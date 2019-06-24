Прионежская сетевая компания сообщает о плановых отключениях в районах Карелии и Петрозаводске

АО "ПСК" продолжает ремонты энергообъектов.

С 24 по 28 июня с 10.00 до 16.00 возможны отключения электроэнергии в Петрозаводске (поселок Соломенное, улицы Лесопильная, Пролетарская, садовая, Приозерная, Прибрежная, Пришвина) в связи с заменой опор и провода на ЛЭП напряжением 0,4 кВ.

В Медвежьегорском районе в поселке Возрица 24 и 25 июня будет проводиться капитальный ремонт линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. Возможны отключения с 10.00 до 17.00.

24, 25 и 27 июня с 9.00 до 16.00 будут отключаться потребители в городе Олонец на улице Полевая, там пройдет замена опор на ЛЭП напряжением 0,4 кВ.

В связи с работами по технологическому присоединению новых потребителей к сетям АО "ПСК" будут отключены потребители в поселке Ладва – Ветка (улицы Заречная и Квятковского) Прионежского района с 24 по 28 июня с 10.00 до 17.00.

С 24 по 28 июня с 9.00 до 16.00 будет производиться замена опор на ЛЭП напряжением 0,4 кВ в городе Сегежа на улице Гористой. Там также возможны отключения.

В городе Лахденпохья (улицы Ленина, Пионерская, Речная, Холмистая) возможны отключения потребителей с 24 по 26 июня с 9.00 до 16.00: идет капитальный ремонт линии электропередачи напряжением 10 кВ.