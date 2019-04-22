Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:42, 22 Апреля 2019

Прионежская Сетевая компания продолжает плановые ремонты ЛЭП 

Загрузка...

Вниманию потребителей электроэнергии в Кондопожском, Лахденпохском, Кемском районах и в г. Петрозаводске.

С 22 по 25 апреля с 9.30 до 15.30 возможны отключения потребителей в поселке Кедрозеро Кондопожского района. В эти дни там будет производиться замена опор на линии электропередачи напряжением 0,4 кВ.

В эти же дни с 10.00 до 16.00 также в Кондопожском районе, в деревне Святнаволок энергетики будут заниматься реконструкцией ЛЭП напряжением 0,4 кВ. В этом населенном пункте также возможны отключения электроэнергии.

С 22 по 30 апреля с 9.00 до 17.00 возможны отключения в г. Лахденпохья на улице Заозерной: идет реконструкция ЛЭП напряжением 0,4 кВ.

В Кемском районе (поселок Рабочеостровск, улицы Вокзальная, Набережная, Поморская) 22, 24 и 26 апреля с 9.00 до 16.00 возможны отключения в связи с ремонтом линии электропередачи напряжением 0,4 кВ.

В поселке Соломенное, улица Лесопильная (Петрозаводск) с 22 по 24 апреля с 9.00 до 16.00 возможны отключения потребителей. Причина – ремонтные работы на ЛЭП напряжением 0,4 кВ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2019, 14:08
Юля вернулась
18.04.2019, 21:30
Обнаженный муж Наташи Королевой сделал селфи в ванной
16.04.2019, 19:10
Внешний вид Кудрявцевой привел поклонников в недоумение
16.04.2019, 11:39
Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске
15.04.2019, 11:59
Соседи показывают настоящую драму
17.04.2019, 15:25
ВИДЕО: Судимый мужчина пытался зарезать девушку в Петрозаводске, спасли соседи

Аналитика

Сегодня 10:56
Капитал
На что пойдут дополнительные доходы Карелии?
Жилье врачам и сиротам, лекарства для диабетиков, ремонт школ и помощь семьям с детьми – глава Карелии Артур Парфенчиков предложил направить дополнительные доходы бюджета на острые социальные нужды.
Шанс для оппозиции
Сегодня 09:47
Вспоминая Худилайнена 11
18.04.2019 15:39
Заложники "форелевого бума" 1
18.04.2019 15:08
Народ против административного памятника 21
17.04.2019 10:10
Вся аналитика

Чтиво

18.04.2019 14:10
Частная жизнь
Бабье царство у помойки 5
Жительницы Чалны рассказали, как они пытаются выжить в доме, который держится на монтажной пене.
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 17
15.04.2019 11:59
"Автоматизация бардака и хаоса приводит к автоматизированному бардаку и хаосу" 2
11.04.2019 12:45
архив чтиво

Медиа

Фестиваль по чирлидингу в Петрозаводске
20.04.2019 13:36
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»