возможно отключение электроэнергии.

В связи с проводимыми на своих энергообъектах ремонтами, смежной сетевой организацией с 11.00 13 июля до 6.00 14 июля от электроэнергии будут отключены потребители АО «ПСК» в поселках Сосновый, Кестеньга, Софпорог, Новый Софпорог, Тунгозеро, Пяозерский. Прионежская сетевая компания приносит извинения за временные неудобства.