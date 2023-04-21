Прионежская сетевая компания проведет капитальный ремонт важной ЛЭП в городе Сортавала

В результате реконструкции линии электропередачи значительно повысится качество подаваемой потребителям электроэнергии, работы согласованы с Северо-Западным Управлением Ростехнадзора и муниципальными властями.

На линии электропередачи напряжением 6 кВ будет отремонтирован участок протяженностью 7 км. На нем энергетики заменят 69 опор и произведут полную замену провода.

Работы пройдут в несколько этапов с 10 июля по 7 сентября.

В связи с предстоящими ремонтными работами будут производиться отключения потребителей по следующим улицам:

Кривоносова, Лунинская, Выборгское шоссе, Озерная, Большая Луговая, Энергетиков, Родниковая, Большая Боровая, Холмистая (Гидрогородок), Молодежная, Плодопитомник, а также Лунинский и Южный переулки.

АО «ПСК» информирует, что одномоментного отключения потребителей не будет.

«Ремонты будут производиться поэтапно, на определенных участках Л. П. Соответственно, не будет электроэнергии только у тех потребителей, которые присоединены к ремонтируемому участку линии.

Сейчас прорабатывается вопрос о возможности подавать электроэнергию на отключенные участки от передвижных дизельгенераторов».

Как сообщают в компании, точный график производства работ будет разработан до 7 июля и будет размещен в СМИ и на сайте АО «ПСК».

С 10 по 14 июля с 9.00 до 17.00 на время работ будут отключены потребители в Гидрогородке.