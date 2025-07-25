Прионежская сетевая компания ведет активную подготовку энергообъектов к работе в предстоящие холода

АО «ПСК» продолжает реализацию Ремонтной программы на 2025 год.

В компании напоминают, что временные отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами, согласованы с муниципальными властями.

Сама Ремонтная программа АО «ПСК» утверждена органами республиканской власти.

Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38.

С 4 по 10 августа временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

— 4 августа с 9.30 до 12.00. Поселок Куусиниеми; окрестности поселка Куусиниеми: лесопитомник.

— 4 августа с 12.00 до 16.00. Поселки Кепа, Луусалми.

— С 5 августа с 23.00 до 6 августа до 6.00. Поселок Калевала: улицы Ленина (частично), Марии Михеевой, Вяйнямейнена, 70-летия Октября. Переулок Дорожный; хутор Ухтинский.

— С 6 августа с 23.00 до 7 августа до 6.00. Поселок Калевала: улицы Ленина, Советская (дома нечетные с 25 по 69, четные с 38 по 62), промышленная зона. Переулок Сампо; поселок Куусиниеми.

Кемский муниципальный район:

— 4 августа с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Каменева.

— 5 августа с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Некрасова (дома 42-64, 35-47), Бланки (дома 20-42).

— 5 и 6 августа с 11.00 до 16.00. Поселок Панозеро.

— 6 августа с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 42-56, 47-57, 59-83, 85, 87, 89, 91), Некрасова (дома 4-40).

— 6 августа с 8.30 до 9.00 и с 16.00 до 16.30. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 10, 16, 17, 18, 20, 24).

Кондопожский муниципальный район:

— 5 августа с 10.00 до 15.00. Поселки Эльмус, Святнаволок.

— 6 августа с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Надежды. Переулок Радужный.

— 7 августа с 9.30 до 15.00. Деревня Кедрозеро.

— 7 августа с 10.00 до 16.00. Местечко Ангозеро.

Муезерский муниципальный район:

— 5 и 7 августа с 9.00 до 17.00. Поселки Лендеры, Мотко.

— 5 августа с 13.00 до 16.00 и 6 августа 10.00 до 13.00. Поселок Суккозеро.

— 6 августа с 14.00 до 17.00. Поселок Суккозеро: улицы Центральная, Новая, Заречная, Советская, Школьная, Карельская. Переулок Гористый.

— 7 августа с 10.00 до 17.00. Поселок Волома.

— 8 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Пенинга: улицы Мира, Молодежная, Ленина, Студенческая, Гагарина.

— 9 августа с 10.00 до 15.00. Поселок Пенинга: улицы Мира, Гагарина.

— 10 августа с 10.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улицы Октябрьская (частично), Гагарина.

— 10 августа с 13.00 до 16.00. Поселок Муезерский: улица Октябрьская (частично).

Олонецкий национальный муниципальный район:

— 4 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Устье Видлицы: улицы Ладожская (дома 1-9), Кротова, Привокзальная, Песочная. Переулок Ладожский.

— 5 августа с 14.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Песочная, Крайняя, Луначарского, Ганичева, Мошкина (дома 8-А, 10-А — 10-В, 11-18, 23-27), Филимонова. Переулок Станционный (дома 4-10); поселок совхоза Ильинский.

— С 6 по 8 августа с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Лесная, Майская (дома 12-А, 13), Станция Олонец, Луначарского (дома 24-А, 32-Б).

Питкярантский муниципальный округ:

— С 4 по 8 августа с 8.30 до 14.00. Поселок Ляскеля.

Прионежский муниципальный район:

— С 4 по 6 августа с 10.00 до 16.00. Местечко Маткачи.

— С 4 по 10 августа с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Хутор; окрестности села Деревянное: местечко Хутор, СОТ «Ручеек»; окрестности железнодорожной станции Орзега: СНТ «Заречье», СОТ «Дорожник», СОТ «Тайми», СНТ «Станкостроитель»; местечко Нелокса: СОТ «Надежда», СОТ «Контакт», ООО «Нелукса», СНТ «Сосенка».

— 5 августа с 10.00 до 16.00. Окрестности железнодорожной станции Орзега: СНТ «Рубин».

— 6 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: комплекс зданий ОАО «МТС».

— 7 августа с 10.00 до 16.00. Деревня Косалма; поселок Ладва-Ветка.

— 8 августа с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Хутор, Онежская (частично). Переулки Сосновый, Пионерский; местечко Хутор; окрестности села Деревянное: СОТ «Ручеек»; окрестности железнодорожной станции Орзега: СНТ «Заречье», СОТ «Дорожник», СОТ «Тайми», СНТ «Станкостроитель»; местечко Нелокса: СОТ «Надежда», СОТ «Контакт», ООО «Нелукса», СНТ «Сосенка», СНТ «Паломиес».

Пряжинский национальный муниципальный район:

— 8 августа с 10.00 до 16.00. Деревня Верхние Виданы; деревня Нижние Виданы (частично); местечко Кузьминки (частично).

Сегежский муниципальный округ:

— С 4 по 6 августа с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Мира (дома 33, 34-А), Гагарина (дома 20, 22).

— С 5 по 10 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Черный Порог.

— 5 августа с 10.00 до 13.00. Поселок Каменный Бор: здания Водоканала.

— 7 августа с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Мира (дома 33, 34-А), Гагарина (дома 19, 21, 21-А, 22-25, 25-А). Интернатский переулок (дома 2, 4-А, 6).

Лахденпохский муниципальный район:

— С 4 по 6 августа с 10.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улица Бусалова (частично).

Сортавальский муниципальный район:

— 6 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Вяртсиля (частично).