Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей о предстоящих ремонтных работах в электрических сетях

Работы будут проводиться 6 и 7 ноября. Отключения на время проведения плановых ремонтов согласованы с органами муниципальной власти

Энергетики сообщают, что в связи с необходимостью проведения работ 6 ноября с 9.00 до 16.00. возможно отключение электроэнергии в г. Петрозаводске на следующих улицах: Прибрежная, Ялгубское шоссе (частично), Горная, Приозерная, Пришвина, Лесопильная, Пролетарская, Ботаническая и переулки Лесозаводский, Чапаевский, Онежский, Койкозерский, Полдозерский, Монастырский, Нишка, Бондарный, Квасной, Брекчиевый, Крылова, Скалистый, Громовский проезд.

7 ноября ремонтные работы на энергообъекте будут проводиться в деревне Шуйская Чупа на улице Береговая. Там возможно отключение электроэнергии с 10.00 до 16.00.