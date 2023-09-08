Прионежская сетевая компания продолжает подготовку ЛЭП и подстанций к работе в зимних условиях

С 11 по 17 сентября специалисты АО «ПСК» проведут ремонтные работы в 12 муниципальных образованиях республики

В связи производством ремонтов энергетики предупреждают потребителей о временных отключениях электроэнергии.

С 11 по 17 сентября временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

- 11 сентября с 10.00 до 11.30. Поселок Куусиниеми: улицы Центральная (частично), Советская (частично), Набережная.

- С 11 по 15 сентября с 11.00 до 16.00. Поселок Луусалми: улица Советская.

Кемский муниципальный район:

- 11 сентября с 8.30 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 40, 42, 44, 44-А, 46, 48, 50).

- 11 сентября с 10.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Ручьевая, 2-й Пятилетки, Набережная, Сенная, Заречная, Болотная, Школьная, Первомайская, Вей-луда.

- 12 сентября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Загородная, Беломорская, Поморская, Ленина (дома 44, 46, 48), Слободская, Подужемская, Кирпичная, Свободы, Дорожная. Переулок Рыбацкий.

- 12 сентября с 14.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Советская, Павлика Морозова, Ломоносова, Чапаева, Пионерская, Северная.

- 11 и 12 сентября с 13.00 до 17.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 15-А, 15-Б).

- 13 сентября с 8.30 до 17.00. Город Кемь: улицы Некрасова (дома 35-64), Бланки (дома 20-42), Пролетарский проспект (дома 26, 28, 30, 32, 34, 36), Энергетиков (дом 22).

- 13 сентября с 13.30 до 17.00. Поселок Вочаж: 20 км (дачный поселок).

- С 13 по 17 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Авнепорог.

Кондопожский муниципальный район:

- 11 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кондопога: улицы Петрозаводская, Лесная, Болотная, Красноармейская. Переулок Петрозаводский.

- 12 сентября с 10.00 до 15.00. Деревня Новый Поселок.

- 13 сентября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Загородная.

Костомукшский городской округ:

- 11 и 13 сентября с 10.00 до 15.00. Город Костомукша: улицы Светлая, Возрождения.

- 12 сентября с 10.00 до 15.00. Город Костомукша: улица Снежная.

- 14 и 15 сентября с 10.00 до 15.00. Город Костомукша: улица Возрождения.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 11 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Кяппесельга; деревни Шайдома, Кяппесельга, Уница.

- 14 сентября с 13.00 до 16.00. Поселки Челмужи, Тихвин Бор, Волозеро, Возрицы, Сергиево, Данилово, Огорелыши.

Сегежский муниципальный район:

- 11 сентября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Озерная.

- 12 сентября с 9.00 до 11.00. Город Сегежа: улицы Выгозерская набережная (дома 61-А – 79), Боровая.

- С 12 по 15 сентября с 9.00 до 10.00 и с 17.30 до 18.00. Деревня Вожмогора.

- 13 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Строителей (дом 9).

- 14 сентября с 10.00 до 12.00. Деревня Каменный Бор.

- 15 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Строителей (дом 7).

Олонецкий национальный район:

- 11 сентября с 9.00 до 12.00. Деревня Нурмолицы (дом 1). Здание водонасосной станции.

- 11 сентября с 13.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Школьная (дом 10), Комсомольская (дома 8, 10, 12, 14, 14-А, 16, 18, 19, 20, 20-А, 20-Б, 21-25, 27, 28, 31, 35, 39-Б, 41).

- 14 сентября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Свирских Дивизий (дома 16-41), Строительная (дом 1-Б); деревня Куйтежа: завод по выращиванию мальков (ООО «Вечерний Бриз»).

- 14 сентября с 13.00 до 16.30. Окрестности деревни Мегрега: СТ «Искра».

- 16 сентября с 10.00 до 12.00. Деревня Речная Сельга.

Петрозаводский городской округ:

- С 12 по 15 сентября с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: улицы Огородная, Тепличная, Урожайная, Парниковая.

Прионежский муниципальный район:

- 11 сентября с 12.00 до 15.00. Деревня Шуйская Чупа: улица Береговая.

- 12 сентября с 11.00 до 15.00. Станция Деревянка: улицы Зеленая, Лесная, Деповская, Комсомольская.

- 13 сентября с 9.00 до 16.00. Местечки Урозеро, Сургуба; деревни Порожки, Намоево; урочище Ринда.

- 13 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная (частично), Зеленая.

- 13 и 14 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Орзега (частично).

- 14 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 65-110), Совхозная, Набережная.

- 15 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя, Ж/М «Шуйские разливы», СОТ «Садовод Севера», СНТ «Нептун», СОТ «Фонтан», СОТ «Щит», СТ «Контакт-1», СНТ «Бесовецкий», СОТ «Бесовец»; местечко Хутор: улицы Береговая, Прибрежная, Озерная. Переулок Прибрежный; местечко Коммунская Корба: улица Садовая.

- 15 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 39-62), Полевая. Переулок Северный.

- 15 сентября с 13.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Советская, Парковая, Новоселов, Ручьевая, Молодежная.

Пряжинский национальный район:

- 11 и 12 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Лесная, Железнодорожная, Школьная, Новая, Комсомольская, Хвойная, Дружинина.

- 13 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Северная, Цветочная, Кленовая, Светлая, Новая, Сущевича, Березовая, Дружинина, Хвойная, Комсомольская, Железнодорожная, Школьная(частично), Лесная.

- С 13 по 17 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улица Набережная.

Лахденпохский муниципальный район:

- С 11 по 17 сентября с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Каменистая.

Лоухский муниципальный район:

- С 11 по 15 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Плотина: улица Геологическая.