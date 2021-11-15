890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Пожилой водитель грузовика выехал на «встречку», совершая опасный обгон 5
19.12.2021 14:20
Роспотребнадзор изучает опыт других стран по штрафам за отказ от вакцинации против COVID-19 8
19.12.2021 21:30
В понедельник водителей в Петрозаводске проверят на трезвость 13
19.12.2021 17:25
Специалист предупредила россиян, в каких продуктах содержится «скрытый» сахар 3
19.12.2021 19:30
Автомобили разбились в аварии на подъезде к Петрозаводску (ВИДЕО)
19.12.2021 15:07

Прионежская сетевая компания продолжает модернизацию и неотложные ремонты в электрических сетях Карелии

Новости. Общество
11:24, 20 Декабря 2021
фото: АО "ПСК".

Новости партнеров

Энергетики напоминают, что работы на энергообъектах невозможны без временных отключений потребителей от электроэнергии и приносят извинения за доставленные неудобства.

Временные отключения электроэнергии с 20 по 26 декабря возможны:

Калевальский национальный район:

- 21 декабря с 13.00 до 15.00. Поселок Кепа: улицы Мира, Школьная, переулок Лесной.

- 21 декабря с 13.00 до 15.00. Деревня Юшкозеро: улица Добрыниной. 

Кемский муниципальный район:

- 20 декабря с 10.00 до 12.00. Город Кемь: гостиничный комплекс «Причал».

- 22 декабря с 13.30 до 15.30. Город Кемь: улица Мосорина, здание электробойлерной, гаражи.

Кондопожский муниципальный район:

- С 20 по 24 декабря с 9.00 до 17.00. Деревня Эльмус.

- 22 декабря с 10.00 до 15.00. Поселки Кедрозеро, Нижнее Кедрозеро, деревня Лижма.

- 23 декабря с 14.00 до 16.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская (дома 32-36), Октябрьское шоссе (дом 2).

Костомукшский городской округ:

- 22 декабря с 9.00 до 11.30 и с 14.00 до 16.30. Город Костомукша: улица Ленина (дома 14, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 33), переулок Ольховый (дом 1), здание медицинского центра «Денталика».

Лоухский муниципальный район:

- 20 декабря с 11.00 до 14.00. Поселок Чкаловский.

- 20 и 23 декабря с 14.30 до 15.00. Поселок Малиновая Варакка.

- 21 декабря с 13.00 до 16.00. Поселки Софпорог, Новый Софпорог.

- 23 декабря с 15.00 до16.00. Поселок Кестеньга.

Муезерский муниципальный район:

- 24 декабря с 8.00 до 11.00 и 26 декабря с 14.00 до 17.00. Поселки Гимолы, Суккозеро, Мотко, Тумба, Лендеры.

Сегежский муниципальный район:

- 20 и 21 декабря с 13.10 до 15.30. Деревня Вожмогора.

Олонецкий национальный район:

- С 20 по 26 декабря с 10.00 до 17.00. Окрестности Олонца: СНТ «Ручеек».

- 20 декабря с 10.00 до 10.30. Город Олонец: улицы Карла Маркса (дома 18-50), Полевая (дом 6), Красноармейская (дом 12); здание магазина «Магнит».

- 20 декабря с 10.00 до 15.00. Деревня Куйтежа: улицы Пушная, Молодежная, здания кафе «Вечерний бриз» и водонасосной станции.

- 21 декабря с 10.00 до 12.00. Деревня Мегрега: улица Новая.

- 21 декабря с 14.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улица Мошкина (дом 10-Ж).

- 23 декабря с 13.30 до 16.00. Деревня Тукса: улица Центральная (дома 107-129).

- 24 декабря с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Луговая.

- 24 декабря с 13.30 до 16.00. Село Нурмойла: улица Озерная.

Прионежский муниципальный район:

- 20 и 21 декабря с 9.00 до 16.00. Деревня Бесовец: СНТ «Северные просторы».

- 20 декабря с 10.00 до 15.00. Местечко Лососинное; деревня Верхний Бесовец: СНТ «Раздолье».

- С 20 по 24 декабря с 9.00 до 16.00. Деревня Ревсельга; деревня Верховье: СНТ «Верховье-2».

- 21 и 22 декабря с 9.00 до 16.00. Деревня Верховье (частично), СНТ «Верховье-1».

- 21 декабря с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: «Ринда».

- 22 декабря с 10.00 до 17.00. Деревни Бесовец и Верхний Бесовец: СНТ «Раздолье»; местечки Сургуба, Намоево, Урозеро.

- 22 декабря с 10.00 до 13.00. Деревня Ужесельга.

- 23 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Мелиоративный: улицы Петрозаводская, Садовая, здание пожарной части.

- 23 и 24 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: ДНТ «Сфера»

Пряжинский национальный район:

- С 20 по 24 декабря с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Советская (дома 66-103, 118-131, 141-162), Островная, Комсомольская (дома 165-181), Пионерская, переулки Новый и Октябрьский.

- 22 декабря с 10.00 до 17.00. Деревня Падозеро: 28-й и 33-й километр.

- 23 и 24 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Набережная, Железнодорожная, Лесная, Новая, Комсомольская, Школьная, Новореченская, Заречная, переулки Юбилейный и Зеленый.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели

Чтиво

17.12.2021 15:57
Личное мнение
Местному самоуправлению в России посвящается 12
Или почему поток людей из провинции в Москву не уменьшится, а качество управленцев в городах продолжит падать.
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
Зима как «катастрофа» 22
07.12.2021 14:42
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»