Прионежская сетевая компания продолжает модернизацию и неотложные ремонты в электрических сетях Карелии

Энергетики напоминают, что работы на энергообъектах невозможны без временных отключений потребителей от электроэнергии и приносят извинения за доставленные неудобства.

Временные отключения электроэнергии с 20 по 26 декабря возможны:

Калевальский национальный район:

- 21 декабря с 13.00 до 15.00. Поселок Кепа: улицы Мира, Школьная, переулок Лесной.

- 21 декабря с 13.00 до 15.00. Деревня Юшкозеро: улица Добрыниной.

Кемский муниципальный район:

- 20 декабря с 10.00 до 12.00. Город Кемь: гостиничный комплекс «Причал».

- 22 декабря с 13.30 до 15.30. Город Кемь: улица Мосорина, здание электробойлерной, гаражи.

Кондопожский муниципальный район:

- С 20 по 24 декабря с 9.00 до 17.00. Деревня Эльмус.

- 22 декабря с 10.00 до 15.00. Поселки Кедрозеро, Нижнее Кедрозеро, деревня Лижма.

- 23 декабря с 14.00 до 16.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская (дома 32-36), Октябрьское шоссе (дом 2).

Костомукшский городской округ:

- 22 декабря с 9.00 до 11.30 и с 14.00 до 16.30. Город Костомукша: улица Ленина (дома 14, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 33), переулок Ольховый (дом 1), здание медицинского центра «Денталика».

Лоухский муниципальный район:

- 20 декабря с 11.00 до 14.00. Поселок Чкаловский.

- 20 и 23 декабря с 14.30 до 15.00. Поселок Малиновая Варакка.

- 21 декабря с 13.00 до 16.00. Поселки Софпорог, Новый Софпорог.

- 23 декабря с 15.00 до16.00. Поселок Кестеньга.

Муезерский муниципальный район:

- 24 декабря с 8.00 до 11.00 и 26 декабря с 14.00 до 17.00. Поселки Гимолы, Суккозеро, Мотко, Тумба, Лендеры.

Сегежский муниципальный район:

- 20 и 21 декабря с 13.10 до 15.30. Деревня Вожмогора.

Олонецкий национальный район:

- С 20 по 26 декабря с 10.00 до 17.00. Окрестности Олонца: СНТ «Ручеек».

- 20 декабря с 10.00 до 10.30. Город Олонец: улицы Карла Маркса (дома 18-50), Полевая (дом 6), Красноармейская (дом 12); здание магазина «Магнит».

- 20 декабря с 10.00 до 15.00. Деревня Куйтежа: улицы Пушная, Молодежная, здания кафе «Вечерний бриз» и водонасосной станции.

- 21 декабря с 10.00 до 12.00. Деревня Мегрега: улица Новая.

- 21 декабря с 14.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улица Мошкина (дом 10-Ж).

- 23 декабря с 13.30 до 16.00. Деревня Тукса: улица Центральная (дома 107-129).

- 24 декабря с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Луговая.

- 24 декабря с 13.30 до 16.00. Село Нурмойла: улица Озерная.

Прионежский муниципальный район:

- 20 и 21 декабря с 9.00 до 16.00. Деревня Бесовец: СНТ «Северные просторы».

- 20 декабря с 10.00 до 15.00. Местечко Лососинное; деревня Верхний Бесовец: СНТ «Раздолье».

- С 20 по 24 декабря с 9.00 до 16.00. Деревня Ревсельга; деревня Верховье: СНТ «Верховье-2».

- 21 и 22 декабря с 9.00 до 16.00. Деревня Верховье (частично), СНТ «Верховье-1».

- 21 декабря с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: «Ринда».

- 22 декабря с 10.00 до 17.00. Деревни Бесовец и Верхний Бесовец: СНТ «Раздолье»; местечки Сургуба, Намоево, Урозеро.

- 22 декабря с 10.00 до 13.00. Деревня Ужесельга.

- 23 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Мелиоративный: улицы Петрозаводская, Садовая, здание пожарной части.

- 23 и 24 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: ДНТ «Сфера»

Пряжинский национальный район:

- С 20 по 24 декабря с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Советская (дома 66-103, 118-131, 141-162), Островная, Комсомольская (дома 165-181), Пионерская, переулки Новый и Октябрьский.

- 22 декабря с 10.00 до 17.00. Деревня Падозеро: 28-й и 33-й километр.

- 23 и 24 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Набережная, Железнодорожная, Лесная, Новая, Комсомольская, Школьная, Новореченская, Заречная, переулки Юбилейный и Зеленый.