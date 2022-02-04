Прионежская сетевая компания ведет ремонтные работы на ЛЭП в Кондопожском районе Карелии   

Ремонт этой линии электропередачи увеличит надежность энергоснабжения деревни Ватнаволок.

Работы в рамках Ремонтной программы АО «ПСК» на 2022 год ведутся в 13 районах республики.

Неотложные ремонтные работы на ЛЭП и подстанциях невозможно вести без временных отключений потребителей, напоминают в АО «ПСК». Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии с 7 по 13 февраля возможны:

Калевальский национальный район:

- 8 февраля с 11.00 до 15.00. Поселки Кепа, Луусалми.

- 8 февраля с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала; деревня Юшкозеро: улица Антикайнена.

Кемский муниципальный район:

- С 8 по 10 февраля с 10.30 до 15.30. Отключение освещения автомобильной трассы «Кола» на территории района.

Кондопожский муниципальный район:

- 7 февраля с 11.00 до 12.00. Поселок Кончезеро.

- С 8 по 10 февраля с 10.00 до 15.00. Деревня Ватнаволок.

- 9 февраля с 9.00 до 9.30. Город Кондопога: проспект Калинина (дома 17-19).

- 9 февраля с 14.00 до 14.30. Город Кондопога: проспект Калинина (дом 17-А).

Лоухский муниципальный район:

- 8 февраля с 10.00 до 14.00. Поселок Тэдино: улица Родионова.

- 10 февраля с 10.00 до 14.00. Поселок Хетоламбина: улицы Школьная, Шахтерская, Заречная, Насосная.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 7 февраля с 9.00 до 16.00. Поселок Сергиево.

- С 8 по 11 февраля с 9.00 до 16.00. Поселок Сергиево: улицы Центральная (дома 8, 20), Гагарина (дома 7-11, 13, 14, 14-А), Зеленая (дома 21, 23), переулок Родниковый (дома 1, 3, 3-А), здание ФАПа.

Муезерский муниципальный район:

- 7 февраля с 13.00 до 15.00. Поселок Тикша: улицы Советская, Первомайская, Набережная, Школьная.

- 7 февраля с 13.00 до 17.00. Поселок Суккозеро.

- 8 февраля с 13.00 до 14.00. Поселки Муезерский, Волома.

Сегежский муниципальный район:

- С 7 по 9 февраля с 13.10 до 15.10. Деревня Вожмогора.

- 8 февраля с 10.00 до 13.00. Поселок Кочкома.

- 8 февраля с 12.00 до 15.00. Поселок Попов Порог: улицы Коммунистическая, Пионерская, Кирова, Школьная, Новая, Коммунальная.

Олонецкий национальный район:

- 7 февраля с 10.00 до 14.00. Поселок Нурмойла: улица Озерная.

- 7 февраля с 14.00 до 17.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 44-А, 45-А).

- 8 и 9 февраля с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Молодежная, Сортавальская (дома 14-21), переулок Ягодный.

- 10 и 11 февраля с 10.00 до 16.00. Деревня Ковера: улицы 60-летия Великого Октября (дома 16-28), Лесная.

Питкярантский муниципальный район:

- 7 февраля с 10.00 до 14.00. Поселок Юляристиоя: СОТ «Ауринко».

- С 8 по 11 февраля с 10.00 до 15.00. Деревня Хийденсельга: улицы Центральная (дома 6, 8, 10), Октябрьская (дома 1-25), Лесная (дом 1, 2, 3-10), переулок Речной (дома 1-5).

Прионежский муниципальный район:

- 7 февраля с 10.00 до 15.00. Деревня Верхний Бесовец: ДНТ «Сфера».

- С 7 по 11 февраля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Савкины поля, Яблочная.

- с 8 по 11 февраля с 10.00 до 16.00. Село Заозерье: улица Андреева.

- 9 февраля с 10.00 до 16.00. Местечко Маткачи.

- 10 февраля с 10.00 до 15.00. Деревня Бесовец: улицы Мирная, Луговая, Солнечная, Городок, Шуйские разливы; деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя, СНТ «Садовод Севера», «Бесовецкий», «Контакт-1», «Нептун», «Фонтан», «Щит».

Пряжинский национальный район:

- 7 февраля с 10.00 до 16.00. Деревня Падозеро: переулок Новый, здание котельной; поселок Чална: улица Школьная.

Петрозаводский городской округ:

- 8 февраля с 10.00 до 13.00. Город Петрозаводск: улица Птицефабрика, проезд Рядовой, здание детского сада.

- 10 февраля с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск, микрорайон Соломенное: улицы Горная, Ботаническая (частично), проезды Брекчиевый и Громовский.

Лахденпохский муниципальный район:

- 8 и 9 февраля с 9.00 до 17.00. Поселок Костамоярви.