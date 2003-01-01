«Прионежская сетевая компания» рассказала о плановых отключениях электричества на неделе

АО «Прионежская сетевая компания» предупреждает, что проводимые ремонтные работы могут быть причиной временного отключения электроэнергии в зоне ответственности предприятия

Энергетики напоминают, что все работы в обязательном порядке согласованы с муниципальными властями и их сроки своевременно доводятся до потребителей электроэнергии.



Ремонтная и Инвестиционная программы АО «ПСК» утверждена органами республиканской власти.

Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38.

Кратковременные отключения электроэнергии с 13 по 19 октября возможны:

Калевальский национальный район:

- 13 октября с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: улица Ленина (дома 87-А, 89, 89-А, 91, 91-А, 93, 95, 97, 99, 101). Переулок Дорожный.

- 14 октября с 9.00 до 11.00. Поселок Боровой: улица Гористая (дома 4, 6).

- 14 октября с 9.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми: улицы Советская (дома 15-25), Центральная (дома 29, 31-45).

Кемский муниципальный район:

- 15 октября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дом 17-А).

- 15 октября с 13.00 до 17.00. Поселок Панозеро.

- 16 октября с 10.00 до 11.00. Поселок Кривой порог: улица Индустриальная.

- 16 октября с 11.00 до 12.00. Поселок Кривой порог: улицы Лесная, Кольцевая, Белопорожская.

- 16 октября с 12.00 до 13.00. Поселок Авнепорог.

- 17 октября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Вей-Луда.

Кондопожский муниципальный район:

- 13 октября с 8.30 до 9.30. Город Кондопога: улица Советов (дом 19).

- 14 и 15 октября с 9.00 до 13.00. Город Кондопога: улицы Сандальская, Заозерная, Садовая, Зеленая.

- 17 октября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: Онежская набережная.

Муезерский муниципальный район:

- 13 октября с 11.00 до 15.00. Поселок Суккозеро: промышленная зона.

- 14 октября с 11.00 до 18.00. Поселок Пенинга.

- 14 октября с 14.00 до 19.00. Поселок Волома.

- 17 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Волома: улица 23-го Съезда.

Олонецкий национальный муниципальный район:

- 13 октября с 9.00 до 10.00. Город Олонец: улицы Набережная, Заречная.

- 13 октября с 13.30 до 15.00. Город Олонец улица Полевая (дома 1-5, 7-35). Переулок Красноармейский (дома 6-8).

- 16 октября с 14.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Строительная (дом 1), Ленина (дома 15-35), Петроградских Курсантов, Урицкого (дома 2-А, 2-Б, 4, 4-А, 6, 12, 13-А, 15-А, 26, 30, 30-А, 32), Егорова, Полевая (дома 34-41), Звездиной, Свободы (дома 16-45), Володарского, Мичурина, Красноармейская, Чкалова, Свирских Дивизий (дома 7-25, 27-41), Заводская, Брендоева, Карла Маркса (дома 13-50), Совхозная (дома 1, 2-А, 6-А, 6-В), Солнечная (дома 1-3). Переулок Полевой; деревня Судалица (дома 1, 3, 5).

- 16 октября с 16.30 до 17.00. Город Олонец; улицы Ленина (дома 36-54), Брендоева, Цветочная, Никитская, Луговая, Полевая (дома 1-5, 7-35), Свирских Дивизий (дом 26), Инженерная, Ладожская, Строительная (дома 2-12). Переулки Красноармейский (дома 6-8), Ладожский.

Прионежский муниципальный район:

- 13 октября с 10.00 до 14.00. Деревня Нижний Бесовец: улица Нижняя. Переулок Речной.

- 13 октября с 13.00 до 16.00. Деревня Верховье: жилой массив «Тихий дом».

- С 13 по 15 октября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Пионерская, Совхозная, Ветеранов.

- 14 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа: улица Береговая.

- 14 и 15 октября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Пионерская, Совхозная, Ветеранов. Переулок Ивовый.

- 16 октября с 10.00 до 14.00. Деревня Бесовец: жилой массив «Лесная слобода», улица Мирная.

- 17 октября с 10.00 до 14.00. Село Деревянное: улицы Никиты Ерошкина, Школьная, Лесная (частично).

- 17 октября с 13.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Хвойная, Юбилейная, Лесная (частично), Луговая, Новоселов (частично), Пудожская. Переулок Дружбы.

- 16 октября с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СНТ «Подсолнух».

- 16 и 17 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улица Советская.

- 17 октября с 10.00 до 16.00. Местечко Маткачи: ДНТ «Маткачи-9», СНТ «Лесовод».

Пряжинский национальный муниципальный район:

- 15 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Чална: улицы Заречная (частично), Калинина (частично), Октябрьская (частично).

- 16 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улица Крупской.

- 16 октября с 13.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Северная, Цветочная, Кленовая, Сущевича, Березовая, Светлая, Дружинина, Новая.

- 15 октября с 13.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Новореченская (частично). Переулок Виданский.

Сегежский муниципальный округ:

- 3 и 14 октября с 9.30 до 15.00. Поселок Идель: улицы Славная, Советская.

- 16 октября с 13.00 до 16.00 и 17 октября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Ленина (дом 19-Б).

Лахденпохский муниципальный район:

- 13 и 14 октября с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Тихая (частично).