Прионежская сетевая компания в зоне своей ответственности продолжает ремонт энергообъектов 

АО «ПСК» предупреждает потребителей о возможных отключениях электроэнергии

«Работы по ремонту и модернизации ЛЭП и подстанций невозможно проводить без отключения потребителей», — поясняют в компании.

Энергетики просят отнестись к этому с пониманием и приносят извинения за временные неудобства.

Временные отключения электроэнергии с 6 по 12 июня возможны:

Костомукшский городской округ

— С 6 по 12 июня с 9.00 до 17.00. Город Костомукша: вышки «Мегафон» и «МТС», АЗС «ТНК», АЗС «Барс», СНТ «Родник», СОТ «Шариярви».

Прионежский муниципальный район

— с 6 по 10 июня с 9.00 до 17.00. Станция Деревянка, окрестности станции Орзега: СНТ «Ручеек», «Медик», «Гея», «Светлячок», «Рубин», «Сампо», «Эфир», «Здоровье», «Скороход», «Березка-3».

Сортавальский муниципальный район

— 7 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Тельмана: Хелюльское шоссе (дом 17).

— 9 июня с 9.00 до 17.00 Поселок Тельмана: Хелюльское шоссе (дом 15).

Лоухский муниципальный район

— С 6 по 10 июня с 8.00 до 18.00. Деревня Зашеек.

Сегежский муниципальный район

— 6 июня с 9.00 до 10.30. Город Сегежа: улицы Нагорная, Озерная, Пушкина, Комсомольская (дом 8-А).

— 6 июня с 10.30 до 11.40. Город Сегежа: улицы Октябрьская (дома 1-18), Первомайская (дома 5-27).

— 6 июня с 14.00 до 15.00. Город Сегежа: улица Дружбы.

— С 7 по 10 июня с 12.00 до 18.00. Поселки Табой Порог, Черный Порог, Кяргозеро.

— 7 июня с 11.00 до 14.00. Поселок Попов Порог: улицы Кирова, Школьная, Новая, Строительная.

— 9 июня с 9.30 до 14.00. Поселок Идель: улицы Школьная, Советская.

Лахденпохский муниципальный район

— 6 и 7 июня с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы: Молодежная, Санаторная, Ленинградское шоссе.

— 8, 9 и 10 июня с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Молодежная.

Медвежьегорский муниципальный район

— 7 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Пиндуши: улица Повенецкая (дом 12).

— 7 июня с 14.00 до 15.00. Деревни Шалговаары, Сяргозеро, Венгигора, Маслозеро, Елмозеро.

— 8 июня с 9.00 до 15.00. Поселок Сяргозеро.

Калевальский национальный район

— 7 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Куусиниеми.

— 7 июня с 12.00 до 14.00. Поселок Юшкозеро: здание детского сада.

— С 7 по 10 июня с 11.00 до 17.00. Поселок Луусалми.

Кемский муниципальный район

— 7 и 9 июня с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Свердлова, Пуэтная (частный сектор).

— 8 июня с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 6, 4-83), Некрасова (дома 1-40), Слободская (дома 1-3).

— 9 июня с 9.00 до 14.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 51-59, 61, 62, 63, 63-А, 64, 66, 67-77), улица Пуэтная (дома 1, 2, 3, 6, 10, 11, 13, 14, 15); здания Дома творчества, казначейства, банка «ВТБ», котельной № 8, музыкальной школы, водонапорной башни.

— 10 июня с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 6, 4-45, 45-83), Некрасова (дома 1-40), Слободская (дома 1-3).

Олонецкий национальный район

— 6 июня с 10.00 до 11.00. Поселок Ильинский: улицы Заводская (дома 1-А, 2-А), Леселидзе (дома 72-А — 110), переулок Заводской, здания магазинов «Пятерочка» и «Придорожный».

— 6 июня с 10.00 до 13.00. Деревня Ковера: здание пилорамы.

— 6 июня с 13.00 до 16.00. Деревня Коткозеро: здание бани.

— 6 июня с 13.30 до 15.00. Город Олонец: улицы Розы Люксембург, Пушкина.

— С 6 по 8 июня с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Свирских Дивизий (дома 20-40), Петроградских Курсантов, Октябрьская (дома 13-35), Интернациональная, Будённого (дома 55-70), здание водонасосной станции; поселок Ильинский: улица Песочная.

— С 6 по 10 июня с 9.00 до 17.00. Город Олонец улица Карла Либкнехта (дома 34-А, 34-Б, 34-В), переулки Красногвардейский (дома 1-4, 6-8), Больничный (дом 4-Б), здание водонасосной станции.

— 7 июня с 13.00 до 16.00. Поселки Черная Речка, Верхний Олонец, Интерпосёлок, вышки сотовой связи.

— 8 июня с 9.00 до 17.00. Деревня Рыпушкалицы: улицы Лесная, Школьная.

— 9 и 10 июня с 9.00 до 17.00. Город Олонец улицы Луначарского (дома 15-24), Привокзальная (дома 10, 12, 14, 19, 21), Титова (дома 17-30).

Петрозаводский городской округ

— 7 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Тепличный: Тепличная, Огородная, Парниковая, Урожайная.

Прионежский муниципальный район

— 6 и 7 июня с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Савкины поля, Яблочная.

— 6 и 8 июня с 10.00 до 16.00. Деревня Пяжиева Сельга: улицы Железнодорожная, Пяжиевая, Поселковая, Почтовая.

— 7 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Городская, Пролетарская (дома 1 -5).

— 7 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 65- 100, 182- 204), Пролетарская (дома 6 -19), Советская (дома 166-183), переулок Ивинский, коровники ООО «Маяк».

— С 6 по 10 июня с 10.00 до 17.00. Деревня Ужесельга: улица Дачная, переулок Дачный.

— 8 июня с 13.00 до 15.00. Поселок Мелиоративный: улицы Петрозаводская, Лыжная, Лесная; здания детского сада «Березка», магазина «Пятерочка».

— 8 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Пай.

— 10 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Советская, Ивинская, Речная.

Пряжинский национальный район

— 9 июня с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улицы Гуркина, Пушкина, Усадебная.

— 10 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Новая, Дружинина, Березовая, Сущевича, Светлая, Кленовая, Цветочная, Северная.