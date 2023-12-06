Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей Карелии о временных отключениях электроэнергии

АО «ПСК» продолжает неотложные ремонты в электрических сетях в зоне ответственности компании. Также продолжаются работы по технологическому присоединению к электросетям новых потребителей и установки приборов учета.

АО «ПСК» продолжает неотложные ремонты в электрических сетях в зоне ответственности компании. Также продолжаются работы по технологическому присоединению к электросетям новых потребителей и установки приборов учета.

С 11 по 17 декабря временные отключения потребителей возможны:

Лоухский муниципальный район:

- 11 декабря с 11.00 до 13.00. Поселок Лоухи: улица Набережная.

- 11 декабря с 14.00 до 15.30. Поселок Сосновый.

Кемский муниципальный район:

- 11 декабря с 9.30 до 15.00. Город Кемь: улица Коргоручьевая.

- 14 декабря с 9.30 до 15.00. Город Кемь: улицы Машинистов (дома 32-111), Строителей.

- 15 декабря с 9.30 до 15.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Юбилейная (дома 2, 3, 3-А), Набережная (дом 12), Портовая, Вокзальная, Поморская, Советская, Комсомольская, Первой Пятилетки, Пролетарская. Здания Соловецкого подворья, гостиничного комплекса «Причал». Вышки сотовой связи «МТС», «Мегафон», «ТЕЛЕ-2».

Кондопожский муниципальный район:

- 11 декабря с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Карельская (частично). Переулок Нигозерский (частично).

Костомукшский городской округ:

- 12 декабря с 10.00 до 15.00. Город Костомукша: улица Ленина (дом 21).

Медвежьегорский муниципальный район:

- 12 декабря с 9.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Артемьева, Карла Маркса.

Муезерский муниципальный район:

- 11 декабря с 10.00 до 11.00. Поселок Волома.

- 11 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Муезерский: здание ангара лесхоза.

- 12 декабря с 10.00 до 14.00. Поселок Ледмозеро: улицы Болотная, Строителей, 50 лет ВЛКСМ (частично),

- 14 декабря с 10.00 до 12.00. Поселок Ледмозеро: улицы 50 лет ВЛКСМ, Пионерская (обе частично), Советская, Лесная.

- 14 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Муезерский: улицы Привокзальная, Южная (частично).

- 15 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Муезерский: улицы Южная, Привокзальная.

- 15 декабря с 16.00 до 18.00. Поселок Волома.

Олонецкий национальный район:

- С 11 по 14 декабря с 9.00 до 16.00. Поселок Верхнеолонецкий: улицы Октябрьская, Новая; поселок Ильинский: переулок Станционный.

- 12 декабря с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 13-35, Интернациональная (дома 1-8), Буденного (дома 45-76).

- 14 декабря с 15.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Заводская (дома 1-А, 2-А), Леселидзе (дома 72-А – 110). Переулок Заводской.

Питкярантский муниципальный район:

- 14 декабря с 10.00 до 15.00. Город Питкяранта: улица Загородная. Переулок Молодежный.

Прионежский муниципальный район:

- С 11 по 15 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Янтарная, Вознесенская, Малиновая; окрестности деревни Ужесельга: СНТ «Нелукса», СНТ «Сосенка»; местечко Хутор: улица Тисовая; местечко Нелокса: СОТ «Контакт»; окрестности станции Орзега: СОТ «Тайми», СНТ «Станкостроитель», СОТ «Надежда», СНТ «Заречье» (ТП-607); СОТ «Дорожник»; окрестности села Деревянное: СОТ «Ручеек».

- 11 декабря с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Онежская (частично). Переулки Сосновый, Пионерский.

- С 12 по 14 декабря с 11.00 до 16.00. Поселок Деревянка: улицы Деповская, Лесная, Зеленая, Свободы, Комсомольская. Переулок Лесной.

- 13 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Дачная, Центральная. Переулки Дачный, Олимпийский.

- 15 декабря с 10.00 до 16.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Ручеек», СНТ «Медик», СНТ «Гея», СНТ «Светлячок», СНТ «Рубин», СНТ «Березка-3», СНТ «Сампо», СНТ «Скороход» , СНТ «Здоровье», СНТ «Эфир».

- 15 декабря с 14.00 до 16.00. Деревня Логмозеро: Аэронавигация.

Пряжинский национальный район:

- 12 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улицы Антушевская, Гуркина, Школьная, Крупской, Совхозная, Красный Бор.

- 15 декабря с 10.00 до 13.00. Поселок Чална: улицы Шуйская, Новореченская, Заречная, Шоссейная, Титова, Вокзальная (частично), Заводская (частично), Гусева. Переулки Зеленый, Юбилейный, Виданский, Строительный; Деревня Нижние Виданы: улицы Гористая, Новая, Красноармейская, Набережная; окрестности деревни Нижние Виданы: СНТ «Антушевское», СНТ «Ветеран-1»; деревня Верхние Виданы: ОПХ «Вилга»; деревня Виданы: улицы Усадебная, Пушкина, Гуркина, Крупской (частично), Зеленая, Кузьминская, Школьная, Совхозная, Красный Бор, Антушевская, СНТ «Резерв», СОТ «Надежда»; станция Падозеро; местечко Падозеро.

Сортавальский муниципальный район:

- 14 декабря с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Мюллюкюля, Рябиновая. Переулки Новый, Родниковый, Речной.