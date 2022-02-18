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Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей о возможных отключениях электричества

Новости. Общество
11:22, 21 Февраля 2022
фото: © АО «ПСК»

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АО «ПСК» продолжает работы по увеличению надежности энергоснабжения населенных пунктов в зоне своей ответственности.

Энергетики планово проводят мероприятия по выполнению Ремонтной Программы на 2022 год. Для выполнения некоторых ремонтных работ необходимо временно отключать линии электропередачи и подстанции. Специалисты Прионежской сетевой компании приносят извинения за временные неудобства.

Временные отключения потребителей от электроэнергии с 21 по 27 февраля возможны:

Калевальский национальный район:

- 22 февраля с 10.00 до 15.00. Поселок Боровой: улицы Студенческая, Северная.

Кондопожский муниципальный район:

- 21 и 22 февраля с 10.00 до 14.00. Деревня Койкары.

Лоухский муниципальный район:

- 21 февраля с 9.00 до 12.00. Поселок Чупа: улица Пионерская, здание магазина «Пятерочка», вышка «Ростелеком».

- 21 февраля с 13.00 до 16.00. Поселок Чупа: улицы Гористая, Пионерская, здания клуба, отдела МВД, магазинов «Шахтер», «Деталь» и «Шанс».

- 21 и 22 февраля с 10.00 до 17.00. Поселок Амбарный.

- 22 февраля с 9.00 до 17.00. Поселок Чупа: улицы Советская, Пионерская, Смоляная, Приморская, Клубная. Здания магазинов №1, «Айно», «Чупинка», ангара яхт-клуба, насосной станции «КарелКоммунЭнерго».

- 22 февраля с 13.00 до 16.00. Поселок Чупа: здание насосной станции.

- 24 февраля с 10.00 до 13.00. Поселок Чупа: улицы Школьная, Гористая, Советская, Клубная, Приозерная, Чупинка, Пионерская. Здания магазинов «Софья», № 3, музыкальной школы, дома культуры.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 21 февраля с 9.00 до 17.00. ББК: Шлюз № 9, поселок Морская Масельга, деревня Хижозеро.

- 21 и 22 февраля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. ББК: Шлюз №№ 3, 7.

Муезерский муниципальный район:

- 21 февраля с 13.00 до 17.00. Поселок Суккозеро: задания средней школы и АЗС.

Олонецкий национальный район:

- 21 и 22 февраля с 10.00 до 16.00. Деревня Ковера: улицы Лесная, 60-летия Октября (дома 16-28).

- 24 февраля с 10.00 до 11.00. Город Олонец: улица Онежская, переулок Онежский.

- 24 февраля с 14.00 до 15.00. Деревня Мегрега: улица Новая.

Сегежский муниципальный район:

- С 22 по 24 февраля с 9.00 до 17.00. Поселок Табой Порог.

- С 22 по 24 февраля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Попов Порог.

- 24 и 25 февраля с 9.30 до 15.00. Поселок Табой Порог: улицы Школьная, Гористая.

Сортавальский муниципальный район:

- 21 февраля с 9.00 до 13.00. Поселок Лахденкюля.

Лахденпохский муниципальный район:

- 21 февраля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Холмистая, Спортивная. Здания МО ДО «Лахденпохская районная детско-юношеская спортивная школа», котельной.

- 22 февраля с 9.00 до 13.00, 24 февраля с 9.00 до 17.00, 25 февраля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Фанерная. Здания магазина ИП Шалгунова, магазина ИП Лукьянова, Евангелическо-Лютеранской церкви.  а Новая. переулок Онежский.

- 22 февраля с 9.00 до 13.00. Город Лахденпохья: улица Ладожской Флотилии. Здания МБУ ДО «Детская школа искусств», ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 7».

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