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Прионежская сетевая компания продолжает неотложные работы на энергообъектах в рамках своей Ремонтной программы

Новости. Общество
10:14, 19 Июня 2023
фото: © Прионежская сетевая компания

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Кроме этого, будет вестись расчистка трасс ЛЭП и работы по присоединению к сетям АО «ПСК» новых потребителей

В связи с проводимыми ремонтами в зоне ответственности компании возможны временные отключения потребителей от электроэнергии. Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.

Временные отключения с 19 по 25 июня возможны:

Калевальский национальный район:
- С 19 по 23 июня с 13.00 до 17.00. Поселок Новое Юшкозеро, деревня Юшкозеро.
- 23 июня с 10.00 до 13.00. Поселок Боровой: улица Железнодорожная (частично).

Кемский муниципальный район:
- 19 июня с 9.30 до 15.30. Город Кемь: улицы Ручьевая, 2-й Пятилетки, Набережная, Заречная, Сенная, Болотная, Школьная, Первомайская, Вей-Луда.
- 19 июня с 13.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Свободы (дома 21-33), Дорожная.
- 20 июня с 9.00 до 17.00. Город Кемь: городское кладбище.
- 21 июня с 9.00 до 12.00. Город Кемь: АГЗС «Росгаз».
- 21 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Авнепорог.
- 22 июня с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Верховье, Мельничная (дома 27, 35, 37, 38, 39).
- 22 июня с 11.00 до 18.00. Поселок Панозеро; деревня Панозеро.
- 23 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улица Индустриальная.

Кондопожский муниципальный район:
- 19 июня с 9.00 до 11.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Советов, Медвежьегорское шоссе, Сандальская набережная, Зелёная, Садовая, Заозёрная, Кондопожская, Загородная, Новинское шоссе; район озера Ровкозеро: СОТы «Заря», «Надежда».
- 19 июня с 10.00 до 11.00. Город Кондопога: улицы Октябрьское шоссе (дома 89-95), бульвар Юности (дома 11,11-А), Новокирпичная (дома 13-19А).
- 19 и 20 июня с 9.00 до 15.00. Деревня Кедрозеро (частично).
- 21 и 22 июня с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (дома 53, 55).
- 23 июня с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская (дома 7-А, 5, 3, 1, 9), Пролетарская (дом 12, 14-Б), Максима Горького (дом 13-А).

Костомукшский городской округ:
- 21 июня с 11.00 до 16.00. Деревня Вокнаволок (частично).

Лоухский муниципальный район:
- 19 и 20 июня с 11.00 до 17.00. Поселок Амбарный.

Медвежьегорский муниципальный район:
- 19 июня с 13.00 до 17.00. Поселок Сергиево.
- 20 и 23 июня с 13.00 до 17.00. Поселки Возрицы, Волозеро, Тихвин Бор.
- 20, 21 и 23 июня с 8.30 до 17.00. Поселки Сергиево, Огорелыши; деревни Данилово, Немино.

Прионежский муниципальный район:
- 19 июня с 10.00 до 13.00. Деревня Верховье: улицы Верховье, Березовая, Рябиновая.
- 19 июня с 13.00 до 17.00. Деревня Верховье: улицы Хутор, Биричево. Переулок Нагорный.
- С 19 по 21 июня с 8.30 до 16.30. Поселок Пухта; деревня Педасельга.
- 20 июня с 10.00 до 13.00. Гарнизон Бесовец: улица Весельницкого (частично).
- 20 июня с 13.00 до 16.00. Деревня Верховье: СНТ «Верховье-2», «Таежный», «Лесной».
- 21 июня с 9.00 до 17.00. Местечки Сургуба, Намоево.
- 21 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Пяжиева Сельга: улицы Железнодорожная, Поселковая, Пяжиева, Почтовая.
- 21 июня с 13.00 с 13.00 до 16.00. Местечко Сургуба: урочище Ринда.
- 23 июня с 10.00 до 13.00. Местечко Сургуба: СОТ «Природа».
- 23 июня с 13.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Вехручейная. Переулки Онежский, Крымский, Пайский.

Пряжинский национальный район:
- 23 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Шуйская, Новореченская, Заречная. Переулки Юбилейный, Виданский, Зеленый.

Петрозаводский городской округ:
- 19 и 20 июня с 9.00 до 16.00. Местечки Зимник, Бараний Берег.
- 21 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Соломенное: улицы Ялгубское шоссе, Родниковая, Горная, Лесопильная, Пришвина. Ботанический сад, здание детского сада.
- 22 и 23 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Соломенное: улицы Прибрежная, Лесопильная, Пришвина. Переулки Койкозерский, Онежский, Чапаевский.

Сегежский муниципальный район:
- 19 июня с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Спортивная, 13-го Съезда ВЛКСМ.
- 19 и 20 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Пертозеро: улицы Советская (дома 1-15), Набережная (дома 1-13).
- 20 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Попов Порог: улицы Коммунистическая, Пионерская, Коммунальная, Кирова.
- 22 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Кочкома.
- 22 и 23 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Кяргозеро.

Сортавальский муниципальный район:
- С 19 по 24 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Вяртсиля: улица Куйбышева (частично).
- 20 июня с 10.00 до 17.00. Город Сортавала: улица Советских космонавтов (частично).

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