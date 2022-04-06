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Прионежский суд Карелии не стал отменять итоги выборов главы Деревянского поселения

Новости. Политика
15:28, 08 Апреля 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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На судебное заседание прессу не пустили, сославшись на антиковидные ограничения.

Прионежский районный суд Карелии отказал 8 апреля бывшему кандидату на пост главы Деревянского сельского поселения от партии «Справедливая Россия» Алексею Вострикову в удовлетворении его иска об отмене результатов голосования на муниципальных выборах 20 марта на избирательном участке в деревне Ужесельга. Как сообщил «Столице на Онего» сам истец, на судебном заседании была оглашена только резолютивная часть решения, его мотивировка станет известна позже.

Напомним, Алексей Востриков потребовал признать недействительными результаты выборов главы Деревянского сельского поселения на избирательном участке в деревне Ужесельга, где с огромным перевесом голосов победил соперник Вострикова Андрей Романов, выдвинутый «Единой Россией». В своем исковом заявлении проигравший кандидат указал огромный перечень нарушений избирательного законодательства, которые, по словам Алексея Вострикова, зафиксированы на видео.

Это видео было представлено на заседание суда. Однако представителей прессы на него не пустили. Помощник председателя Прионежского районного суда Марина Таратунина сослалась при этом на антиковидные ограничения.

В свою очередь, в Центральной избирательной комиссии Карелии заявили, что ознакомились с видео и даже направили материалы в правоохранительные органы, но не нашли оснований для отмены результатов муниципальных выборов. Районная прокуратура также выступила против удовлетворения иска.

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