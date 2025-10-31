Прионежская сетевая компания рассказала о плановых отключениях электричества в первые дни ноября

Работы в рамках Ремонтной программы АО «ПСК» на 2025 год ведутся в соответствии с утвержденным Правительством графиком.
Неотложные ремонтные работы на ЛЭП и подстанциях невозможно вести без временных отключений потребителей, отмечают в АО «ПСК». Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.
Энергетики напоминают, что все работы в обязательном порядке согласуются с муниципальными властями и их сроки своевременно доводятся до потребителей электроэнергии.
Ремонтная и Инвестиционная программы АО «ПСК» утверждена органами республиканской власти.
Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (81-42) 59-13-38.
Кратковременные отключения электроэнергии с 5 по 9 ноября возможны:
Лахденпохский муниципальный район:
— 1 ноября с 9.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улицы Полевая (частично), Трубачева (частично).
Питкярантский муниципальный округ:
— 6 ноября с 9.30 до 14.00. Поселок Харлу: улицы Станционая, Заводской хутор.
Кемский муниципальный район:
— 6 ноября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Свободы (дома 1-20, 34, 35), Труда.
— 7 ноября с 9.00 до 15.00. Город Кемь: улица Вей-Луда.
Лоухский муниципальный район:
— С 5 по 7 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Амбарный: улица Лесная.
Олонецкий национальный муниципальный район:
— 5 ноября с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Школьная (дом 12-А), Октябрьская (дома 3-А — 35), Интернациональная, Буденного (дома 4-55), Луначарского, Зеленая, Новая, Ключевая, Светлая, Майская (дома 12-А, 13, 24-А), Лесная, Станция Олонец. Переулки Буденного, Новый.
— 6 ноября с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Буденного (дома 41-55), Интернациональная (дома 7, 9, 10).
— 7 ноября с 9.00 до 12.00. Село Нурмойла: улица Ладожская (дома 22, 27, 42, 45-49, 52, 54 и все дома без номеров).
— 7 ноября с 13.30 до 14.30. Село Верховье: улицы Олонецкая (дома 1, 6, 8-А), Луговая (дома 11, 13), Новая (дома 1-28).
Муезерский муниципальный район:
— 5 ноября с 8.00 до 10.00. Поселок Муезерский (северная часть).
— 6 ноября с 11.00 до 14.00. Поселок Ледмозеро: улицы Советская, Пионерская.
— 7 ноября с 13.00 до 17.00. Поселок Суккозеро.
— 8 ноября с 16.00 до 18.00. Поселок Муезерский: улицы Северная, Сосновая, Антикайнена, Привокзальная.
— 8 и 9 ноября с 8.00 до 9.00. Поселок Муезерский: улицы Карельская, Октябрьская, Гагарина, Советская.
Сегежский муниципальный округ:
— 5 ноября с 9.30 до 11.30. Окрестности поселка Волдозеро: СНТ «Панозеро», «Труд 3», «Труд 2», «Кирасозеро».
— 6 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Пертозеро.
— 7 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Надвоицы: улица Карельская.