Прионежская сетевая компания продолжает плановые ремонты энергообъектов

Энергетики проводят работы на ЛЭП и подстанциях в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону. Как отмечают в компании, выполнение Ремонтной программы на 2022 год идет без задержек.

Специалисты АО «ПСК» предупреждают потребителей, что выполнение ремонтных работ невозможно без временных отключений электроэнергии и приносят извинения за доставленные неудобства.

Временные отключения электроэнергии с 15 по 21 августа возможны:

Калевальский национальный район:

— 16 августа с 9.00 до 10.00 и 19 августа с 14.00 до 16.00. Поселок Боровой.

— С 16 по 19 августа с 9.00 до 15.00. Поселок Боровой: территория промышленной зоны и здание АЗС.

Кемский муниципальный район:

— 15 августа с 13.30 до 17.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Портовая, Набережная, Вокзальная, Советская, Поморская, Комсомольская, 1-й Пятилетки, Пролетарская.

— С 16 по 18 августа с 11.00 до 18.00. Поселок Панозеро.

— 16 и 17 августа с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Ленина (дома 42-91).

Кондопожский муниципальный район:

— 15 августа с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (дом 53).

— 15 августа с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Рябиновая, Энтузиастов. Переулок Энтузиастов.

— 16 августа с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Сандальская, Заозерная.

— 16 и 17 августа с 10.00 до 16.00. Местечко Лучевое.

— 17 августа с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Сандальская, Заозерная, Садовая, Зеленая.

— 18 августа с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Комсомольская (дом 18).

— 18 августа с 8.00 до 17.00. Деревни Эльмус, Святнаволок. Карьеры «Карелминерал» и «Вохвоярви».

— 19 августа с 8.00 до 17.00. Деревни Гирвас, Койкары.

Лоухский муниципальный район:

— С 15 по 21 августа с 8.00 до 9.00 и с 15.00 до 17.00. Поселок Тунгозеро.

— 16 августа с 10.00 до 17.00. Поселок Сосновый: улица Школьная (дома 4-13). Здания «Ростелеком», «Сбербанка России», библиотека, МБОУ Сосновская СОШ, ул. Школьная, ГУП РК «КарелКоммунЭнерго»; окрестности поселка Сосновый: СОТ «Сампо».

— С 16 по 19 августа с 8.00 до 18.00. Деревня Зашеек. В дни отключений потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции с 08:00 до 12:00 и с 18:00 до 22:00.

— 17 августа с 10.00 до 14.00. Поселок Чупа: улица Гористая.

— 18 августа с 10.00 до 15.00. Поселок Сосновый: улица Набережная.

— 18 августа с 11.00 до 16.00. Поселки Софпорог, Новый Софпорог.

Медвежьегорский муниципальный район:

— 15 августа с 14.00 до 15.00. Город Медвежьегорск: улица Лесная (дома 3, 4-А, 6, 6-А, 9, 10-Б, 11, 12-А, 13, 13-А, 14-А, 15, 16, 16-А, 17, 18, 19, 21, 23).

— С 15 по 21 августа с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Повенец: улицы Петрозаводская, Копейкина, Новая, Титова. Здания ФБУ «Администрация Беломорканал».

— С 16 по 19 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Сергиево: улицы Центральная (дома 28-49), Гагарина (дом 1), Лесная (дома 1, 2, 5, 6, 7), Зеленая (дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-А, 10, 11, 11-А, 12, 13, 13-А, 14, 14-А, 15, 16, 17, 18, 19, 20). Переулок Цветочный (дома 1, 2, 4, 6).

— 16 августа с 10.00 до 17.00. Деревни Евгора, Сельги, Погост, Венгигора, Сяргозеро, Юккогуба, Шалговаара, Сеесъярви, Сондалы. Поселки Паданы, Маслозеро, Ахвенламби, Шалговаара.

Олонецкий национальный район:

— 15 августа с 8.30 до 11.30. Деревня Рыпушкалицы: улицы Лесная, Школьная.

— 15 августа с 13.30 до 14.30. Город Олонец: улица Красноармейская (дом 11).

— 16 августа с 9.00 до 12.00. Город Олонец улицы Партизанская (дома 13-23), Садовая (дома 2-А, 3, 4, 5, 8, 10).

— 16 августа с 13.30 до 16.30. Деревня Тукса: улица Центральная (дома 107-А — 129).

— 18 августа с 10.00 до 12.00. Поселок Видлица: улицы Новая, Десанта, Школьная (дома 22, 24). Здание дома-интерната.

— 18 августа с 13.00 до 17.00. Поселок Видлица: улица Советская. Здание насосной станции.

Питкярантский муниципальный район:

— 15 и 16 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Ляскеля: улицы Советская, Набережная. Здание администрации поселка.

Прионежский муниципальный район:

— 15 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Станционная, Привокзальная. Здание филиала «РТРС» РТПЦ Республики Карелия».

— С 15 по 19 августа с 9.00 до 17.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Березка-2», «Виктория», «Елочка», «Ветерок», «Светофор», «Озерки», «Строитель», «Мелодия», местечко Елчезеро.

— С 15 по 21 августа с 9.00 до 16.00. Деревня Бесовец: ПМУСП «Мемориал», кладбище.

— С 16 по 18 августа с 9.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Привокзальная, Новинка, Мира, Заречная. Переулки Школьный, Садовый. Здание детского сада № 19 «Солнышко».

— 16 и 17 августа с 10.00 до 16.00. Станция Шуйская, деревня Шуйская Чупа.

— 17 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 112- 164), Пролетарская (дома 6 — 19), Советская (дом 105-А).

— 18 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Горная, Подгорная, Набережная, Заречная.

— 19 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Кировская, Лесная, Школьная, Молодежная, Советская, Гористая, Строителей. Здание «Почты России».

— 19 августа с 14.00 до 16.00. Деревня Верховье: улицы Хутор, Биричево. Переулок Владимирский.

Пряжинский национальный район:

— 15 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Шевченко.

— 15 августа с 14.00 до 16.00. Окрестности поселка Чална: СНТ «Порожки».

— С 15 по 21 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Чална (частично).

— 17 августа с 10.00 до 14.00. Деревня Падозеро (дома 1-8).

— 17 августа с 14.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Новореченская, Заречная. Переулки Зеленый, Юбилейный.

— 19 августа с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улицы Красный Бор, Крупской.

— 19 августа с 10.00 до 14.00. Поселок Чална: улицы Луговая, Заречная, Таежная.

Петрозаводский городской округ:

— 16 августа с 10.00 до 14.00. Город Петрозаводск: Южная промышленная зона (здание ГКУ РК «Прионежское центральное лесничество»).

— 16 августа с 14.00 до 16.00. Город Петрозаводск: здание АЗС-5 «Петро-ойл».

— 18 августа с 10.00 до 16.00. Местечко Зимник.

Сегежский муниципальный район:

— 15 августа с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Линдозерская, Анны Лисицыной, Анохина, Ригоева.

— 15 августа с 8.30 до 9.30. Поселок Пертозеро.

— С 15 по 19 августа с 8.00 до 9.00 и с 16.00 до 17.00. Поселки Черный порог, Олений, Вача.

— С 16 по 19 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Кочкома: улицы Центральная, Гористая.

— 16 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Волдозеро: улицы Центральная, Набережная.

— 19 августа с 16.00 до 17.00. Поселок Пертозеро.

— 18 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Вожмогора.