Павел Анушин погиб в зоне СВО.

Прионежский район простился с героем, сообщили в официальном паблике района 8 сентября.

Павел Анушин погиб в зоне СВО.



«Спасибо тебе, воин! Спасибо, что защищал нас! Спи спокойно, ты дома…», — написали в источнике.