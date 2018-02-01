Припаркованные машины мешают чистить дороги в карельском городе

Автомобили заполонили Суоярви.

Как сообщает сайт Суоярвского городского поселения, недавние снежные заносы снова обострили ситуацию на дорогах города и района. Благодаря работе коллектива механизаторов дороги удалось привести в порядок. Техника была задействована постоянно и продолжает расчистку улиц и пешеходных дорожек.

На прошедшей 30 января сессии Совета городского поселения депутаты отметили, что руководитель бригады механизаторов Андрей Воробьев откликается на просьбы коллег и жителей города. В свою очередь, тот обратился к водителям, которые оставляют свои машины на обочинах, особенно возле магазинов и других общественных мест. Автомобили очень мешают уборочной технике.

"Все хотят ездить по нормальным дорогам и ходить по расчищенным пешеходным дорожкам и переходам. Большая просьба: не устраивайте стихийных стоянок там, где идет дорожная техника и происходит уборка от снега. Впереди февраль, будет еще немало снегопадов. Прежде чем припарковаться, подумайте о том, что машина не должна мешать ни уборочной технике, ни людям", - сказал Воробьев.

Также жители Суоярви задают много вопросов, в том числе и депутатам, об очистке дворовых территорий. Эта работа должна выполняться управляющими компаниями. На все обращения к ним ответ один: уборке дворов от снега мешают автомобили, круглосуточно стоящие прямо у подъездов. Они мешают не только проезду уборочной техники, но и проходу людей. Владельцы автомобилей и управляющие компании должны договориться о времени, на которое машины следует убрать от домов.