Припаркованные возле площадки автомобили не позволили забрать мусор из баков в Петрозаводске

В Карельском экологическом операторе прокомментировали ситуацию с переполненными мусорными баками на Перевалке.

Карельский экологический оператор регулярно вывозит мусор с площадок в Петрозаводске. Периодически не получается этого сделать там, где подъезду спецтехники мешают припаркованные автомобили, несмотря на неоднократные попытки.

Напомним, вчера, 8 января, жители Перевалки возмутились переполненной контейнерной площадкой возле дома № 14 по улице Архипова. Однако в КЭО предоставили фото вывоза мусора, который осуществлялся регулярно в новогодние праздники. Исключениями. По словам представителей компании, стали лишь 7 и 8 января, но не по вине работников мусоровоза, которые предпринимали не одну попытку подъехать к контейнерам. При этом уже сегодня, 9 января, мусор из контейнеров полностью вывезли.

Как уточнили в компании, оставшиеся на земле завалы будут убраны 10 января с помощью ломовоза.

В КЭО еще раз призвали автовладельцев не оставлять машины перед мусорными контейнерами, загораживая проезд к ним спецтехники.