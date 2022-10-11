Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Каждый клиент при покупке новостройки в «Баренц Групп» может получить ипотеку от 4,1% годовых
11.11.2022 16:59

Прионежская сетевая компания в середине ноября продолжит неотложные ремонты в электрических сетях  

Новости. Общество
10:28, 14 Ноября 2022
фото: АО «ПСК»

Новости партнеров

Плановые ремонтные работы на энергообъектах производятся в установленные Ремонтной программой сроки

АО «Прионежская сетевая компания» в зоне своей ответственности реализует проекты, заложенные в Ремонтную программу на 2022 год.

К сожалению, отмечают в АО «ПСК», многие ремонты невозможно повести без кратковременных отключений потребителей от электроэнергии.

Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии с 14 по 20 ноября возможны:

Сортавальский муниципальный район:

— С 14 по 20 ноября с 9.00. до 17.00. Остров Риекалансари: Красная горка (частично), Рантуэ (частично), Токкаралахти, Оявойс, Ламберг, Нукутталахти.

Прионежский муниципальный район:

— С 14 по 18 ноября с 10.00 до 15.00. Деревни Косалма, Царевичи (частично).

— С 14 по 20 ноября с 10.00 до 17.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная (дома 27-58), Зеленая, Лесная, Солнечная, Дачная, Ясная, Рябиновая, Центральная, Парковая, Интернациональная, Центральная (дома 56-70).                                                                       2) д. Ужесельга: ул. Центральная (д 58-70). Переулки Светлый, Хвойный, Балтийский, Черноморский, Садовый, Еловый, Олимпийский, Дачный.

— 15 ноября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Онежская (частично). Переулки Пионерский, Сосновый; деревня Косалма.

— 15 и 16 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: СНТ «Северные просторы».

— 16 ноября с 10.00 до 15.00. Деревня Бесовец: СНТ «Радужный», «Раздолье».

— 17 ноября с 10.00 до 15.00. Деревня Верховье: улицы Хутор, Биричево. Переулки Нагорный, Владимирский; деревня Педасельга: СОТы «Орзенский бор», «Сосновый бор», «Педасельга»; деревня Ерошкина Сельга.

— 17 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа.

— 18 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Виллагора.

— 19 ноября с 10.00 до 12.00. Поселок Мелиоративный: здание ООО «Технострой».

Петрозаводский городской округ:

— 14 ноября с 10.00 до 14.00. Город Петрозаводск: Университетский проезд (частично).

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 14 по 18 ноября с 9.30 до 16.00. Поселок Сергиево улицы, Лесная, Зеленая. Переулок Цветочный.

— 14 ноября с 13.00 до 15.00 и 18 ноября с 15.00 до 17.00. Поселки Челмужи, Волозеро, Сергиево. Деревни Возрицы, Тихвин Бор, Немино, Данилово, Огорелыши.

Муезерский муниципальный район:

— 16 ноября с 9.00 до 10.00 и 17 ноября с 16.00 до 17.00. Поселки Муезерский, Волома.

Калевальский национальный район:

— 14 ноября с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: улицы Полевая (дома 1, 3, 5), Красноармейская (дома 12, 14, 16, 21, 24).

— 16 ноября с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улицы Гагарина, Студенческая, Каменистая, Северная, Родниковая.

— 17 ноября с 10.00 до 21.00. Поселок Калевала: переулок Сампо.

Кондопожский муниципальный район:

— 14 ноября с 10.00 до 11.00. Город Кондопога улицы Кондопожская, Камнеобработчиков.

— 15 ноября с 9.00 до 11.00.  Город Кондопога: Октябрьское шоссе (частично).

— 15 ноября с 10.00 до 15.00. Местечко Лучевое: «Лучевое-1».

— 15 и 16 ноября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Кондопожская (дома 31-74).

— 17 ноября с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Советов (частично).

Пряжинский национальный район:

— 14 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Шоссейная, Вокзальная, Титова.

— 14 и 15 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы: Шоссейная, Первомайская, Гусева, Лесная, Ленина. Здание «Почты России».

 — 16 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Школьная, Мира, Молодежная, Рябиновая, Тенистая, Радужная, Школьная, Брусничная, Первомайская, Гусева, Лесная, Ленина. Переулок Больничный. Комплекс зданий «Вотчина Деда Мороза».

— 17 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улица Хвойная.

— 18 ноября с 10.00 до 15.00. Деревня Нижние Виданы: улицы Гористая, Набережная, Красноармейская.

Кемский муниципальный район:

— 14 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 19, 21, 25, 28-33). Переулок Юбилейный.

— 16 ноября с 9.00 до 12.00. Поселок Кривой порог: улицы Лесная, Кольцевая.

— 16 ноября с 13.00 до 16.00. Поселок Кривой порог: улица Индустриальная. Здания средней школы и «Почты России».

— 17 ноября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Ленина (дома 42-56, чётная сторона, 39-83 нечётная сторона).

— 18 ноября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Подгорная.

Олонецкий национальный район:

— 14 ноября с 9.30 до 12.00. Город Олонец: улицы Железнодорожная, Студитова.

— 14 ноября с 13.30 до 15.30. Деревня Верховье: многоквартирный дом ДСПМК, здания водонасосной станции и кафе «Карелия».

— 15 ноября с 9.00 до 11.00. Поселок Черная Речка.

— 15 ноября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта (дома 1-19), Пролетарская (дома 5, 7, 9, 13, 15), Буденного (дом 1). Переулок Железнодорожный.

— 16 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Песочная, Луначарского, Гагарина, Первомайская.

— 17 ноября с 9.30 до 11.00. Деревня Речная Сельга: улицы Школьная, Садовая.

— 17 ноября с 13.30 до 16.00. Деревня Речная Сельга: улица Олонецкая. Переулки Речносельский, Олонецкий.

— 18 ноября с 9.30 до 11.30. Город Олонец: улицы Коммунальная, Луначарского, Титова, Майская, Пролетарская, Привокзальная, Карла Либкнехта, Студитова, Железнодорожная. Переулки Карла Либкнехта, Красногвардейский, Кирпичный, Больничный; деревня Верховье: улицы Луговая, Новая, Олонецкая.

Медвежьегорский муниципальный район:

-14 ноября с 9.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Санаторная (дома 13-36), Октябрьская (дом 8-А).

— С 14 по 18 ноября с 9.30 до 16.00. Деревня Сергиево: улица Зеленая. Переулок Цветочный.

— 15 ноября с 9.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Калинина, Победы.

— 16 ноября с 9.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Первомайская, Новая.

Сегежский муниципальный район:

— 14 ноября с 10.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Мира (дома 26, 28, 30, 32).

Муезерский муниципальный район:

— 14 и 15 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улицы Мира, Лесная.

— 16 и 17 ноября с 11.00 до 14.00. Поселок Пенинга: улицы Советская, Карельская, Приозерная.

— С 16 по 18 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улица Октябрьская.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.11.2022, 07:30
Добровольцев из Карелии уволили из воинских частей за пьянство
08.11.2022, 15:47
Магазинная тварь заинтересовала детей в городе на границе Карелии
11.11.2022, 07:20
«Крысы подкапотные»: жители Петрозаводска советуют, как избавиться от грызунов в авто
10.11.2022, 07:15
Стало известно, почему добровольцы из отрядов «Ладога» и «Онего» не получили обещанные 300 тысяч
09.11.2022, 21:53
Военком Карелии разъяснил, почему продолжают приходить повестки после завершения мобилизации
13.11.2022, 00:10
Начались поставки в Россию японских и европейских автомобилей, которые никогда сюда не привозили

Аналитика

10.11.2022 15:00
Капитал
Экономика падает, а доходы растут?
Власти Карелии рассчитывают на рост доходов бюджета в 2023 году, несмотря на спад в экономике.
Неювелирная работа
09.11.2022 15:26
Вменяем или психически нездоров?
03.11.2022 13:39
Прогноз экономики Карелии: ожидания и реальность
01.11.2022 09:00
Деньги не пахнут?
31.10.2022 08:30
Нужна помощь — мы идем к вам!
30.10.2022 12:03
«ПКС-Водоканал» заменит коммуникации в Октябрьском районе Петрозаводска
28.10.2022 16:47
Вся аналитика

Чтиво

11.11.2022 13:16
Частная жизнь
«Стать звездой в Петрозаводске невозможно»
Молодой комик из Петрозаводска Дима Коломыйцев рассказал о том, каково развиваться в разговорном жанре в сегодняшней столице Карелии.
В Петрозаводске откроется первая частная поликлиника
03.11.2022 16:27
Такой бизнес нам нужен: как «Карелкамень» озерного лосося сохраняет
03.11.2022 14:58
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.