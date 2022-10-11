Прионежская сетевая компания продолжает неотложные ремонты энергообъектов в районах Карелии  

На следующей неделе запланированы работы по повышению надежности энергоснабжения потребителей.

Многие ремонты невозможно провести без кратковременных отключений потребителей от электроэнергии. Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии с 5 по 11 декабря возможны:

Калевальский национальный район:

- 5 декабря с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улицы 70-летия Октября, Ленина (дома 85, 87).

- 6 декабря с 10.00 до 11.00. Поселок Калевала: индивидуальные предприниматели Суснило, Мерц, Хомич.

- 7 декабря с 14.00 до 17.00. Поселки: Кепа, Луусалми.

Кемский муниципальный район:

- 5 декабря с 10.00 до 12.00. Город Кемь: Пролетарский проспект: (дома 62, 64, 66).

- 5 декабря с 13.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: фильтровальная станция, водозабор, радиотелецентр.

- 8 декабря с 8.30 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Кедроручьевая, Октябрьская (дома 1-28). Переулок Октябрьский.

- 9 декабря с 9.30 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Пионерская (дома 9-11), Северная, Железнодорожная (дома 21-23), Комсомольская (дома 54, 56, 58).

Кондопожский муниципальный район:

- 5 декабря с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Заозерная, Зеленая.

- 6 декабря с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Сосновая, Рябиновая. Переулок Солнечный.

- 6 декабря с 10.00 до 12.00. Поселок Гирвас: улицы Кондопожская, Комсомольская.

- 7 декабря с 13.30 до 14.30. Город Кондопога: Октябрьское шоссе.

- 7 и 8 декабря с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Петрозаводская, Болотная, Лесная, Красноармейская.

- 9 декабря с 9.30 до 16.00. Город Кондопога: улица Советов.

Костомукшский городской округ:

- 5 декабря с 10.00 до 13.00. Город Костомукша: биатлонный комплекс.

- 6 декабря с 10.00 до 15.00. Город Костомукша (частично).

Лоухский муниципальный район:

- С 5 по 9 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Тэдино: улицы Родонова (дома 1, 2, 3, 4), Пионерская (дом 10).

- 7 декабря с 11.00 до 11.30 и с 14.30 до 15.00. Поселок Кестеньга.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 5 по 9 декабря с 9.30 до 16.00. Поселок Сергиево: улицы Зеленая, Лесная. Переулок Цветочный.

Муезерский муниципальный район:

- 6 декабря с 10.00 до 10.50 и с 13.45 до 14.00. Поселок Лендеры.

- 5 и 6 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Тикша: улицы Гористая, Сосновая, Озерная.

- 7 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Тикша: улица Старая Тикша.

- 8 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Тикша: улица Советская.

- 9 декабря с 9.00 до 11.00. Поселок Суккозеро: улицы Подсечная, Гастелло.

- 9 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улицы 50-летия ВЛКСМ, Лесная, Советская (все частично).

Олонецкий национальный район:

- 6 декабря с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Буденного (дома 2-39), Луначарского (дома 20-24). Переулок Буденного.

- 6 декабря с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улицы Свирских Дивизий (дома 7, 9, 11, 12, 12-А), Красноармейская (дома 1-14), Урицкого (дома 2-А, 4).

- 7 декабря с 9.00 до 10.00. Город Олонец: комплекс очистных сооружения.

- 7 декабря с 9.30 до 12.00. Поселок Ильинский: улицы Песочная, Луначарского, Гагарина, Первомайская.

- 7 декабря с 14.00 до 17.00. Деревня Верховье: многоквартирный дом ДСПМК, водонасосная станция, кафе «Карелия».

- 8 декабря с 9.00 до 12.00. Поселок Ковера: улицы 60-летия Великого Октября (дома 16-28), Калинина (дома 9-13), Лесная (1-13).

- 8 декабря с 13.30 до 16.00. Поселок Ковера: улицы 60-летия Великого Октября (дома 1-15), Калинина (дома 1-8), Пушкина, Урицкого.

- 8 декабря с 14.00 до 16.00. Поселок Черная Речка.

- 8 и 9 декабря с 9.00 до 10.00. Деревня Андрусово.

- 9 декабря с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Полевая (дома 1-35). Переулок Красноармейский (дома 6, 8). Здания ООО «Дары природы», газового участка, гаражных боксов, ВНС.

- 9 декабря с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта (дома 1-19), Пролетарская (дома 5, 7, 9, 13, 15), Буденного (дом 1). Переулок Железнодорожный.

Питкярантский муниципальный район:

- 5 декабря с 12.00 до 14.00. Поселок Хийденсельга: улица Садовая (дома 10, 10-А, 11, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 12-Г, 13, 13-А, 14, 14-А, 15, 16, 16-А, 17, 17-А, 18, 20, 22).

- 6 декабря с 9.00 до 12.00. Поселок Юляристиойя.

- 8 декабря с 10.00 до 15.00. Город Питкяранта: улица Ленина (дома 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 179, 180, 181, 185, 178-А, 178-Б, 182).

Прионежский муниципальный район:

- С 5 по 9 декабря с 9.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная (дома 27-70), Зеленая, Лесная, Солнечная, Дачная, Ясная, Рябиновая, Интернациональная, Центральная, Парковая. Переулки: Светлый, Хвойный, Балтийский, Черноморский, Садовый, Еловый, Олимпийский, Дачный. Здание ООО «Вода Карелии».

- С 5 по 11 декабря с 9.00 до 17.00. Местечки Намоево, Сургуба, Ринда, Порожки.

- 6 декабря с 10.00 до 13.00. Село Деревянное: улицы Орзенский Бор, Весенняя, Брусничная. Переулок Ключевской.

- 6 декабря с 13.00 до 16.00. Село Деревянное: СНТ «Паломиес».

- 7 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Мелиоративный: улица Петрозаводская (дома 35-42); село Деревянное: улицы Онежская (частично), Лесная, Заводская, Савкины поля, Яблочная, Юбилейная, Луговая, Лесная, Пудожская, Кикинова. Переулок Дружбы, СОТ «Маяк». Здания ДРСУ, ДЮСШ-3; деревня Уя.

- 7 декабря с 11.00 до 13.00. Поселок Пай: улицы Диспетчерская, Строителей, Гористая, Молодежная, Советская, Кировская, Школьная.

- 8 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: ДНТ «Сфера»: станция Деревянка: улицы Ключевая, Поселковая, Железнодорожная, Нагорная.

- 9 декабря с 10.00 до 13.00. Село Деревянное: улица Коммунская Корба.

- 9 декабря с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СНТ «Подсолнух».

- 9 декабря с 13.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Онежская, Сосновая. Переулок Пионерский. Здания «Почты России», магазина «Пятерочка».

Пряжинский национальный район:

- 5 декабря с 10.00 до 13.00. Поселок Чална: улица Гористая.

- 5 декабря с 13.00 до 16.00. Деревня Нижние Виданы: улица Новая (частично).

- 6 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Молодежная, Рябиновая, Тенистая, Радужная, Школьная, Мира, Брусничная, Шоссейная, Первомайская, Гусева, Лесная, Ленина. Переулок Больничный; местечки Урозеро, Падозеро (28 и 33 км); железнодорожная станция Падозеро, Комплекс зданий «Вотчина Деда Мороза».

- С 5 по 11 декабря с 9.00 до 17.00. Местечки Урозеро, Падозеро (28 и 33 км).

- 6 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Шоссейная (частично). Переулок Строительный.

- 7 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Хвойная.

Петрозаводский городской округ:

- 5 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Соломенное: улицы Лесопильная, Садовая, Горная.

- 8 декабря с 10.00 до 16.00. Местечки Зимник, Бараний Берег.

Сегежский муниципальный район:

- 5 декабря с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Лесная (дом 2-А).

- 5 декабря с 13.00 до 16.00. Поселок Каменный Бор: улицы Спортивная (дома 13, 14, 15), Стахановская (дома 15-36), Комсомольская (дома 39-56), Советская (дома 36-55).

- 5 декабря с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: улица Спиридонова (дом 9-А).

- 6 декабря с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: Бульвар Советов (дом 4).

- 6 декабря с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: улица Антикайнена (дом 14).

- 6 и 7 декабря с 9.30 до 15.00. Поселок Черный Порог: улицы Кирова, Болотная, Лесная.

- С 6 по 8 декабря с 13.00 до 19.00. Поселки Попов Порог, Табой Порог, Кяргозеро.

Сортавальский муниципальный округ:

- С 5 по 11 декабря с 9.00 до 17.00. Остров Риекалансари: Красная горка (частично), Рантуэ (частично), Токкаралахти, Оявойс, Ламберг, Нукутталахти.