Прионежский район простился с героем, погибшим в ходе СВО при обороне Курской области

Глубокие соболезнования семье погибшего выразил глава района.

Сегодня Прионежский район простился с рядовым Данилом Распутиным. Мужчина героически погиб в ходе СВО при обороне Курской области. Об этом сообщил глава района Григорий Шемет на своей странице в соцсети.



«От лица администрации района и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Данила», — сказал Григорий Шемет.

Проститься с героем пришли местные жители и солдаты. Они выразили глубокие соболезнования семье погибшего.