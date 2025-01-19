Припаркованные на ночь автомобили помешают уборке снега в двух районах Петрозаводска

Снегоуборочная техника будет работать на четырех улицах карельской столицы.
Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила, где автомобилям запретили парковаться в ночь на пятницу, 24 января. Там будут убирать снег.
Так, снегоуборочная техника будет работать на следующих улицах:
— улица Питкярантская (чётная сторона)
— улица Ровио (нечётная сторона)
— Лососинское шоссе (чётная сторона)
— улица Древлянка (нечётная сторона).
Дорожные полицейские попросили водителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку автомобилей, а также информационные таблички под знаками.
Автомобили нарушителей будут эвакуированы на штрафстоянку.
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