«Прионежская сетевая компания» рассказала о плановых отключениях электричества в Карелии

Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.

В сентябре АО «ПСК» продолжит выполнение ремонтной и инвестиционной программ на 2025 год

Прионежская сетевая компания в зоне своей ответственности проводит ремонты ЛЭП и подстанций, а также расчистку трасс линий электропередачи.

Временные отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами на ЛЭП и подстанциях, согласованы с муниципальными властями и своевременно доводятся до потребителей электроэнергии.

Ремонтная и Инвестиционная программы АО «ПСК» утверждена органами республиканской власти. Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38.

Кратковременные отключения электроэнергии с 8 по 14 сентября возможны:

Лоухский муниципальный район:

- 8 сентября с 12.00 до 17.00 и 9 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Пяозерский: хозяйственные постройки в районе «первого квартала» (частично).

- 9 сентября с 12.00 до 13.00. Поселок Чупа: здание спорткомплекса.

- 11 сентября с 11.00 до 15.00. Поселок Амбарный: улица Железнодорожная (частично).

- 12 сентября с 11 до 15.00. Поселок Сосновый: улица Восточная.

Кондопожский муниципальный район:

- 9 сентября с 10.00 до 15.00. Деревня Нелгомозеро (частично).

- 10 сентября с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Загородная.

- 11 сентября с 9.00 до 15.00. Деревня Койкары.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 8 сентября с 8.00 до 21.00. Город Медвежьегорск: улицы Верхняя, Октябрьская, Урицкого, Северная, Западная, Нижняя, Подгорная, Санаторная, поселок Дорожников. Переулок Зеленый.

- 8 сентября с 10.00 до 11.00. Поселок Пиндуши: улица Верхняя.

Калевальский национальный муниципальный район:

- 9 и 10 сентября с 11.00 до 12.00. Поселок Боровой: улица Сосновая (четная сторона).

- 11 и 12 сентября с 9.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми: улицы Советская (дома 15-25), Центральная (дома 29, 31-45).

Кемский муниципальный район:

- 9 сентября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 51-77), улицы Пуэтная (дома 1, 2, 3, 6, 10, 11, 13, 14, 15) и Свердлова.

- 11 сентября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дом 17-А).

- 11 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Вейлуда.

Сегежский муниципальный округ:

- 9 сентября с 9.00 до 16.00. Поселок Надвоицы: улица Строителей (коттеджи).

- 11 сентября с 9.30 до 16.00. Поселок Надвоицы: улицы Скалистая, Школьная, Карельская.

Прионежский муниципальный район:

- С 8 по 14 сентября с 10.00 до 16.00. Местечко Маткачи: СНТ «Ветеран».

- 8 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: жилой массив «Лесная слобода», улица Мирная.

- 9 сентября с 9.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа: ООО «Шуйская Чупа».

- 11 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Вознесенская, Янтарная.

- 12 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя.

Пряжинский национальный муниципальный район:

- 8 сентября с 8.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Лесная, Ленина, Шоссейная (частично), Мира, Первомайская, Гусева, Пушкина. Переулок Больничный.

Муезерский муниципальный район:

- 8 сентября с 10.00 до 17.00. Деревня Кимасозеро.

- 8 сентября с 14.00 до 17.00. Поселок Муезерский (южная часть).

- 9 сентября с 13.00 до 16.00. Поселок Волома: улицы Гагарина, 23-го Съезда. Переулок Зеленый.

- С 10 по 12 сентября с 11.00 до 12.00. Поселок Ледмозеро: улицы Лесная, 50 лет ВЛКСМ (частично), Строителей, Болотная.

Олонецкий национальный муниципальный район:

- 8 сентября с 13.00 до 17.00. Город Олонец: улиц Свирских Дивизий (дома 1, 2, 3, 4, 4-Б, 4-В, 5, 6), Комсомольская (дом 7), Сказочный тупик, Партизанская (дома 1-11), Карла Маркса (дома 1-10), Октябрьская (дома 1-3), Карла Либкнехта, Садовая, Урицкого (дома 9, 9-А, 11, 13, 15, 23, 25), Розы Люксембург, Свободы (дома 1 – 16-А), Ленина (дома 1, 2-А, 3, 4, 5), Пролетарская, Майская, Коммунальная, Луначарского (дома 17-19), Титова, Студитова, Речная, ВНС, Пушкина, Володарского (дома 1, 1-А, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 10-А, 11, 55, 56). Переулки Красногвардейский, Кирпичный, Партизанский, Железнодорожный, Больничный; деревня Верховье: улицы Новая, Олонецкая, Луговая.

- 8 сентября с 15.00 до 17.00 и 10 сентября с 13.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Строительная, Ленина (дома 15-55), Петроградских Курсантов, Урицкого (дома 2-А, 4, 4-А, 6, 12, 13-А, 15-А, 26, 30, 30-А, 32), Ладожская, Егорова, Полевая (дома 36-45), Звездиной, Инженерная, Свободы (дома 16-45), Володарского, Мичурина, Красноармейская, Чкалова, Никитская, Свирских Дивизий (дома 7-41), Заводская, Цветочная, Брендоева, Карла Маркса (дома 13-50), Совхозная (дома 1, 2-А, 6-А, 6-В), Солнечная (дома 1, 2, 3). Переулки Красноармейский (дома 1-5), Полевой; деревня Судалица (дома 1, 3, 5).

- 9 сентября с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Пролетарская (дома 5, 7, 13, 15), Карла Либкнехта (дома 2-9, 11-16, 14-А, 18, 19. Переулок Железнодорожный (дома 3, 6-8).

- 10 августа с 15.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Полевая (дом 17А), Ленина (дом 39).

- 11 сентября с 15.00 до 16.00. Деревня Рыпушкалицы: дома 52-64.

- 11 сентября с 13.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Школьная, Комсомольская, Партизанская (дома 13-20), Садовая, Набережная, Заречная, Октябрьская, Буденного, Луначарского, Ключевая, Новая, Зелёная, Светлая. Переулки Буденного, Новый.