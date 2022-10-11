Прионежская сетевая компания в середине ноября продолжит неотложные ремонты в электрических сетях  

Плановые ремонтные работы на энергообъектах производятся в установленные Ремонтной программой сроки

АО «Прионежская сетевая компания» в зоне своей ответственности реализует проекты, заложенные в Ремонтную программу на 2022 год.

К сожалению, отмечают в АО «ПСК», многие ремонты невозможно повести без кратковременных отключений потребителей от электроэнергии.

Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии с 14 по 20 ноября возможны:

Сортавальский муниципальный район:

— С 14 по 20 ноября с 9.00. до 17.00. Остров Риекалансари: Красная горка (частично), Рантуэ (частично), Токкаралахти, Оявойс, Ламберг, Нукутталахти.

Прионежский муниципальный район:

— С 14 по 18 ноября с 10.00 до 15.00. Деревни Косалма, Царевичи (частично).

— С 14 по 20 ноября с 10.00 до 17.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная (дома 27-58), Зеленая, Лесная, Солнечная, Дачная, Ясная, Рябиновая, Центральная, Парковая, Интернациональная, Центральная (дома 56-70). 2) д. Ужесельга: ул. Центральная (д 58-70). Переулки Светлый, Хвойный, Балтийский, Черноморский, Садовый, Еловый, Олимпийский, Дачный.

— 15 ноября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Онежская (частично). Переулки Пионерский, Сосновый; деревня Косалма.

— 15 и 16 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: СНТ «Северные просторы».

— 16 ноября с 10.00 до 15.00. Деревня Бесовец: СНТ «Радужный», «Раздолье».

— 17 ноября с 10.00 до 15.00. Деревня Верховье: улицы Хутор, Биричево. Переулки Нагорный, Владимирский; деревня Педасельга: СОТы «Орзенский бор», «Сосновый бор», «Педасельга»; деревня Ерошкина Сельга.

— 17 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа.

— 18 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Виллагора.

— 19 ноября с 10.00 до 12.00. Поселок Мелиоративный: здание ООО «Технострой».

Петрозаводский городской округ:

— 14 ноября с 10.00 до 14.00. Город Петрозаводск: Университетский проезд (частично).

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 14 по 18 ноября с 9.30 до 16.00. Поселок Сергиево улицы, Лесная, Зеленая. Переулок Цветочный.

— 14 ноября с 13.00 до 15.00 и 18 ноября с 15.00 до 17.00. Поселки Челмужи, Волозеро, Сергиево. Деревни Возрицы, Тихвин Бор, Немино, Данилово, Огорелыши.

Муезерский муниципальный район:

— 16 ноября с 9.00 до 10.00 и 17 ноября с 16.00 до 17.00. Поселки Муезерский, Волома.

Калевальский национальный район:

— 14 ноября с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: улицы Полевая (дома 1, 3, 5), Красноармейская (дома 12, 14, 16, 21, 24).

— 16 ноября с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улицы Гагарина, Студенческая, Каменистая, Северная, Родниковая.

— 17 ноября с 10.00 до 21.00. Поселок Калевала: переулок Сампо.

Кондопожский муниципальный район:

— 14 ноября с 10.00 до 11.00. Город Кондопога улицы Кондопожская, Камнеобработчиков.

— 15 ноября с 9.00 до 11.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (частично).

— 15 ноября с 10.00 до 15.00. Местечко Лучевое: «Лучевое-1».

— 15 и 16 ноября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Кондопожская (дома 31-74).

— 17 ноября с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Советов (частично).

Пряжинский национальный район:

— 14 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Шоссейная, Вокзальная, Титова.

— 14 и 15 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы: Шоссейная, Первомайская, Гусева, Лесная, Ленина. Здание «Почты России».

— 16 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Школьная, Мира, Молодежная, Рябиновая, Тенистая, Радужная, Школьная, Брусничная, Первомайская, Гусева, Лесная, Ленина. Переулок Больничный. Комплекс зданий «Вотчина Деда Мороза».

— 17 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улица Хвойная.

— 18 ноября с 10.00 до 15.00. Деревня Нижние Виданы: улицы Гористая, Набережная, Красноармейская.

Кемский муниципальный район:

— 14 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 19, 21, 25, 28-33). Переулок Юбилейный.

— 16 ноября с 9.00 до 12.00. Поселок Кривой порог: улицы Лесная, Кольцевая.

— 16 ноября с 13.00 до 16.00. Поселок Кривой порог: улица Индустриальная. Здания средней школы и «Почты России».

— 17 ноября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Ленина (дома 42-56, чётная сторона, 39-83 нечётная сторона).

— 18 ноября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Подгорная.

Олонецкий национальный район:

— 14 ноября с 9.30 до 12.00. Город Олонец: улицы Железнодорожная, Студитова.

— 14 ноября с 13.30 до 15.30. Деревня Верховье: многоквартирный дом ДСПМК, здания водонасосной станции и кафе «Карелия».

— 15 ноября с 9.00 до 11.00. Поселок Черная Речка.

— 15 ноября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта (дома 1-19), Пролетарская (дома 5, 7, 9, 13, 15), Буденного (дом 1). Переулок Железнодорожный.

— 16 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Песочная, Луначарского, Гагарина, Первомайская.

— 17 ноября с 9.30 до 11.00. Деревня Речная Сельга: улицы Школьная, Садовая.

— 17 ноября с 13.30 до 16.00. Деревня Речная Сельга: улица Олонецкая. Переулки Речносельский, Олонецкий.

— 18 ноября с 9.30 до 11.30. Город Олонец: улицы Коммунальная, Луначарского, Титова, Майская, Пролетарская, Привокзальная, Карла Либкнехта, Студитова, Железнодорожная. Переулки Карла Либкнехта, Красногвардейский, Кирпичный, Больничный; деревня Верховье: улицы Луговая, Новая, Олонецкая.

Медвежьегорский муниципальный район:

-14 ноября с 9.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Санаторная (дома 13-36), Октябрьская (дом 8-А).

— С 14 по 18 ноября с 9.30 до 16.00. Деревня Сергиево: улица Зеленая. Переулок Цветочный.

— 15 ноября с 9.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Калинина, Победы.

— 16 ноября с 9.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Первомайская, Новая.

Сегежский муниципальный район:

— 14 ноября с 10.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Мира (дома 26, 28, 30, 32).

Муезерский муниципальный район:

— 14 и 15 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улицы Мира, Лесная.

— 16 и 17 ноября с 11.00 до 14.00. Поселок Пенинга: улицы Советская, Карельская, Приозерная.

— С 16 по 18 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улица Октябрьская.