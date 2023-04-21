Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей о временных отключениях электроэнергии в связи с ремонтами на энергообъектах

Кроме ремонтных работ ведется расчистка трасс ЛЭП и технологическое присоединение к сетям компании новых потребителей.

Все работы на линиях электропередачи и подстанциях ведутся в соответствии с ремонтной программой, утвержденной Правительством Карелии.

Временные отключения с 10 по 16 июля возможны:

Калевальский национальный район:

- 10 июля с 10.00 до 12.00 и 11 июля с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улица Вяйнемейнена.

Кондопожский муниципальный район:

- 11 и 12 июля с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Лесная, переулок Петрозаводский.

Костомукшский городской округ:

- 12 июля с 10.00 до 15.00. Окрестности г. Костомукша: СНТ «Ремонтник» и «Северянин».

- 13 июля с 10.00 до 14.00. Город Костомукша: улица Строителей (дома 5, 23).

Лоухский муниципальный район:

- 10 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Чупа: улицы Железнодорожная (частично), Шоссейная (частично), Прибрежная (частично), Речная (частично), Береговая (дома 3, 4), Пионерская (частично), Приозерная (дом 21), Гористая (частично). Переулок Гористый (дома 1, 2). Здания АЗС, пожарной части, лесхоза.

- 12 июля с 10.00 до 14.00. Поселок Чупа: улицы Северная, Морская, Платонова, Коргуева (частично), Чупинка (частично). Здания спортивной базы, поселковой администрации, детского сада; поселок Малиновая Варакка: улица Разведка.

- С 13 июля с 11.00 до 14 июля до 6.00. Поселки Коккосалма, Софпорог, Новый Софпорог, Тунгозеро, Пяозерский, Кестеньга, Сосновый. Окрестности поселка Сосновый: СОТ «Сампо».

Медвежьегорский муниципальный район:

- 14 июля с 9.00 до 17.00. Деревни Евгора, Сельги, Терманы, Ахвенламби, Юккогуба, Сяргозеро, Шалговаара, Погост, Баранова Гора, Сондолы, Венгигора; поселки Паданы, Шалговаара, Маслозеро, Падун, Чебино, Сесьярви.

Муезерский муниципальный район:

- 10 июля с 8.00 до 9.00 и 11 июля с 18.00 до 20.00. Поселки Муезерский, Волома.

- 10 июля с 8.00 до 12.00. Поселок Ледмозеро: улицы 50 лет ВЛКСМ, Лесная, Строителей, Железнодорожная. Переулок Почтовый.

- С 10 по 14 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улицы Северная, Гагарина, 8-го Марта.

- 11 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Тикша: улица Новинская.

- 12 июля с 11.00 до 13.00. Поселок Пенинга.

- 13 и 14 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Кимасозеро.

Олонецкий национальный район:

- 10 июля с 10.00 до 10.15. Поселок Видлица: улицы Новая, Школьная (дома 22, 24). Здания дома-интерната.

- 10 июля с 13.30 до 16.00. Город Олонец улица Красноармейская (дома 24-38). Переулки Красноармейский, Полевой. Здание ДЮСШ.

- 11 июля с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Первомайская, Лесная, Болотная.

- 12 июля с 13.30 до 16.30. Село Нурмойла: улица Ладожская, СТ «Родничок; поселок Ильинский: улицы Дружбы народов, Мошкина (дома 4-Г, 6-А).

- 13 июля с 9.00 до 12.00. Деревня Сюрьга.

- 13 июля с 14.00 до 16.00. Деревня Тукса: улица Ручейная (дом 4).

- 14 июля с 13.30 до 16.30. Поселок Ильинский: улицы Сосновый Бор, Филимонова. Здание ФАП.

Прионежский муниципальный район:

- 10 июля с 10.00 до 16.00. Поселки Педасельга, Пухта; окрестности станции Орзега: СНТ «Светофор», «Строитель», «Мелодия».

- С 11 по 14 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (частично), Советская (частично). Переулок Ивинский.

- 12 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улица Полевая. Переулок Северный.

- 12 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Деревянка: улицы Ключевая (частично), Нагорная, Поселковая.

- 13 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Педасельга (частично); поселок Ладва: улица Строителей.

- 14 июля с 10.00 до 14.00. Поселок Мелиоративный: улицы Лесная, Строительная.

Кондопожский муниципальный район:

- С 10 по 16 июля с 10.00 до 16.00 (кратковременные отключения). Местечко Лучевое (частично).

Пряжинский национальный район:

- 11 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Мира, Школьная, Молодежная, Рябиновая (частично), Тенистая, Радужная. Переулок Больничный.

- 11 июля с 13.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Железнодорожная, Лесная, Новая (частично), Школьная.

- 12 июля с 14.00 до 16.00. Деревня Виданы: улицы Усадебная, Пушкина, Гуркина.

- 14 июля с 10.00 до 16.00. Станция Виллагора.

- 14 июля с 14.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Шоссейная (частично), Титова, Вокзальная, Заводская, Гусева.

Петрозаводский городской округ:

- 11 июля с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: Южная Промзона (здания лесничества, АЗС-5).

- С 12 по 14 июля с 10.00 до 14.00. Поселок Соломенное: улицы Прибрежная, Лесопильная, Пришвина. Переулки Койкозерский, Чапаевский, Онежский.

Сегежский муниципальный район:

- 10 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Надвоицы: улица Пришвина.

- 10, 12 и 13 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Кяргозеро: улица Северная.

- 11 июля с 9.00 до 11.00. Город Сегежа: улица 8-го Марта (дома 2, 2-А).

- 11 и 12 июля с 10.00 до 15.00. Деревня Надвоицы: улицы Полевая, Новая, Набережная.

- 13 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Кочкома: улицы Центральная, Лесная.

- 14 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Идель: улицы Центральная, Молодежная, Гористая, Железнодорожная, Новая, Набережная.

Сортавальский муниципальный район:

- 10 июля с 10.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Северная, Лесная, Каменистая.

- С 10 по 14 июля с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: Гидрогородок (частично).