Прионежская сетевая компания в середине ноября продолжит неотложные ремонты в электрических сетях  

Плановые ремонтные работы на энергообъектах производятся в установленные Ремонтной программой сроки
АО «Прионежская сетевая компания» в зоне своей ответственности реализует проекты, заложенные в Ремонтную программу на 2022 год.
К сожалению, отмечают в АО «ПСК», многие ремонты невозможно повести без кратковременных отключений потребителей от электроэнергии.
Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.
Кратковременные отключения электроэнергии с 14 по 20 ноября возможны:
Сортавальский муниципальный район:
— С 14 по 20 ноября с 9.00. до 17.00. Остров Риекалансари: Красная горка (частично), Рантуэ (частично), Токкаралахти, Оявойс, Ламберг, Нукутталахти.
Прионежский муниципальный район:
— С 14 по 18 ноября с 10.00 до 15.00. Деревни Косалма, Царевичи (частично).
— С 14 по 20 ноября с 10.00 до 17.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная (дома 27-58), Зеленая, Лесная, Солнечная, Дачная, Ясная, Рябиновая, Центральная, Парковая, Интернациональная, Центральная (дома 56-70). 2) д. Ужесельга: ул. Центральная (д 58-70). Переулки Светлый, Хвойный, Балтийский, Черноморский, Садовый, Еловый, Олимпийский, Дачный.
— 15 ноября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Онежская (частично). Переулки Пионерский, Сосновый; деревня Косалма.
— 15 и 16 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: СНТ «Северные просторы».
— 16 ноября с 10.00 до 15.00. Деревня Бесовец: СНТ «Радужный», «Раздолье».
— 17 ноября с 10.00 до 15.00. Деревня Верховье: улицы Хутор, Биричево. Переулки Нагорный, Владимирский; деревня Педасельга: СОТы «Орзенский бор», «Сосновый бор», «Педасельга»; деревня Ерошкина Сельга.
— 17 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа.
— 18 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Виллагора.
— 19 ноября с 10.00 до 12.00. Поселок Мелиоративный: здание ООО «Технострой».
Петрозаводский городской округ:
— 14 ноября с 10.00 до 14.00. Город Петрозаводск: Университетский проезд (частично).
Медвежьегорский муниципальный район:
— С 14 по 18 ноября с 9.30 до 16.00. Поселок Сергиево улицы, Лесная, Зеленая. Переулок Цветочный.
— 14 ноября с 13.00 до 15.00 и 18 ноября с 15.00 до 17.00. Поселки Челмужи, Волозеро, Сергиево. Деревни Возрицы, Тихвин Бор, Немино, Данилово, Огорелыши.
Муезерский муниципальный район:
— 16 ноября с 9.00 до 10.00 и 17 ноября с 16.00 до 17.00. Поселки Муезерский, Волома.
Калевальский национальный район:
— 14 ноября с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: улицы Полевая (дома 1, 3, 5), Красноармейская (дома 12, 14, 16, 21, 24).
— 16 ноября с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улицы Гагарина, Студенческая, Каменистая, Северная, Родниковая.
— 17 ноября с 10.00 до 21.00. Поселок Калевала: переулок Сампо.
Кондопожский муниципальный район:
— 14 ноября с 10.00 до 11.00. Город Кондопога улицы Кондопожская, Камнеобработчиков.
— 15 ноября с 9.00 до 11.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (частично).
— 15 ноября с 10.00 до 15.00. Местечко Лучевое: «Лучевое-1».
— 15 и 16 ноября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Кондопожская (дома 31-74).
— 17 ноября с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Советов (частично).
Пряжинский национальный район:
— 14 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Шоссейная, Вокзальная, Титова.
— 14 и 15 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы: Шоссейная, Первомайская, Гусева, Лесная, Ленина. Здание «Почты России».
— 16 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Школьная, Мира, Молодежная, Рябиновая, Тенистая, Радужная, Школьная, Брусничная, Первомайская, Гусева, Лесная, Ленина. Переулок Больничный. Комплекс зданий «Вотчина Деда Мороза».
— 17 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улица Хвойная.
— 18 ноября с 10.00 до 15.00. Деревня Нижние Виданы: улицы Гористая, Набережная, Красноармейская.
Кемский муниципальный район:
— 14 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 19, 21, 25, 28-33). Переулок Юбилейный.
— 16 ноября с 9.00 до 12.00. Поселок Кривой порог: улицы Лесная, Кольцевая.
— 16 ноября с 13.00 до 16.00. Поселок Кривой порог: улица Индустриальная. Здания средней школы и «Почты России».
— 17 ноября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Ленина (дома 42-56, чётная сторона, 39-83 нечётная сторона).
— 18 ноября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Подгорная.
Олонецкий национальный район:
— 14 ноября с 9.30 до 12.00. Город Олонец: улицы Железнодорожная, Студитова.
— 14 ноября с 13.30 до 15.30. Деревня Верховье: многоквартирный дом ДСПМК, здания водонасосной станции и кафе «Карелия».
— 15 ноября с 9.00 до 11.00. Поселок Черная Речка.
— 15 ноября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта (дома 1-19), Пролетарская (дома 5, 7, 9, 13, 15), Буденного (дом 1). Переулок Железнодорожный.
— 16 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Песочная, Луначарского, Гагарина, Первомайская.
— 17 ноября с 9.30 до 11.00. Деревня Речная Сельга: улицы Школьная, Садовая.
— 17 ноября с 13.30 до 16.00. Деревня Речная Сельга: улица Олонецкая. Переулки Речносельский, Олонецкий.
— 18 ноября с 9.30 до 11.30. Город Олонец: улицы Коммунальная, Луначарского, Титова, Майская, Пролетарская, Привокзальная, Карла Либкнехта, Студитова, Железнодорожная. Переулки Карла Либкнехта, Красногвардейский, Кирпичный, Больничный; деревня Верховье: улицы Луговая, Новая, Олонецкая.
Медвежьегорский муниципальный район:
-14 ноября с 9.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Санаторная (дома 13-36), Октябрьская (дом 8-А).
— С 14 по 18 ноября с 9.30 до 16.00. Деревня Сергиево: улица Зеленая. Переулок Цветочный.
— 15 ноября с 9.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Калинина, Победы.
— 16 ноября с 9.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Первомайская, Новая.
Сегежский муниципальный район:
— 14 ноября с 10.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Мира (дома 26, 28, 30, 32).
Муезерский муниципальный район:
— 14 и 15 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улицы Мира, Лесная.
— 16 и 17 ноября с 11.00 до 14.00. Поселок Пенинга: улицы Советская, Карельская, Приозерная.
— С 16 по 18 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улица Октябрьская.
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