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Прионежский суд Карелии не пустил прессу на открытое заседание по отмене результатов выборов главы Деревянского поселения

Новости. Политика
11:28, 08 Апреля 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Помощник председателя суда сослалась на антиковидные ограничения, а председатель Союза журналистов республики назвал это нарушением прав граждан на информацию.

Прионежский районный суд не позволил карельским журналистам присутствовать на рассмотрении административного иска бывшего кандидата по пост главы Деревянского сельского поселения от партии «Справедливая Россия» Алексея Вострикова, который потребовал отменить результаты голосования на избирательном участке в деревне Ужесельга 20 марта. Заседание по этому иску началось утром 8 апреля, однако помощник председателя суда Марина Таратунина отказалась пропустить прессу на слушание, сославшись на антиковидные ограничения.

Руководитель Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров назвал действия районного суда нарушением прав граждан на информацию и напомнил, что в республике отменены все антиковидные ограничения, за исключением масочного режима.  


Георгий Чентемиров. Фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

«Фактически нам заявили, что внутренний документ, регулирующий работу суда, выше, сильнее Конституции Российской Федерации, Гражданского процессуального кодекса и других федеральных законов. Мы не первый раз с этим сталкиваемся, нас неоднократно не пускали на судебные заседания, в том числе по делу бывшего председателя городского совета Петрозаводска Геннадия Боднарчука. Союз журналистов Карелии пытался с этим бороться, мы обращались всюду, куда можно – в Верховный суд России, в прокуратуру, но ничего поделать с этим не можем», – сказал Георгий Чентемиров.

Напомним, на пост главы Деревянского сельского поселения Прионежского района претендовали семь кандидатов, как партийных, так и самовыдвиженцев. По данным Центральной избирательной комиссии Карелии, кандидата от «Единой России» Андрея Романова поддержали 36,2% жителей Деревянского сельского поселения, принявших участие в выборах, или 313 человек. Кандидату от «Справедливой России» Алексею Вострикову отдал свои симпатии 251 человек, или около 29% местных избирателей. Однако, как отмечают наблюдатели, победу Романова во многом определили результаты голосования на избирательном участке в деревне Ужесельга. 


Алексей Востриков в суде. Фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

Бывший кандидат на пост главы Деревянского сельского поселения Алексей Востриков потребовал от Прионежского районного суда отменить эти результаты, поскольку, как утверждает экс-кандидат, выборы в Ужесельге проходили с нарушениями избирательного законодательства, которые были зафиксированы на видео. В свою очередь, в Центральной избирательной комиссии Карелии заявили, что не видят оснований для отмены итогов муниципальных выборов.

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