Припаркованные на ночь автомобили помешают уборке снега в двух районах Петрозаводска

Снегоуборочная техника будет работать на четырех улицах карельской столицы.

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила, где автомобилям запретили парковаться в ночь на пятницу, 24 января. Там будут убирать снег.

Так, снегоуборочная техника будет работать на следующих улицах:

— улица Питкярантская (чётная сторона)

— улица Ровио (нечётная сторона)

— Лососинское шоссе (чётная сторона)

— улица Древлянка (нечётная сторона).

Дорожные полицейские попросили водителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку автомобилей, а также информационные таблички под знаками.

Автомобили нарушителей будут эвакуированы на штрафстоянку.