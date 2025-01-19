Прионежский район простился с погибшим на спецоперации земляком

Сергей Андреевич Делев погиб в ходе СВО.
Прионежский район 28 января простился с младшим лейтенантом Сергеем Андреевичем Делевым, который погиб в ходе СВО, сообщил в личном профиле глава района Григорий Шемет.
От лица администрации района и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея — написал Григорий Шемет.
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