Прионежская сетевая компания продолжает подготовку к осенне-зимнему сезону 2025-2026 гг.

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10:20, 28 Июля 2025
фото: © Прионежская сетевая компания

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В Карелии идут работы по выполнению Ремонтной и Инвестиционной программ АО «ПСК».

В компании напоминают, что временные отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами, согласованы с муниципальными властями и своевременно доводятся до потребителей электроэнергии.

Сама Ремонтная программа АО «ПСК» утверждена органами республиканской власти.

Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38.

С 28 июля по 3 августа временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

— С 28 июля с 22.00 по 29 июля до 6.00, с 29 июля с 22.00 по 30 июля до 6.00, с 30 июля с 22.00 по 31 июля до 6.00, с 31 июля с 22.00 по 1 августа до 6.00. Поселок Калевала: улицы Ленина (частично), Марии Михеевой, Вяйнямейнена.

Кемский муниципальный район:

— 28 июля и 1 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Сокол (частично).

Кондопожский муниципальный район:

— 1 августа с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: переулок Энтузиастов.

Медвежьегорский муниципальный район:

— 28 июля с 13.00 до 17.00. Поселок Лавас-Губа.

— 29 июля с 9.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Советская (дома 12, 14, 16, 14-А, 18), Карла Маркса (дома 25, 37, 40).

— 29 июля с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улица Онежская (дома 13, 13-А, 15, 16, 17).

Муезерский муниципальный район:

— С 28 июля по 1 августа с 9.00 до 17.00. Поселки Тумба, Мотко, Лендеры.

— 28 июля с 9.00 до 12.00 и 31 июля с 14.00 до 17.00. Поселки Муезерский, Волома.

— 29 и 30 июля с 11.00 до 15.00. Поселок Суккозеро: промышленная зона, здание пожарной части.

Олонецкий национальный муниципальный район:

— 30 июля с 14.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улица Мошкина (дома 8-А, 10-А, 10-Б, 11-18, 23-27). Переулок Станционный (дома 4-10).

— 31 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Устье Видлицы: улицы Ладожская (дома 1-9), Кротова, Привокзальная, Песочная. Переулок Ладожский.

— 1 августа с 10.00 до 12.00. Город Олонец: улица Буденного (дома 35-55).

— 1 августа с 13.30 до 14.30. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 13-35, кроме 24-26), Интернациональная.

Прионежский муниципальный район:

— С 28 июля по 3 августа с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Хутор; окрестности с. Деревянное: СОТ «Ручеек»; окрестности железнодорожной станции Орзега: СНТ «Заречье», СОТ «Дорожник», СОТ «Тайми», СНТ «Станкостроитель»; местечко Нелокса: СОТ «Надежда», СОТ «Контакт», ООО «Нелукса», СНТ «Сосенка».

— 28 июля и 1 августа с 10.00 до 16.00. Местечко Маткачи: СНТ «Семья», «Маткачи», «Ветеран».

— С 29 по 31 августа. Деревня Верхний Бесовец: улица Мирная.

Сегежский муниципальный округ:

— С 28 июля по 1 августа с 9.00 до 11.00. Город Сегежа: улицы Мира (дома 33, 34-А), Гагарина (дома 19, 20, 21, 22, 25, 25-А, 27, 29). Интернатский переулок (дома 2, 4-А, 6).

— 30 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Надвоицы: улица Спиридонова.

 

 

 

 

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