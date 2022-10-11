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Прионежская сетевая компания продолжает неотложные ремонты энергообъектов в районах Карелии  

Новости. Общество
12:03, 05 Декабря 2022
фото: © ПСК

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На следующей неделе запланированы работы по повышению надежности энергоснабжения потребителей.

Многие ремонты невозможно провести без кратковременных отключений потребителей от электроэнергии. Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии с 5 по 11 декабря возможны:

Калевальский национальный район:

- 5 декабря с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улицы 70-летия Октября, Ленина (дома 85, 87).

- 6 декабря с 10.00 до 11.00. Поселок Калевала: индивидуальные предприниматели Суснило, Мерц, Хомич.

- 7 декабря с 14.00 до 17.00. Поселки: Кепа, Луусалми.

Кемский муниципальный район:

- 5 декабря с 10.00 до 12.00. Город Кемь: Пролетарский проспект: (дома 62, 64, 66).

- 5 декабря с 13.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: фильтровальная станция, водозабор, радиотелецентр.

- 8 декабря с 8.30 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Кедроручьевая, Октябрьская (дома 1-28). Переулок Октябрьский.

- 9 декабря с 9.30 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Пионерская (дома 9-11), Северная, Железнодорожная (дома 21-23), Комсомольская (дома 54, 56, 58).

Кондопожский муниципальный район:

- 5 декабря с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Заозерная, Зеленая.

- 6 декабря с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Сосновая, Рябиновая. Переулок Солнечный.

- 6 декабря с 10.00 до 12.00. Поселок Гирвас: улицы Кондопожская, Комсомольская.

- 7 декабря с 13.30 до 14.30. Город Кондопога: Октябрьское шоссе.

- 7 и 8 декабря с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Петрозаводская, Болотная, Лесная, Красноармейская.

- 9 декабря с 9.30 до 16.00. Город Кондопога: улица Советов.

Костомукшский городской округ:

- 5 декабря с 10.00 до 13.00. Город Костомукша: биатлонный комплекс.

- 6 декабря с 10.00 до 15.00. Город Костомукша (частично).

Лоухский муниципальный район:

- С 5 по 9 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Тэдино: улицы Родонова (дома 1, 2, 3, 4), Пионерская (дом 10).

- 7 декабря с 11.00 до 11.30 и с 14.30 до 15.00. Поселок Кестеньга.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 5 по 9 декабря с 9.30 до 16.00. Поселок Сергиево: улицы Зеленая, Лесная. Переулок Цветочный.

Муезерский муниципальный район:

- 6 декабря с 10.00 до 10.50 и с 13.45 до 14.00. Поселок Лендеры.

- 5 и 6 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Тикша: улицы Гористая, Сосновая, Озерная.

- 7 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Тикша: улица Старая Тикша.

- 8 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Тикша: улица Советская.

- 9 декабря с 9.00 до 11.00. Поселок Суккозеро: улицы Подсечная, Гастелло.

- 9 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улицы 50-летия ВЛКСМ, Лесная, Советская (все частично).

Олонецкий национальный район:

- 6 декабря с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Буденного (дома 2-39), Луначарского (дома 20-24). Переулок Буденного.

- 6 декабря с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улицы Свирских Дивизий (дома 7, 9, 11, 12, 12-А), Красноармейская (дома 1-14), Урицкого (дома 2-А, 4).

- 7 декабря с 9.00 до 10.00. Город Олонец: комплекс очистных сооружения.

- 7 декабря с 9.30 до 12.00. Поселок Ильинский: улицы Песочная, Луначарского, Гагарина, Первомайская.

- 7 декабря с 14.00 до 17.00. Деревня Верховье: многоквартирный дом ДСПМК, водонасосная станция, кафе «Карелия».

- 8 декабря с 9.00 до 12.00. Поселок Ковера: улицы 60-летия Великого Октября (дома 16-28), Калинина (дома 9-13), Лесная (1-13).

- 8 декабря с 13.30 до 16.00. Поселок Ковера: улицы 60-летия Великого Октября (дома 1-15), Калинина (дома 1-8), Пушкина, Урицкого.

- 8 декабря с 14.00 до 16.00. Поселок Черная Речка.

- 8 и 9 декабря с 9.00 до 10.00. Деревня Андрусово.

- 9 декабря с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Полевая (дома 1-35). Переулок Красноармейский (дома 6, 8). Здания ООО «Дары природы», газового участка, гаражных боксов, ВНС.

- 9 декабря с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта (дома 1-19), Пролетарская (дома 5, 7, 9, 13, 15), Буденного (дом 1). Переулок Железнодорожный.

Питкярантский муниципальный район:

- 5 декабря с 12.00 до 14.00. Поселок Хийденсельга: улица Садовая (дома 10, 10-А, 11, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 12-Г, 13, 13-А, 14, 14-А, 15, 16, 16-А, 17, 17-А, 18, 20, 22).

- 6 декабря с 9.00 до 12.00. Поселок Юляристиойя.

- 8 декабря с 10.00 до 15.00. Город Питкяранта: улица Ленина (дома 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 179, 180, 181, 185, 178-А, 178-Б, 182). 

Прионежский муниципальный район:

- С 5 по 9 декабря с 9.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная (дома 27-70), Зеленая, Лесная, Солнечная, Дачная, Ясная, Рябиновая, Интернациональная, Центральная, Парковая. Переулки: Светлый, Хвойный, Балтийский, Черноморский, Садовый, Еловый, Олимпийский, Дачный. Здание ООО «Вода Карелии».

- С 5 по 11 декабря с 9.00 до 17.00. Местечки Намоево, Сургуба, Ринда, Порожки.

- 6 декабря с 10.00 до 13.00. Село Деревянное: улицы Орзенский Бор, Весенняя, Брусничная. Переулок Ключевской.

- 6 декабря с 13.00 до 16.00. Село Деревянное: СНТ «Паломиес».

- 7 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Мелиоративный: улица Петрозаводская (дома 35-42); село Деревянное: улицы Онежская (частично), Лесная, Заводская, Савкины поля, Яблочная, Юбилейная, Луговая, Лесная, Пудожская, Кикинова. Переулок Дружбы, СОТ «Маяк». Здания ДРСУ, ДЮСШ-3; деревня Уя.

- 7 декабря с 11.00 до 13.00. Поселок Пай: улицы Диспетчерская, Строителей, Гористая, Молодежная, Советская, Кировская, Школьная.

- 8 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: ДНТ «Сфера»: станция Деревянка: улицы Ключевая, Поселковая, Железнодорожная, Нагорная.

- 9 декабря с 10.00 до 13.00. Село Деревянное: улица Коммунская Корба.

- 9 декабря с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СНТ «Подсолнух».

- 9 декабря с 13.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Онежская, Сосновая. Переулок Пионерский. Здания «Почты России», магазина «Пятерочка».

Пряжинский национальный район:

- 5 декабря с 10.00 до 13.00. Поселок Чална: улица Гористая.

- 5 декабря с 13.00 до 16.00. Деревня Нижние Виданы: улица Новая (частично).

- 6 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Молодежная, Рябиновая, Тенистая, Радужная, Школьная, Мира, Брусничная, Шоссейная, Первомайская, Гусева, Лесная, Ленина. Переулок Больничный; местечки Урозеро, Падозеро (28 и 33 км); железнодорожная станция Падозеро, Комплекс зданий «Вотчина Деда Мороза». 

- С 5 по 11 декабря с 9.00 до 17.00. Местечки Урозеро, Падозеро (28 и 33 км).

- 6 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Шоссейная (частично). Переулок Строительный.

- 7 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Хвойная.

Петрозаводский городской округ:

- 5 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Соломенное: улицы Лесопильная, Садовая, Горная.

- 8 декабря с 10.00 до 16.00. Местечки Зимник, Бараний Берег.

Сегежский муниципальный район:

- 5 декабря с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Лесная (дом 2-А).

- 5 декабря с 13.00 до 16.00. Поселок Каменный Бор: улицы Спортивная (дома 13, 14, 15), Стахановская (дома 15-36), Комсомольская (дома 39-56), Советская (дома 36-55).

- 5 декабря с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: улица Спиридонова (дом 9-А).

- 6 декабря с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: Бульвар Советов (дом 4).

- 6 декабря с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: улица Антикайнена (дом 14).

- 6 и 7 декабря с 9.30 до 15.00. Поселок Черный Порог: улицы Кирова, Болотная, Лесная.

- С 6 по 8 декабря с 13.00 до 19.00. Поселки Попов Порог, Табой Порог, Кяргозеро.

Сортавальский муниципальный округ:

- С 5 по 11 декабря с 9.00 до 17.00. Остров Риекалансари: Красная горка (частично), Рантуэ (частично), Токкаралахти, Оявойс, Ламберг, Нукутталахти.

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