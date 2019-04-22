Прионежская Сетевая компания продолжает плановые ремонты ЛЭП 

Вниманию потребителей электроэнергии в Кондопожском, Лахденпохском, Кемском районах и в г. Петрозаводске.

С 22 по 25 апреля с 9.30 до 15.30 возможны отключения потребителей в поселке Кедрозеро Кондопожского района. В эти дни там будет производиться замена опор на линии электропередачи напряжением 0,4 кВ.

В эти же дни с 10.00 до 16.00 также в Кондопожском районе, в деревне Святнаволок энергетики будут заниматься реконструкцией ЛЭП напряжением 0,4 кВ. В этом населенном пункте также возможны отключения электроэнергии.

С 22 по 30 апреля с 9.00 до 17.00 возможны отключения в г. Лахденпохья на улице Заозерной: идет реконструкция ЛЭП напряжением 0,4 кВ.

В Кемском районе (поселок Рабочеостровск, улицы Вокзальная, Набережная, Поморская) 22, 24 и 26 апреля с 9.00 до 16.00 возможны отключения в связи с ремонтом линии электропередачи напряжением 0,4 кВ.

В поселке Соломенное, улица Лесопильная (Петрозаводск) с 22 по 24 апреля с 9.00 до 16.00 возможны отключения потребителей. Причина – ремонтные работы на ЛЭП напряжением 0,4 кВ.