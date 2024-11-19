Прионежский район простился с героем, погибшим в ходе СВО при обороне Курской области

Глубокие соболезнования семье погибшего выразил глава района.
Сегодня Прионежский район простился с рядовым Данилом Распутиным. Мужчина героически погиб в ходе СВО при обороне Курской области. Об этом сообщил глава района на своей странице в соцсети.
«От лица администрации района и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Данила», — сказал Григорий Шемет.
Проститься с героем пришли местные жители и солдаты. Они выразили глубокие соболезнования семье погибшего.
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