Прионежская сетевая компания продолжает вести работы по ремонту и модернизации энергообъектов

Выполнение Ремонтной программы предприятия на 2025 год идет в соответствии с установленными сроками

В компании напоминают, что временные отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами, согласованы с муниципальными властями.

Сама Ремонтная программа АО «ПСК» утверждена органами республиканской власти.



Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38.



С 23 по 29 июня временные отключения возможны:



Сортавальский муниципальный округ:

— 25 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Сорола; окрестности поселка Сорола: база отдыха «Сорола Вилладж».



Калевальский национальный район:

— 23 и 24 июня с 9.00 до 13.00. Поселок Куусиниеми: улицы Советская (дома 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, Центральная (дома 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45).



Кемский муниципальный район:

— 23 июня с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Высотная (дома 1, 2, 3), Шоссе 1 Мая (дома 18-95). Переулок Дорожный (дома 1-11).

— 24, 25 и 26 июня с 9.00 до 16.00. Город Кемь: Промышленная зона.

— 24 июня с 10.00 до 14.00. Город Кемь: улицы Большой Пудас, Мельничная, Малышева (дом 3).

— 25 июня с 10.00 до 14.00. Город Кемь: улица Мосорина (дом 1).

— 25 июня с 8.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 40, 42, 44, 44-А, 46, 50), здания Рыбзавода.

— 27 июня с 9.00 до 16.00. Город Кемь: Шоссе 1 Мая (дома 46-109).



Кондопожский муниципальный район:

— 24 июня с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: здания ООО «Авриос», ИП Кузнецов, «Каратау групп», ИП Титов.

— 25 июня с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улицы Сандальская, Заозерная, Зеленая.



Костомукшский муниципальный округ:

— С 23 по 29 июня с 9.00 до 17.00. Здания ИП Воробьёв, ООО «Агрокос».



Лоухский муниципальный район:

— 23 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Тэдино: улица Гористая.

— 25 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Пяозерский: хозяйственные постройки на улице Молодежной.

— 25 июня с 13.00 до 17.00. Поселок Пяозерский: улица Молодежная (дома 1,2).

— 26 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Чупа: переулок Гористый.

— 27 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Чупа: улица Коргуева.



Медвежьегорский муниципальный район:

— С 23 по 30 июня с 9.00 до 17.00. Село Паданы: улицы Свердлова, Коммунистов, Гористая, Григорьева; деревня Сельги: улицы Южная, Пряккиля, Набережная; поселок Евгора.

— 23 июня с 9.00 до 14.00 и 27 июня с 13.00 до 17.00. Поселки Челмужи, Возрицы, Волозеро, Тихвин бор, Сергиево, Данилово, Огорелыши, Немино.

— 23 июня с 11.00 до 15.00. Деревня Сигово.

— 24 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Повенец: улицы Парамонова (дома 12-А — 36), Калинина (дома 17, 18, 18-А, 19, 23, 25), Заречная (дома 2, 18, 23, 25, 27), Копейкина (дома 4, 14, 24, 26, 28, 30, 32, 34), Октябрьская (дома 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 32), Пролетарская (дома 7, 9, 11, 13), Ленина (дома 15, 16).



Муезерский муниципальный район:

— 24 и 25 июня с 10.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улица Набережная.

— 26 июня с 14.00 до 16.00. Поселок Лендеры: улицы Молодежная, Северная.



Олонецкий национальный муниципальный район:

— 23 июня с 9.00 до 10.00. Город Олонец: улицы Школьная (дома 11, 12-А, 16, 17, 18, 19, 20, 22-Б, 25-А, 26, 29-А, 31), Комсомольская (дом 33), Партизанская (дом 20).

— 23 июня с 10.30 до 12.00. Город Олонец: улицы Урицкого (дома 11, 13, 15), Свирских Дивизий (дом 2).

— 23 июня с 14.00 до 16.00. Поселок Ильинский: комплекс водоочистных сооружений.

— 24 июня с 9.00 до 16.00. Деревня Верховье: улица Промышленная.

— 24 июня с 16.10 до 16.20. Город Олонец: улицы Первомайская (дома 17-25), Привокзальная, Коммунальная, Титова (дома 17-30), Луначарского (дома 15-19), Майская (дома 1-11), Пролетарская (дома 10, 12, 14, 19, 21, 23, 24, 25), Железнодорожная, Студитова, Карла Либкнехта (дома 20-86), Сказочный Тупик, Полевая (дом 17-А). Переулки Карла Либкнехта, Красногвардейский, Кирпичный, Больничный; деревня Верховье: улицы Новая, Олонецкая, Луговая.

— 25 июня с 9.00 до 10.00. Город Олонец: улицы Строительная (дом 1), Ленина (дома 15-55), Петроградских Курсантов, Урицкого (дома 2-А, 4, 4-А, 6, 12, 13-А, 15-А, 26, 30, 30-А, 32), Егорова, Полевая, Звездиной, Свободы (дома 16-45), Володарского, Мичурина, Красноармейская, Чкалова, Свирских Дивизий (дома 7-25, 27-41), Заводская, Цветочная, Брендоева, Карла Маркса (дома 13-50), Луговая, Никитская, Совхозная (дома 1, 2-А, 6-А, 6-В), Солнечная (дома 1-3). Переулки Красноармейский, Полевой; деревня Судалица (дома 1, 3, 5).

— 25 июня с 16.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Ленина (дома 36-54), Брендоева, Цветочная, Никитская, Луговая, Полевая (дома 1-5, 7-35). Переулки Красноармейский (дома 6-8), Ладожский.

— 25 и 26 июня с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Свирских Дивизий, Инженерная, Ладожская, Строительная (дома 2-22).

— 26 июня с 9.00 до 10.00. Город Олонец: улицы Ленина (дома 36-54), Брендоева, Полевая (дом 17-А). Переулок Ладожский.

— 26 июня с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Полевая (дома 1-5, 7-33, 35), Луговая, Никитская, Цветочная. Переулок Красноармейский (дома 6-8).

— 26 июня с 16.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Строительная (дом 1), Ленина (дома 15-55), Петроградских Курсантов, Урицкого (дома 2-А, 4, 4-А, 6, 12, 13-А, 15-А, 26, 30, 30-А, 32), Егорова, Полевая (дома 34-41), Звездиной, Свободы (дома 16-45), Володарского, Мичурина, Красноармейская, Чкалова, Свирских Дивизий (дома 7-25, 27-41), Заводская, Брендоева, Карла Маркса (дома 13-50), Совхозная (дома 1, 2-А, 6-А, 6-В), Солнечная (дома 1-3). Переулок Полевой; деревня Судалица (дома 1, 3, 5).



Питкярантский муниципальный округ:

— 23 июня с 9.30 до 13.00. Поселок Хийденсельга: улица Первомайская.

— 24 июня с 9.30 до 14.00. Поселок Харлу: улицы Главное Шоссе, 1-я Речная, 2-я Речная, Заводская.



Прионежский муниципальный район:

— 26 и 27 июня с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа: улица Береговая.



Петрозаводский городской округ:

— 26 июня с 11.00 до 12.00. Город Петрозаводск: улицы Варламова (дома 29, 37, 31-33, 35), Правды (дома 38-В, 40-А).

— 24 июня с 10.00 до 16.00. Местечки Зимник, Бараний Берег, Лазурный берег.



Пряжинский национальный муниципальный район:

— 25 и 26 июня с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улица Антушевская.

— 27 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Шевченко, Октябрьская (частично).



Сегежский муниципальный округ:

— 23 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Надвоицы: улица Металлургов (дом 12).

— 24 июня с 9.30 до 12.00. Поселок Надвоицы: улица Карельская.

— 24 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Табой Порог.

— 24 июня с 10.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Антикайнена (дома 15, 15-А).

— 25 и 26 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Надвоицы: улица Подгорная.

— 26 июня с 11.00 до 15.00. Поселки Попов Порог, Кяргозеро.