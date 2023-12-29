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Припаркованные автомобили в Петрозаводске мешают вывозу мусора

Новости. Общество
14:00, 05 Января 2024
фото: © Пресс-служба правительства Карелии

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Припаркованные во дворах Петрозаводска автомобили не позволяют мусоровозам подъехать к 34 контейнерным площадкам города.

В четверг, 4 января, тяжелая спецтехника Карельского экологического оператора не смогла подъехать к 34 контейнерным площадкам в Петрозаводске по следующим адресам: ул. Кутузова, 46 а; ул. Калинина, 57в; ул. Лизы Чайкиной, 12; ул. Лизы Чайкиной ул., 12а; ул. Лизы Чайкиной, д. 14; Повенецкая ул., 4; ул. Маршала Мерецкова, 9; Питкярантская ул., 34; Мичуринская ул., 62; Лососинская ул., 13; Лесная ул., 26; Луганский пр-д, 5; ул. Ровио, 38; ул. Ровио, 32; ул. Генерала Судакова, 11; ул. Ватутина, 41; ул. Ватутина, 26; Скандинавский пр., 12а; Скандинавский пр., 16; ул. Островского, 87; ул. Ватутина, 41; ул. Архипова, 2; Чистая ул., 13; ул. Антикайнена, 8; ул. Чапаева, 42а; Первомайский пр., 15; Беломорская ул., 30; ул. Островского, 5; Парниковая ул., 21-27; Парниковая ул., 16; ул. Льва Толстого, 14; ул. Шотмана, 8; ул. Андропова, 9; ул. Куйбышева, 18.

Мусоровозы не смогли подъехать к контейнерным площадкам из-за запаркованности дворовых проездов. Несмотря на сложности проезда экипажи КЭО несколько раз в день возвращаются к проблемным адресам, большие мусоровозы заменяются на менее габаритный спецтранспорт.

Законодательство четко регламентирует обязанности всех участников сферы Т. О. Так, постановлением правительства № 306-П «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Карелия» от 06.09.2017 г. определено, что подъездные пути к контейнерной площадке должны быть освещены и пригодны для свободного проезда и маневрирования мусоровозов.

Региональный оператор просит жителей и гостей Петрозаводска не оставлять автомобили возле мусорных площадок во избежание переполнения контейнеров.

КЭО напомнил, что размещение вне установленных для этого мест грозит штрафом:

— для граждан — от 2 до 4 тысяч рублей;

— для должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей;

— для юрлиц — от 5 тысяч до 30 тысяч рублей.

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