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Новости. Общество
15:20, 01 Февраля 2018

Припаркованные машины мешают чистить дороги в карельском городе

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Автомобили заполонили Суоярви.

Как сообщает сайт Суоярвского городского поселения, недавние снежные заносы снова обострили ситуацию на дорогах города и района. Благодаря работе коллектива механизаторов дороги удалось привести в порядок. Техника была задействована постоянно и продолжает расчистку улиц и пешеходных дорожек.

На прошедшей 30 января сессии Совета городского поселения депутаты отметили, что руководитель бригады механизаторов Андрей Воробьев откликается на просьбы коллег и жителей города. В свою очередь, тот обратился к водителям, которые оставляют свои машины на обочинах, особенно возле магазинов и других общественных мест. Автомобили очень мешают уборочной технике.

"Все хотят ездить по нормальным дорогам и ходить по расчищенным пешеходным дорожкам и переходам. Большая просьба: не устраивайте стихийных стоянок там, где идет дорожная техника и происходит уборка от снега. Впереди февраль, будет еще немало снегопадов. Прежде чем припарковаться, подумайте о том, что машина не должна мешать ни уборочной технике, ни людям", - сказал Воробьев.

Также жители Суоярви задают много вопросов, в том числе и депутатам, об очистке дворовых территорий. Эта работа должна выполняться управляющими компаниями. На все обращения к ним ответ один: уборке дворов от снега мешают автомобили, круглосуточно стоящие прямо у подъездов. Они мешают не только проезду уборочной техники, но и проходу людей. Владельцы автомобилей и управляющие компании должны договориться о времени, на которое машины следует убрать от домов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-02-01 16:05:17
А должны были заполонить подводы, возы и телеги? Нет повода не чистить....
Поставили знаки "стоянка запрещена" с временным ограничением. Кто не спрятался - эвакуаторщик не виноват.
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