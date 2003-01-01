РЕКЛАМА
Прионежская сетевая компания рассказала о плановых отключениях электричества на неделе
Сегодня 13:25 Благоустройство
Поделиться

Работы в рамках Ремонтной программы АО «ПСК» на 2025 г. будут вестись на этой неделе в 9 муниципальных образованиях республики.

фото: © Пресс-служба АО «Прионежская сетевая компания»

В частности, ведутся ремонтные работы на линиях электропередачи в поселке Чална, крупном поселке Пряжинского национального района. Ремонт этой ЛЭП увеличит надежность энергоснабжения в поселке.

Неотложные ремонтные работы на ЛЭП и подстанциях невозможно вести без временных отключений потребителей, напоминают в АО «ПСК». Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.

Энергетики напоминают, что ремонты согласованы с муниципальными властями и их сроки своевременно доводятся до потребителей электроэнергии.

Ремонтная и Инвестиционная программы АО «ПСК» утверждена органами республиканской власти.

Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38.

Кратковременные отключения электроэнергии с 29 сентября по 5 октября возможны:

Калевальский национальный муниципальный район:
- 29 сентября с 9.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми: улицы Советская (дома 15-25), Центральная (дома 29,31-45).
- 30 сентября с 10.00 до 13.00. Деревня Юшкозеро: улицы Зеленая, Антикайнена.

Кемский муниципальный район:
- 29 сентября с 9.00 до 10.00. Город Кемь: улицы 2-й Пятилетки, Ручьевая, Сенная, Набережная, Заречная.
- 29 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Авнепорог.
- 30 сентября с 10.00 до 13.00. Поселок Кривой порог: улица Индустриальная.
- 1 октября с 10.00 до 13.00. Поселок Кривой порог: улицы Кольцевая, Лесная, Подужемская, Белопорожская.

Кондопожский муниципальный район:
- 29 сентября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Энтузиастов. Переулок Энтузиастов.
- 30 сентября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Петрозаводская, Болотная, Лесная.
- 1 октября с 10.00 до 15.00. Деревня Нелгомозеро.

Лоухский муниципальный район:
- С 29 сентября по 2 октября с 10.30. до 15.00. Поселок Амбарный.

Муезерский муниципальный район:
- 30 сентября и 1 октября с 10.00 до 17.00. Поселок Пенинга.
- 29 сентября с 12.00 до 17.00. Поселок Суккозеро.
- 29 сентября с 13.00 до 16.00. Поселок Лендеры: улицы Набережная, Доценко, Первомайская.
- 30 сентября с 9.00 до 12.00. Поселок Лендеры: улица Северная.
- 30 сентября с 10.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улицы Строителей, Охотничья. Переулок Строителей.
- 30 сентября с 13.00 до 17.00 и 1 октября с 9.00 до 12.00. Поселок Лендеры: улица 43-летия Октября.
- 1 октября с 14.00 до 17.00. Поселок Лендеры: улица Первомайская.
- 1 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улица Заречная.
- 2 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Мотко: улицы Комсомольская, Первомайская, Приозерная, Лесная, Мира.
- 3 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Мотко: улицы Школьная, Лесная, Мира.

Олонецкий национальный муниципальный район:
- 29 сентября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Лесная, Майская (дома 12-А,13), Станция Олонец, Луначарского (дома 24-А,32-Б).
- 29 сентября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Розы Люксембург, Пушкина.
- 30 сентября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Егорова (дома 21-42), Мичурина, Совхозная (дом 1), Свободы (дома 43,45), Солнечная (дома 1-3); деревня Судалица (дома 1,3,5).
- 30 сентября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улица Володарского (дома 16-А,18,22,35).
- 1 октября с 10.00 до 12.00. Деревня Тенгусельга.
- 1 октября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Сортавальская (дома 14-25), Молодёжная, Загородная. Переулок Ягодный.
- 2 октября с 13.30 до 16.00. Поселок Видлица: улицы Новая (дома 1,3,4,5,6а,7,9,23,25), Десанта (дом 6-А).
- 3 октября с 9.00 до 10.00. Город Олонец: улицы Луговая, Никитская.
- 3 октября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта (дома 36-54). Переулки Кирпичный (дома 1-4), Больничный, Красногвардейский (дома 6,8).

Пряжинский национальный муниципальный район:
- 29 сентября с 10.00 до 14.00. Местечко Урозеро: СОТ «Урозеро».
- 30 сентября с 13.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Заречная (частично), Луговая, Таёжная.
- 1 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Лесная, Ленина, Шоссейная (частично), Мира, Первомайская, Гусева, Пушкина. Переулок Больничный.
- 2 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Набережная.

Прионежский муниципальный район:
- 29 и 30 сентября с 9.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Пионерская (частично). Переулок Ивовый.
- 29 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Городская, Пролетарская (частично).
- 1 октября с 10.00 до 16.00. Окрестности железнодорожной станции Орзега: СНТ «Сампо», СНТ «Скороход», СНТ «Эфир», СНТ «Здоровье», СНТ «Ручеек», СНТ «Медик», СНТ «Гея», СНТ «Светлячок», СНТ «Рубин», СНТ «Березка-3», СОТ «Березка-2», СНТ «Озерки», СНТ «Виктория», СНТ «Елочка», СНТ «Ветерок», СНТ «Светофор», СНТ «Южный», СНТ «Строитель», СНТ «Мелодия»; местечко Елчезеро.
- 30 сентября с 13.00 до 16.00. местечко Ангозеро: СОТ «Творческих союзов Карелии»; деревня Косалма: ГБСУ СО «ПНИ «Черемушки», жилой массив «Можжевельник» , ООО «Ваша Карелия», туристическая база Жилкина, СОТ «Вымпел».
- 1 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Царевичи.
- 2 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Мелиоративный: улицы Садовая, Петрозаводская (частично).
- 3 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Нижний Бесовец: улица Нижняя. Переулок Речной; железнодорожная станция Деревянка: улицы Лесная, Деповская (частично), Зеленая, Комсомольская, Свободы, Хвойная. Переулок Лесной; деревня Верховье: улицы Верховье (частично), Рябиновая, Березовая.
- 3 октября с 14.00 до 16.00. Деревня Верховье: улицы Биричево, Хутор (частично). Переулок Владимирский.

Сегежский муниципальный округ:
- 29 сентября с 9.30 до 11.30. Поселок Надвоицы: улица Спиридонова (дома 1-7).
- 30 сентября с 8.30 до 13.00. Окрестности г. Сегежа: ООО «Маяк».
- 1 и 2 октября с 9.00 до 15.00. Поселок Табой Порог.

