РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Расследование
Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе
04 сентября, 15:45 Статьи
Тема недели
Испытание огнем: как в Карелии справляются с лесными пожарами
04 сентября, 12:00 Статьи
Новости

Житель Петербурга дал взятку в Карелии, пытаясь спасти родственника от наказания

17:40

Туман, облачность и до +23°С: чем погода удивит жителей Карелии 9 сентября

17:20

У главы RT Маргариты Симоньян диагностировали «страшное» заболевание

17:00

Очередной лесной пожар вспыхнул в Карелии

16:45

Филолог в Петрозаводске раскрыла секрет грамотности

16:30

Работник карельского совхоза выиграл золото на Петербургском марафоне

16:10

Женщина пострадала в аварии в Прионежском районе Карелии

15:52

Медик из Петрозаводска стал «Заслуженным врачом Российской Федерации»

15:37

«Прионежская сетевая компания» рассказала о плановых отключениях электричества в Карелии

15:26

В Костомукше пьяный водитель врезался в припаркованные авто — есть пострадавшие

15:00

Карельские артисты приняли участие в озвучании нового спортивного фильма «Первый на Олимпе»

14:30

В сети Билайна заработали «белые списки» сервисов

14:15

Карелия попала в число субъектов, которые получат дополнительные средства на борьбу с онкозаболеваниями

14:00

«Жизнь или кошелёк»: на полуночного курьера из Петрозаводска напали разбойники с ножом

13:40

Скончался известный карельский ученый и педагог Герман Хрусталев

13:15

Необычный цвет воды в Неглинке объяснили сотрудники Минприроды Карелии

13:00

В библиотеке ПетрГУ появилась книга последнего лауреата Нобелевской премии Хан Ган

12:50

Известный карельский легкоатлет Андрей Лукин женился

12:30

День открытых дверей пройдет в ЖК «Талоярви»

12:15

Артур Парфенчиков встретился с участниками образовательной программы «Герои Карелии»

12:00

Родители пострадавшего от клеща мальчика рассказали, как идет реабилитация

11:50

В Карелии начинается второй сезон активности клещей

11:30

Дзюдоисты из Карелии завоевали золото и серебро на первенстве Северо-Запада

11:00

Сотрудница почты в Петрозаводске погасила кредит за счет денег из кассы

10:30

Фотографы Карелии делятся кадрами лунного затмения

10:00

В правительстве назвали ранее неизвестную причину недавнего визита делегации ЮАР в Карелию

09:45

В Петрозаводске задержали двух подростков-курьеров мошенников

09:30

Стало известно, кому повысят пенсию в октябре

09:00

Спортсмены из Петрозаводска завоевали 32 медали на спартакиаде в Вологде

08:40

В Петрозаводске водителей будут массово проверять на трезвость

08:20

В России резко выросла выручка у магазинов для экономии

08:00

Россияне продолжили переезжать в Финляндию

07:40

В Петрозаводске помогут художнице, семья которой пострадала при пожаре

07:20

Глава спортивной федерации Карелии стал судьей Всероссийской категории

07:00

Пожилая женщина пропала на юге Карелии

06:40

Назван самый полезный осенний продукт

00:10

Россия с сентября начнет увеличивать добычу нефти

22:50

Теплоход с 70 пассажирами сел на мель в Финском заливе

21:50

Полное лунное затмение наблюдается в Карелии

20:30

Массовая проверка водителей пройдет в Петрозаводске

20:00

Жителей Карелии предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях

19:00

В заповеднике на границе Карелии соне помешала спать шумная соседка

18:00

В Карелии 8 сентября температура поднимется до +25°С

17:00

Автомобиль вспыхнул возле заправки на севере Карелии

15:30

В Карелии уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения

14:30

Значительное землетрясение произошло на западе Турции

13:30

В многонаселенном районе Петрозаводска будут сносить гаражи

12:30

СМИ: в 2025 году из Финляндии депортировали более сотни россиян

11:30

Три бани загорелись под Петрозаводском

10:30

Аферисты обманули молодую жительницу Петрозаводска

09:40

В России ввели госпитализацию для диспансеризации граждан с ограничениями по здоровью

09:00

Спорткомплекс «Курган» временно закроют для тренировок

08:30

Арт-объекты в форме вулканов появятся в парке «Гирвас» в Карелии

08:00

Объявлен конкурс на ремонт дорог в посёлке Элисенваара

07:30

Работодателям разрешат платить сотрудникам до миллиона рублей за ребенка

00:10
«Прионежская сетевая компания» рассказала о плановых отключениях электричества в Карелии
Сегодня 15:26 Общество
Поделиться

Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.

фото: © Прионежская сетевая компания

В сентябре АО «ПСК» продолжит выполнение ремонтной и инвестиционной программ на 2025 год

Прионежская сетевая компания в зоне своей ответственности проводит ремонты ЛЭП и подстанций, а также расчистку трасс линий электропередачи.
Временные отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами на ЛЭП и подстанциях, согласованы с муниципальными властями и своевременно доводятся до потребителей электроэнергии.
Ремонтная и Инвестиционная программы АО «ПСК» утверждена органами республиканской власти. Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38.

Кратковременные отключения электроэнергии с 8 по 14 сентября возможны:

Лоухский муниципальный район:
- 8 сентября с 12.00 до 17.00 и 9 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Пяозерский: хозяйственные постройки в районе «первого квартала» (частично).
- 9 сентября с 12.00 до 13.00. Поселок Чупа: здание спорткомплекса.
- 11 сентября с 11.00 до 15.00. Поселок Амбарный: улица Железнодорожная (частично).
- 12 сентября с 11 до 15.00. Поселок Сосновый: улица Восточная.

Кондопожский муниципальный район:
- 9 сентября с 10.00 до 15.00. Деревня Нелгомозеро (частично).
- 10 сентября с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Загородная.
- 11 сентября с 9.00 до 15.00. Деревня Койкары.

Медвежьегорский муниципальный район:
- 8 сентября с 8.00 до 21.00. Город Медвежьегорск: улицы Верхняя, Октябрьская, Урицкого, Северная, Западная, Нижняя, Подгорная, Санаторная, поселок Дорожников. Переулок Зеленый.
- 8 сентября с 10.00 до 11.00. Поселок Пиндуши: улица Верхняя.

Калевальский национальный муниципальный район:
- 9 и 10 сентября с 11.00 до 12.00. Поселок Боровой: улица Сосновая (четная сторона).
- 11 и 12 сентября с 9.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми: улицы Советская (дома 15-25), Центральная (дома 29, 31-45).

Кемский муниципальный район:
- 9 сентября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 51-77), улицы Пуэтная (дома 1, 2, 3, 6, 10, 11, 13, 14, 15) и Свердлова.
- 11 сентября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дом 17-А).
- 11 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Вейлуда.

Сегежский муниципальный округ:
- 9 сентября с 9.00 до 16.00. Поселок Надвоицы: улица Строителей (коттеджи).
- 11 сентября с 9.30 до 16.00. Поселок Надвоицы: улицы Скалистая, Школьная, Карельская.

Прионежский муниципальный район:
- С 8 по 14 сентября с 10.00 до 16.00. Местечко Маткачи: СНТ «Ветеран».
- 8 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: жилой массив «Лесная слобода», улица Мирная.
- 9 сентября с 9.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа: ООО «Шуйская Чупа».
- 11 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Вознесенская, Янтарная.
- 12 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя.

Пряжинский национальный муниципальный район:
- 8 сентября с 8.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Лесная, Ленина, Шоссейная (частично), Мира, Первомайская, Гусева, Пушкина. Переулок Больничный.

Муезерский муниципальный район:
- 8 сентября с 10.00 до 17.00. Деревня Кимасозеро.
- 8 сентября с 14.00 до 17.00. Поселок Муезерский (южная часть).
- 9 сентября с 13.00 до 16.00. Поселок Волома: улицы Гагарина, 23-го Съезда. Переулок Зеленый.
- С 10 по 12 сентября с 11.00 до 12.00. Поселок Ледмозеро: улицы Лесная, 50 лет ВЛКСМ (частично), Строителей, Болотная.

Олонецкий национальный муниципальный район:
- 8 сентября с 13.00 до 17.00. Город Олонец: улиц Свирских Дивизий (дома 1, 2, 3, 4, 4-Б, 4-В, 5, 6), Комсомольская (дом 7), Сказочный тупик, Партизанская (дома 1-11), Карла Маркса (дома 1-10), Октябрьская (дома 1-3), Карла Либкнехта, Садовая, Урицкого (дома 9, 9-А, 11, 13, 15, 23, 25), Розы Люксембург, Свободы (дома 1 – 16-А), Ленина (дома 1, 2-А, 3, 4, 5), Пролетарская, Майская, Коммунальная, Луначарского (дома 17-19), Титова, Студитова, Речная, ВНС, Пушкина, Володарского (дома 1, 1-А, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 10-А, 11, 55, 56). Переулки Красногвардейский, Кирпичный, Партизанский, Железнодорожный, Больничный; деревня Верховье: улицы Новая, Олонецкая, Луговая.
- 8 сентября с 15.00 до 17.00 и 10 сентября с 13.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Строительная, Ленина (дома 15-55), Петроградских Курсантов, Урицкого (дома 2-А, 4, 4-А, 6, 12, 13-А, 15-А, 26, 30, 30-А, 32), Ладожская, Егорова, Полевая (дома 36-45), Звездиной, Инженерная, Свободы (дома 16-45), Володарского, Мичурина, Красноармейская, Чкалова, Никитская, Свирских Дивизий (дома 7-41), Заводская, Цветочная, Брендоева, Карла Маркса (дома 13-50), Совхозная (дома 1, 2-А, 6-А, 6-В), Солнечная (дома 1, 2, 3). Переулки Красноармейский (дома 1-5), Полевой; деревня Судалица (дома 1, 3, 5).
- 9 сентября с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Пролетарская (дома 5, 7, 13, 15), Карла Либкнехта (дома 2-9, 11-16, 14-А, 18, 19. Переулок Железнодорожный (дома 3, 6-8).
- 10 августа с 15.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Полевая (дом 17А), Ленина (дом 39).
- 11 сентября с 15.00 до 16.00. Деревня Рыпушкалицы: дома 52-64.
- 11 сентября с 13.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Школьная, Комсомольская, Партизанская (дома 13-20), Садовая, Набережная, Заречная, Октябрьская, Буденного, Луначарского, Ключевая, Новая, Зелёная, Светлая. Переулки Буденного, Новый.

 

Обсудить (0) в ленту
В Петрозаводске прошел финал конкурса «Дока» среди лучших сотрудников «Российских коммунальных систем»
В торговом центре «Тетрис» устроили большой праздник для детей в День знаний
Торжественная линейка в честь Дня знаний прошла в Ломоносовской гимназии в Петрозаводске
Забег культуры и искусства прошел в Петрозаводске
В Кондопожском районе строят три амбулатории

В Минздраве рассказали, как идет строительство трех врачебных амбулаторий в Кондопожском районе Карелии.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение