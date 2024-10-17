Прионежский район простился с погибшим на СВО земляком

Игорь Михайлович Мюллярь погиб в ходе СВО.
Прионежский район 18 октября простился с земляком Игорем Михайловичем Мюллярь, сообщил в личном профиле глава района Григорий Шемет.
Рядовой погиб в ходе СВО.
«От лица администрации района и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Игоря», — написал Григорий Шемет.
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