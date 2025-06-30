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Прионежская сетевая компания выдерживает график подготовки энергообъектов к работе в холода

Новости. Общество
11:02, 14 Июля 2025
фото: © Unsplash

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В Карелии продолжаются работы по выполнению Ремонтной и Инвестиционной программ АО «ПСК» на 2025 год

В компании напоминают, что временные отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами, согласованы с муниципальными властями и своевременно доводятся до потребителей электроэнергии.
 
Сама Ремонтная программа АО «ПСК» утверждена органами республиканской власти.

Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38.

С 14 по 20 июля временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

14 и 15 июля с 9.00 до 15.00. Поселок Куусиниеми: улицы Советская (дома 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25), Центральная (дома 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45).

Кемский муниципальный район:

16 июля с 9.30 до 16.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа (дома 1-10), Малышева, Морская.
- 17 июля с 9.30 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улица 1-й Пятилетки.
- 18 июля с 9.30 до 16.00. Город Кемь: улицы Некрасова (дома 35-64), Бланки (дома 20-42).

Кондопожский муниципальный район:

18 июля с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Солнечная; Рябиновая. Переулок Энтузиастов.

Лоухский муниципальный район:

14 июля с 11.00 до 14.00. Поселок Чкаловский: улицы Клубная (дом 9), Школьная (дома 1, 1-А, 2, 4, 6, 12, 14, 16), Набережная.
- С 15 июля с 12.00 до 16 июля до 7.00 и 19 июля с 12.00 до 20 июля до 7.00. Поселки Сосновый, Кестеньга, Софпорог, Новый Софпорог, Тунгозеро, Пяозерский; окрестности поселки Сосновый: СОТ «Сампо».

Медвежьегорский муниципальный район:

14 июля с 9.00 до 20.00. Поселки Челмужи, Возрицы, Волозеро, Тихвин бор, Сергиево, Данилово, Огорелыши, Немино.
- 15 июля с 9.00 до 15.00. Город Медвежьегорск: улицы Горького, Карла Либкнехта, Мурманская.
- 17 июля с 9.00 до 15.00. Город Медвежьегорск: улицы Западная, Верхняя, Северная.

Муезерский муниципальный район:

С 14 по 16 июля с 14.00 до 16.00. Поселок Волома.
- 17 июля с 13.00 до 17.00. Поселок Лендеры: улица Заречная.

Олонецкий национальный муниципальный район:

14 июля с 14.00 до 15.00. Поселок Ильинский: улицы Заводская (дома 1-А, 2-А), Леселидзе (дома 72-А – 110). Переулок Заводской.
- 16 июля с 15.00 до 16.00. Город Олонец: улица Урицкого (дом 32).
- 17 и 18 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Верхнеолонецкий: улицы Школьная, Молодежная.

Прионежский муниципальный район:

- 14 июля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Пионерская (частично). Переулок Ивовый.
- 15 июля с 10.00 до 22.00. Поселок Пай; деревня Ревсельга.
- 16 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Железнодорожная, Приозёрная, Переселенческая, Белорусская, Новая.
- С 16 по 18 июля с 10.00 до 17.00. Деревня Верхний Бесовец: улица Мирная.
- 17 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: улицы Луговая, Мирная, Солнечная, Городок, Верхняя, жилой массив «Лесная Слобода», жилой массив «Шуйские Разливы», жилой массив «Черемушки»; окрестности деревни Бесовец СНТ «Бесовецкий», СНТ «Садовод Севера», СНТ «Нептун», СНТ «Фонтан», СНТ «Контакт-1», СОТ «Щит», СОТ «Бесовец», ДНТ «Северные просторы», ООО «Деревенский дом», ТСН  «Крутой Берег», СНТ «Астра»; окрестности деревни Верхний Бесовец: ДНТ «Радужный», ДНТ «Березка», ДНТ «Ясная поляна», жилой массив «Речное-1», жилой массив «Речное-2».

Сегежский муниципальный округ:

С 14 по 20 июля с 9.00 до 17.00 Поселок Черный Порог.
- 15 июля с 9.00 до 11.30. Окрестности поселка Лососий Порог: СОТ «Смородина», «Радуга», СНТ «Светлый».
- 15 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Каменный Бор: улицы Комсомольская (дома 39-56), Советская (дома 36-55), Стахановская (дома 15-36), Спортивная (дома 13-15).
- С 15 по 17 июля с 9.00 до 15.00. Поселок Надвоицы: ул. Железнодорожная, Пришвина.

Лахденпохский муниципальный район:

- С 15 по 18 июля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Трубачева.

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